Стадион: Де Вайверберг Зрители: 12005
2:1
Конец матча
11' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
18' Красная карточкаАккайнак Атакан
20' Желтая карточкаХееркенс Фреек
1:0
21' ГолНейланд Стефан
27' Желтая карточкаПаласиос Диего
1:0
28' Не забитый пенальтиБаккер Эрик
33' Желтая карточкаЛьюис Фернандо
1:1
49' ГолСаддики Дрис
57' Желтая карточкаАбена Минти
64' Вторая желтая карточкаПаласиос Диего
2:1
89' Гол в свои воротаЛьюис Фернандо
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
94'
93'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
93'
Виллем II контролирует мяч.
92'
Хамдауи Мохамед хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
92'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
92'
Фран Соль пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
92'
91'
Майсснер Томас нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
Г О О О О Л - Льюис Фернандо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
89'
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Вет Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Фран Соль наказан за толчок Эль-Джебли Юссеф
87'
87'
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
85'
84'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Вет Хавьер
84'
83'
83'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
82'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
82'
81'
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
79'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Должен был быть гол! Ван Мигем Дарил имел отличный шанс, но Велленройтер Тимон не дал голу состоятся!
79'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Стральман Барт оказался на газоне.
78'
Хорошую попытку сделал Абена Минти. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Эль-Джебли Юссеф пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
78'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
77'
77'
76'
Абена Минти из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Фран Соль заработал фол
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Бюргзорг Делано наказан за толчок Хееркенс Фреек
75'
74'
74'
73'
Ван Мигем Дарил наказан за толчок Хееркенс Фреек
73'
73'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
73'
Фран Соль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
72'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
72'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
71'
71'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
70'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
69'
Шанс! Олийве Франк из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
69'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап подал угловой слева.
69'
Афдияй Донис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
68'
Олийве Франк из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
68'
Тактическая замена. Тютюарима Йорди уходит с поля и его заменяет Хамдауи Мохамед
66'
Саддики Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
65'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Паласиос Диего получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
64'
64'
После штрафного удара,который нанес Баккер Эрик мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
63'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
63'
62'
61'
61'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
59'
59'
Тактическая замена. Томассен Йорди уходит с поля и его заменяет Бюргзорг Делано
58'
58'
58'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Судья подбегает и показывает Абена Минти из команды Де Графсхап отложенную желтую карточку за фол.
57'
57'
57'
57'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Анита Вурнон из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Томассен Йорди из команды Де Графсхап в офсайде
54'
54'
53'
53'
Томассен Йорди видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
53'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
49'
ГОООООЛ - Саддики Дрис Виллем II забивает ударом головой
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
49'
Льонч Поль мяч отрикошетил от ворот
49'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Олийве Франк наказан за толчок Анита Вурнон
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 12005 болельщиков
47'
47'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
Анита Вурнон наказан за толчок Овюсу Лерой
46'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
46'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
49'
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Нейланд Стефан нанес удар в каркас ворот!
48'
47'
Олийве Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап подал угловой справа.
47'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Овюсу Лерой наказан за толчок Афдияй Донис
44'
44'
Кру Йорди нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
43'
Льюис Фернандо наказан за толчок Томассен Йорди
42'
42'
41'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II подал угловой справа.
40'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
38'
38'
ШАНС! Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
38'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
38'
Ван Мигем Дарил мяч отрикошетил от ворот
38'
38'
37'
Льюис Фернандо наказан за толчок Томассен Йорди
37'
36'
36'
36'
Томассен Йорди наказан за толчок Паласиос Диего
35'
35'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
35'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
34'
Нейланд Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
33'
Льюис Фернандо из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Томассен Йорди заработал фол
33'
Стральман Барт возвращается на поле.
33'
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Стральман Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Стральман Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Фран Соль
30'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
30'
Паласиос Диего из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Данкерлёй Дамил наказан за толчок Эль-Джебли Юссеф
28'
28'
ШАНС! Баккер Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Баккер Эрик наносит удар в каркас ворот!
27'
Паласиос Диего получил желтую карточку от судьи
27'
ПЕНАЛЬТИ - Паласиос Диего из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баккер Эрик.
27'
26'
Фран Соль наказан за толчок Олийве Франк
26'
26'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
24'
23'
23'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
23'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
21'
Г О О О О Л Нейланд Стефан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
20'
Хееркенс Фреек получил желтую карточку от судьи
20'
Судья свистит. Хееркенс Фреек атаковал сзади соперника. Это Томассен Йорди заработал своей команде штрафной
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Аккайнак Атакан получил желтую карточку от судьи
18'
УДАЛЕНИЕ! - Аккайнак Атакан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
18'
Стральман Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Аккайнак Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Безумный фол. Аккайнак Атакан грубо играет против соперника. Пострадал Стральман Барт
17'
Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
16'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
14'
Льонч Поль наказан за толчок Нейланд Стефан
13'
13'
13'
So close! Удар головой нанес Абена Минти но мяч выбили с ленточки!
13'
Олийве Франк из команды Де Графсхап подал угловой справа.
12'
Штрафной исполнил Нейланд Стефан, после его удара Велленройтер Тимон сделал классный сейв. Угловой
12'
Безумный фол. Льюис Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
11'
Данкерлёй Дамил получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Данкерлёй Дамил грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
10'
Назначен штрафной. Пострадал Велленройтер Тимон, его свалил Томассен Йорди.
10'
Плохо сыграл Льюис Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
9'
9'
8'
Тютюарима Йорди наказан за толчок Кру Йорди
8'
7'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
7'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Данкерлёй Дамил оказался на газоне.
6'
Паласиос Диего наказан за толчок Ван Мигем Дарил
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
4'
Олийве Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Хееркенс Фреек делает подножку сопернику.
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
1'
Нейланд Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
1'
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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