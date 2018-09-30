Стадион: АФАС
2:2
Конец матча
1:0
10' ГолИдрисси Уссама
18' Желтая карточкаПаал Кеннет
1:1
36' ГолВан Крой Вито
62' Желтая карточкаДеккер Рик
2:1
76' ГолТил Гуус
87' Желтая карточкаСвенссон Юнас
87' Желтая карточкаВан Крой Вито
2:2
88' ГолФлемминг Зиан
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
94'
93'
Скамачча Джанлука не смог попасть в створ ударом издали
93'
92'
92'
91'
91'
Скамачча Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
90'
88'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
88'
ГОООООЛ - Флемминг Зиан ПЕК Зволле забивает ударом головой
88'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
88'
87'
Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Ван Крой Вито получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Крой Вито
86'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
85'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
85'
84'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
84'
84'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Махер Адам II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Скамачча Джанлука
83'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
83'
82'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
82'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
82'
81'
81'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Хамер Густаво наказан за толчок Махер Адам II
80'
80'
Судья свистит. Деккер Рик атаковал сзади соперника. Это Мидтше Фредрик заработал своей команде штрафной
80'
80'
79'
Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Флемминг Зиан оказался на газоне.
79'
78'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
76'
ГОЛ! Легко закончил атаку Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар, забив в пустые ворота!
76'
Плохо сыграл Лам Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
73'
73'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
71'
Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
70'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
70'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
70'
Сёнтьенс Матс мяч отрикошетил от ворот
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сёнтьенс Матс и Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар.
69'
69'
68'
Как он промахнулся? Тил Гуус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
68'
68'
ШАНС! Сёнтьенс Матс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
67'
67'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
67'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Паал Кеннет пострадал.
65'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Ван Полен Брам ошибается в защите.
64'
Тактическая замена. Генро Денис уходит с поля и его заменяет Флемминг Зиан
63'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
63'
62'
Деккер Рик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
61'
Генро Денис из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Гудмундссон Альберт оказался на газоне.
61'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эхизибуэ Кингсли и Намли Юнес из команды ПЕК Зволле.
61'
60'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
59'
59'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
58'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
58'
57'
57'
57'
Матч возобновлен
57'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
57'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Намли Юнес заработал фол
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
54'
53'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
53'
53'
52'
51'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Идрисси Уссама
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
51'
50'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Йонсен Бьорн мяч отрикошетил от ворот
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Коопмейнерс Теун нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
48'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
47'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Судья сигнализирует, что Генро Денис из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
44'
Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
44'
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Гудмундссон Альберт оказался на газоне.
42'
42'
42'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
41'
41'
[player1] делает длинную передачу вперед
41'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
39'
39'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Дёйнен Майк нанес удар в каркас ворот!
38'
Влаар Рон ошибается в защите.
38'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
38'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
36'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Ван Крой Вито изменил счет на табло!
36'
Влаар Рон ошибается в защите.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
33'
33'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Эхизибуэ Кингсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гудмундссон Альберт и Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар.
32'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
31'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Крой Вито
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
29'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
28'
28'
28'
Генро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
27'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Паал Кеннет оказался на газоне.
27'
27'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
26'
Ван Рейн Рикардо пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Ван дер Харт Микки ошибается в защите.
25'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Генро Денис
25'
24'
24'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Влаар Рон оказался на газоне.
23'
23'
ШАНС! Ван Рейн Рикардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Генро Денис из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Генро Денис
22'
21'
21'
21'
Тил Гуус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Назначен штрафной. Пострадал Ван Рейн Рикардо, его свалил Ван Полен Брам.
20'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
19'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
Судья подбегает и показывает Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отложенную желтую карточку за фол.
18'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
17'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Тил Гуус оказался на газоне.
16'
16'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
15'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
14'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
12'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
Оуведжан Томас сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Идрисси Уссама и Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар.
10'
Судья сигнализирует, что Генро Денис из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
9'
9'
8'
8'
ШАНС! Ван Рейн Рикардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
8'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
8'
7'
7'
Ван Рейн Рикардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
6'
6'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
6'
5'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
4'
4'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
3'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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