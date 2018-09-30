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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
АЗ Алкмаар
2:2
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
10' Гол
Идрисси Уссама
18' Желтая карточка
Паал Кеннет
1:1
36' Гол
Ван Крой Вито
62' Желтая карточка
Деккер Рик
2:1
76' Гол
Тил Гуус
87' Желтая карточка
Свенссон Юнас
87' Желтая карточка
Ван Крой Вито
2:2
88' Гол
Флемминг Зиан
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
94'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
93'
Скамачча Джанлука не смог попасть в створ ударом издали
93'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
92'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
91'
Скамачча Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
90'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГОООООЛ - Флемминг Зиан ПЕК Зволле забивает ударом головой
88'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
88'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
87'
Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Ван Крой Вито получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
87'
Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Крой Вито
86'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
85'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
84'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
83'
Махер Адам II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Скамачча Джанлука
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
83'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
82'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
82'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
82'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
80'
Хамер Густаво наказан за толчок Махер Адам II
80'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Деккер Рик атаковал сзади соперника. Это Мидтше Фредрик заработал своей команде штрафной
80'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Флемминг Зиан оказался на газоне.
79'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
Описание гола
76'
ГОЛ! Легко закончил атаку Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар, забив в пустые ворота!
76'
Плохо сыграл Лам Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
74'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
73'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Травма, повреждение
71'
Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
70'
Сёнтьенс Матс мяч отрикошетил от ворот
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сёнтьенс Матс и Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар.
69'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
68'
Как он промахнулся? Тил Гуус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
68'
ШАНС! Сёнтьенс Матс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
67'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
67'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
65'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Паал Кеннет пострадал.
65'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Ван Полен Брам ошибается в защите.
64'
Тактическая замена. Генро Денис уходит с поля и его заменяет Флемминг Зиан
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
63'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
62'
Деккер Рик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
Фол, нарушение
61'
Генро Денис из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Гудмундссон Альберт оказался на газоне.
61'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эхизибуэ Кингсли и Намли Юнес из команды ПЕК Зволле.
61'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
59'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
58'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
57'
Матч возобновлен
57'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
57'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Намли Юнес заработал фол
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
54'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
53'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Идрисси Уссама
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
51'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
50'
Йонсен Бьорн мяч отрикошетил от ворот
Угловой
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
50'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Коопмейнерс Теун нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
49'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
48'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
47'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
47'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
46'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Генро Денис из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
44'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Гудмундссон Альберт оказался на газоне.
42'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
41'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
[player1] делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
40'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Дёйнен Майк нанес удар в каркас ворот!
38'
Влаар Рон ошибается в защите.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
36'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ван Крой Вито изменил счет на табло!
36'
Влаар Рон ошибается в защите.
35'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
33'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Эхизибуэ Кингсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
32'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гудмундссон Альберт и Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар.
Угловой
32'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
31'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Крой Вито
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
29'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
28'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Генро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Паал Кеннет оказался на газоне.
27'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
26'
Ван Рейн Рикардо пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
Угловой
26'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Ван дер Харт Микки ошибается в защите.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Генро Денис
25'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Влаар Рон оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
23'
ШАНС! Ван Рейн Рикардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
23'
Генро Денис из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Генро Денис
22'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
21'
Тил Гуус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Ван Рейн Рикардо, его свалил Ван Полен Брам.
20'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
19'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
18'
Судья подбегает и показывает Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отложенную желтую карточку за фол.
18'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Тил Гуус оказался на газоне.
16'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
15'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
15'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
14'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
12'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
Оуведжан Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Идрисси Уссама и Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Генро Денис из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
8'
ШАНС! Ван Рейн Рикардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
8'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
8'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
7'
Ван Рейн Рикардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
6'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
5'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
3'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
3'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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