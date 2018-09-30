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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Гронинген
1:1
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
16' Гол
Ван де Стрек Сандер
20' Желтая карточка
Николя Гавори
33' Желтая карточка
Те Вирик Мик
66' Красная карточка
Густафссон Симон
67' Желтая карточка
Летсерт Тимо
1:1
76' Гол
Морейра Ахмад Мендес
83' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
90'+5
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
95'
Отличный пас сделал Ван Оверем Йорис из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
93'
Николя Гавори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
92'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Николя Гавори нанес удар в каркас ворот!
92'
Николя Гавори из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
91'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
91'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
91'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Удар от ворот произведет Утрехт
90'
Какой промах! Доан Рицу имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
90'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает отличный кросс...
90'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
89'
Удар от ворот произведет Утрехт
89'
Выглядело как неплохой момент. Антуна Уриэль из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
88'
Удар от ворот произведет Гронинген
88'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
88'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
88'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
87'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Хабот Юлиан наказан за толчок Дессерс Сириль
86'
Удар от ворот произведет Утрехт
86'
Отличный пас сделал Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
86'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль, обводя своих соперников
86'
Опасность! Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
85'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Доан Рицу имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
84'
Удар от ворот произведет Утрехт
84'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Морейра Ахмад Мендес делает скидку назад вдоль ворот
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
83'
Судье надоело, что Ван дер Марел Марк тянет время и он наказал его горчичником
83'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
83'
Антуна Уриэль из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
80'
Удар от ворот произведет Утрехт
79'
Тактическая замена. Ван де Стрек Сандер уходит с поля и его заменяет Ван дер Марел Марк
79'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
79'
Как он промахнулся? Доан Рицу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает пас партнеру.
78'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
78'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
78'
Удар от ворот произведет Утрехт
77'
Доан Рицу из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Матч возобновлен
77'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Морейра Ахмад Мендес забивает!
76'
Головой пробил Ван Де Лои Томми, но голкипер отбил его в поле!
76'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Хандверкер Тим уходит с поля и его заменяет Tim Freriks
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
74'
Хабот Юлиан из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Оверем Йорис пострадал.
73'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
72'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Ван Де Лои Томми из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Антуна Уриэль из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
70'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой слева.
69'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновлен
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
67'
Рефери не любит споров - именно за это Летсерт Тимо сейчас получил желтую
66'
УДАЛЕНИЕ! - Густафссон Симон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Густафссон Симон грубо играет против соперника. Пострадал Мемишевич Самир
66'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
ШАНС! Керк Гирано вышел один-на-один с голкипером...
66'
Хабот Юлиан ошибается в защите.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Морейра Ахмад Мендес
Фол, нарушение
65'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Керк Гирано из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный кросс...
64'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
64'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Вормердам Дьянго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Гронинген контролирует мяч.
61'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
61'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
ШАНС! Керк Гирано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличный пас сделал Клейбер Шон из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
58'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
57'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хандверкер Тим из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Доан Рицу из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
56'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
56'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Доан Рицу из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
Угловой
55'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой слева.
55'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Те Вирик Мик
54'
Отличный пас сделал Хандверкер Тим из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
54'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Брей Майкл нанес удар в каркас ворот!
53'
Антуна Уриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой справа.
53'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
52'
Густафссон Симон имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
52'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
52'
Утрехт начинает контратаку
52'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ван Де Лои Томми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Гувара Леон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
51'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Янссен Виллем из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
50'
Хабот Юлиан наказан за толчок Керк Гирано
Фол, нарушение
49'
Ван Де Лои Томми задерживает мяч рукой
49'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
48'
Гронинген контролирует мяч.
48'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Утрехт
47'
Шанс! Хабот Юлиан из команды Гронинген пробил головой, но мимо
47'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Вормердам Дьянго
Фол, нарушение
46'
Клейбер Шон наказан за толчок Вормердам Дьянго
46'
Тактическая замена. Jannik Pohl уходит с поля и его заменяет Антуна Уриэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
45'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
45'
Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
44'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Летсерт Тимо из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
43'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
42'
Опасность предотвращена - Гувара Леон из команды Утрехт вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
42'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
41'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
41'
Гронинген контролирует мяч.
41'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
40'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вормердам Дьянго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Николя Гавори из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Утрехт
37'
Мемишевич Самир делает длинную передачу вперед
36'
Jannik Pohl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
34'
Летсерт Тимо из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
34'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Те Вирик Мик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Те Вирик Мик атаковал сзади соперника. Это Эмануэльсон Урби заработал своей команде штрафной
33'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
33'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Гувара Леон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
31'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Утрехт
30'
Как он промахнулся? Те Вирик Мик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Брей Майкл из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Гронинген начинает контратаку
29'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Густафссон Симон из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Jannik Pohl из команды Гронинген играет слишком грубо. Янссен Виллем оказался на газоне.
27'
Отличный пас сделал Густафссон Симон из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Гувара Леон из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
26'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
25'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт в офсайде
Фол, нарушение
25'
Jannik Pohl из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Гувара Леон пострадал.
24'
Янссен Виллем из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Мемишевич Самир делает длинную передачу вперед
24'
Гронинген контролирует мяч.
24'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Клейбер Шон из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Опасность! Янссен Виллем из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Утрехт контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Утрехт
23'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Брей Майкл из команды Гронинген подал угловой справа.
22'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Йенсен Давид не дал случится голу! Брей Майкл должен был забивать, но Йенсен Давид сделал отличный сейв
22'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Гронинген контролирует мяч.
21'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
21'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Николя Гавори получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Николя Гавори из команды Утрехт играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
20'
Утрехт контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
18'
Гронинген контролирует мяч.
18'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Летсерт Тимо делает длинную передачу вперед
17'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
16'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
16'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
16'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Ван де Стрек Сандер бьет со свободного, но вратарь делает сейв.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
13'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Гронинген
13'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
12'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
11'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
10'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Эмануэльсон Урби оказался на газоне.
9'
Гронинген контролирует мяч.
9'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
8'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
8'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
8'
Удар от ворот произведет Гронинген
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
6'
Доан Рицу делает длинную передачу вперед
5'
Удар от ворот произведет Гронинген
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
ШАНС! Эмануэльсон Урби нанес удар с лета, но не попал по воротам!
5'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
5'
Jannik Pohl из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Янссен Виллем пострадал.
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хабот Юлиан из команды Гронинген.
4'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
4'
Опасность! Густафссон Симон из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
3'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
3'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
3'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
2'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Утрехт контролирует мяч.
1'
Так близко к голу! Брей Майкл имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йенсен Давид!
1'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Утрехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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