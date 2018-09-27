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Мордовия
 
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Спартак-2
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Текстовая онлайн трансляция матча Мордовия - Спартак-2

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Мордовия - Спартак-2
Мордовия
41.3% (26)
Ничья:
28.6% (18)
Спартак-2
30.2% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
20.6% (13)
Мордовия:
17.5% (11)
Спартак-2:
15.9% (10)
Мордовия:
14.3% (9)
Спартак-2:
11.1% (7)
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