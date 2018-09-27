Текстовая онлайн трансляция матча Мордовия - Спартак-2

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Мордовия (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.09.2018 Шинник 1:2 Мордовия ФПД
- 19.09.2018 Мордовия 1:4 Авангард Курск ФПД
- 15.09.2018 Сочи 0:2 Мордовия ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Луч 0:1 Мордовия ФПД
- 26.08.2018 Мордовия 1:2 Чертаново ФПД
- 22.08.2018 Нефтехимик 1:0 Мордовия К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 Тюмень 1:1 Мордовия ФПД
- 08.08.2018 Мордовия 3:0 Сибирь ФПД
- 04.08.2018 СКА-Хабаровск 2:1 Мордовия ФПД
- 29.07.2018 Мордовия 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 22.07.2018 Армавир 0:1 Мордовия ФПД
- 17.07.2018 Мордовия 2:2 Нижний Новгород ФПД
- 27.05.2018 Мордовия 2:0 Урал-2 ВДЗУП
- 20.05.2018 Оренбург-2 1:1 Мордовия ВДЗУП
- 16.05.2018 Мордовия 1:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 11.05.2018 Крылья-Советов-2 0:2 Мордовия ВДЗУП
- 04.05.2018 Мордовия 0:1 КамАЗ ВДЗУП
- 28.04.2018 Носта 3:2 Мордовия ВДЗУП
Спартак-2 (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 23.09.2018 Спартак-2 2:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 19.09.2018 Краснодар-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 15.09.2018 Спартак-2 1:2 Армавир ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Зенит-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Спартак-2 2:1 Факел ФПД
- 04.08.2018 Сибирь 1:0 Спартак-2 ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 23.07.2018 Спартак-2 0:0 Авангард Курск ФПД
- 17.07.2018 Сочи 0:1 Спартак-2 ФПД
- 12.05.2018 Спартак-2 2:1 Сибирь ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
- 02.05.2018 Спартак-2 2:2 Динамо СПб ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 21.04.2018 Спартак-2 2:3 Волгарь ФПД
- 16.04.2018 Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 8
|29
|2.
|Тамбов
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 10
|26
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|6.
|Чертаново
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 19
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 11
|19
|8.
|Мордовия
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|9.
|Факел
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|11.
|Шинник
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|13.
|Луч
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|6 - 6
|14
|14.
|Балтика
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Тюмень
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|17.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|18.
|Армавир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|19.
|Сибирь
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Мордовия - Спартак-2До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Мордовия - Спартак-2
Мордовия
41.3% (26)
Ничья:
28.6% (18)
Спартак-2
30.2% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
20.6% (13)
1:0 Мордовия:
17.5% (11)
1:2 Спартак-2:
15.9% (10)
2:1 Мордовия:
14.3% (9)
0:1 Спартак-2:
11.1% (7)
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