Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
0:1
16' ГолВан де Стрек Сандер
20' Желтая карточкаНиколя Гавори
33' Желтая карточкаТе Вирик Мик
66' Красная карточкаГустафссон Симон
67' Желтая карточкаЛетсерт Тимо
1:1
76' ГолМорейра Ахмад Мендес
83' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
95'
95'
Отличный пас сделал Ван Оверем Йорис из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
94'
Матч возобновлен
93'
Николя Гавори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
92'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Николя Гавори нанес удар в каркас ворот!
92'
Николя Гавори из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
91'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
90'
Какой промах! Доан Рицу имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
90'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает отличный кросс...
90'
89'
89'
Выглядело как неплохой момент. Антуна Уриэль из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
88'
88'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
88'
88'
87'
87'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Хабот Юлиан наказан за толчок Дессерс Сириль
86'
86'
Отличный пас сделал Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
86'
86'
Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль, обводя своих соперников
86'
Опасность! Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Доан Рицу имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
84'
84'
84'
Морейра Ахмад Мендес делает скидку назад вдоль ворот
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
83'
Судье надоело, что Ван дер Марел Марк тянет время и он наказал его горчичником
83'
83'
Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
83'
Антуна Уриэль из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
82'
82'
81'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
80'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Морейра Ахмад Мендес из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
80'
79'
Тактическая замена. Ван де Стрек Сандер уходит с поля и его заменяет Ван дер Марел Марк
79'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
79'
Как он промахнулся? Доан Рицу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает пас партнеру.
78'
78'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
76'
Г О О О О Л - Морейра Ахмад Мендес забивает!
76'
Головой пробил Ван Де Лои Томми, но голкипер отбил его в поле!
76'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
Тактическая замена. Хандверкер Тим уходит с поля и его заменяет Tim Freriks
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Хабот Юлиан из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Оверем Йорис пострадал.
73'
73'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
73'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Ван Де Лои Томми из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
71'
71'
Антуна Уриэль из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой слева.
69'
69'
69'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновлен
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
67'
Рефери не любит споров - именно за это Летсерт Тимо сейчас получил желтую
66'
УДАЛЕНИЕ! - Густафссон Симон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
66'
Безумный фол. Густафссон Симон грубо играет против соперника. Пострадал Мемишевич Самир
66'
66'
ШАНС! Керк Гирано вышел один-на-один с голкипером...
66'
Хабот Юлиан ошибается в защите.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Морейра Ахмад Мендес
65'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Керк Гирано из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный кросс...
64'
64'
63'
63'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
63'
Матч возобновлен
62'
Вормердам Дьянго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
61'
61'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
61'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
60'
60'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
ШАНС! Керк Гирано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличный пас сделал Клейбер Шон из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
58'
58'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
57'
57'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хандверкер Тим из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
56'
56'
56'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой слева.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Те Вирик Мик
54'
Отличный пас сделал Хандверкер Тим из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
54'
54'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Брей Майкл нанес удар в каркас ворот!
53'
Антуна Уриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой справа.
53'
53'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
52'
Густафссон Симон имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
52'
52'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
52'
Утрехт начинает контратаку
52'
52'
52'
51'
Ван Де Лои Томми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Гувара Леон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
51'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
50'
Янссен Виллем из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Хабот Юлиан наказан за толчок Керк Гирано
49'
Ван Де Лои Томми задерживает мяч рукой
49'
48'
48'
47'
47'
Шанс! Хабот Юлиан из команды Гронинген пробил головой, но мимо
47'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Вормердам Дьянго
46'
Клейбер Шон наказан за толчок Вормердам Дьянго
46'
Тактическая замена. Jannik Pohl уходит с поля и его заменяет Антуна Уриэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
45'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
45'
Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
44'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Летсерт Тимо из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
43'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
43'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
43'
42'
Опасность предотвращена - Гувара Леон из команды Утрехт вступил в отбор удачно
42'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
42'
42'
41'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
40'
40'
39'
39'
39'
38'
38'
38'
Вормердам Дьянго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Николя Гавори из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
37'
37'
Мемишевич Самир делает длинную передачу вперед
36'
Jannik Pohl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
35'
34'
34'
Летсерт Тимо из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Те Вирик Мик получил желтую карточку от судьи
33'
Судья свистит. Те Вирик Мик атаковал сзади соперника. Это Эмануэльсон Урби заработал своей команде штрафной
33'
33'
32'
Гувара Леон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
31'
31'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
30'
Как он промахнулся? Те Вирик Мик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Брей Майкл из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Гронинген начинает контратаку
29'
29'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Густафссон Симон из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
27'
Jannik Pohl из команды Гронинген играет слишком грубо. Янссен Виллем оказался на газоне.
27'
Отличный пас сделал Густафссон Симон из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Гувара Леон из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
26'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт в офсайде
25'
Jannik Pohl из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Гувара Леон пострадал.
24'
Янссен Виллем из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Мемишевич Самир делает длинную передачу вперед
24'
24'
24'
Клейбер Шон из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Опасность! Янссен Виллем из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
23'
23'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
23'
Брей Майкл из команды Гронинген подал угловой справа.
22'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Йенсен Давид не дал случится голу! Брей Майкл должен был забивать, но Йенсен Давид сделал отличный сейв
22'
21'
21'
21'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Николя Гавори получил желтую карточку от судьи
20'
Николя Гавори из команды Утрехт играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
18'
18'
18'
Летсерт Тимо делает длинную передачу вперед
17'
16'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
16'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
14'
Ван де Стрек Сандер бьет со свободного, но вратарь делает сейв.
14'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
13'
13'
13'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
12'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
11'
11'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
9'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Эмануэльсон Урби оказался на газоне.
9'
9'
8'
8'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
8'
8'
6'
6'
6'
Доан Рицу делает длинную передачу вперед
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
ШАНС! Эмануэльсон Урби нанес удар с лета, но не попал по воротам!
5'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Jannik Pohl из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Янссен Виллем пострадал.
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хабот Юлиан из команды Гронинген.
4'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
4'
Опасность! Густафссон Симон из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
3'
3'
2'
2'
2'
1'
Так близко к голу! Брей Майкл имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йенсен Давид!
1'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Утрехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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