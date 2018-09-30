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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12005
Де Графсхап
2:1
Конец матча
Виллем II
0'
11' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
18' Красная карточка
Аккайнак Атакан
20' Желтая карточка
Хееркенс Фреек
1:0
21' Гол
Нейланд Стефан
27' Желтая карточка
Паласиос Диего
1:0
28' Не забитый пенальти
Баккер Эрик
33' Желтая карточка
Льюис Фернандо
1:1
49' Гол
Саддики Дрис
57' Желтая карточка
Абена Минти
64' Вторая желтая карточка
Паласиос Диего
2:1
89' Гол в свои ворота
Льюис Фернандо
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
94'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
93'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
93'
Виллем II контролирует мяч.
92'
Хамдауи Мохамед хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
92'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
92'
Фран Соль пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
92'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Майсснер Томас нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
91'
Фран Соль из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Льюис Фернандо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
89'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
89'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Вет Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Фран Соль наказан за толчок Эль-Джебли Юссеф
87'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
87'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
86'
Де Графсхап контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Виллем II
85'
Нейланд Стефан не смог попасть в створ ударом издали
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Вет Хавьер
84'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Виллем II
83'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
82'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
82'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Виллем II
81'
Нейланд Стефан не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Де Графсхап контролирует мяч.
79'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
79'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
79'
Должен был быть гол! Ван Мигем Дарил имел отличный шанс, но Велленройтер Тимон не дал голу состоятся!
79'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
79'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Стральман Барт оказался на газоне.
78'
Хорошую попытку сделал Абена Минти. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Эль-Джебли Юссеф пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
78'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
78'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
77'
Де Графсхап контролирует мяч.
Фол, нарушение
76'
Абена Минти из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Фран Соль заработал фол
76'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
76'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
75'
Бюргзорг Делано наказан за толчок Хееркенс Фреек
75'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
74'
Олийве Франк из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Ван Мигем Дарил наказан за толчок Хееркенс Фреек
73'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
73'
Фран Соль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
72'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Виллем II
72'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
71'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
70'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Удар от ворот произведет Виллем II
69'
Шанс! Олийве Франк из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап подал угловой слева.
69'
Афдияй Донис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
Олийве Франк из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Тютюарима Йорди уходит с поля и его заменяет Хамдауи Мохамед
66'
Саддики Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
66'
Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
66'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
65'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
65'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Паласиос Диего получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
После штрафного удара,который нанес Баккер Эрик мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
63'
Де Графсхап контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Виллем II
61'
Удар от ворот произведет Виллем II
61'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Тактическая замена. Томассен Йорди уходит с поля и его заменяет Бюргзорг Делано
58'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Олийве Франк из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
57'
Судья подбегает и показывает Абена Минти из команды Де Графсхап отложенную желтую карточку за фол.
57'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
57'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Анита Вурнон из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
55'
Томассен Йорди из команды Де Графсхап в офсайде
54'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Томассен Йорди видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
53'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
51'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Саддики Дрис Виллем II забивает ударом головой
Угловой
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
49'
Льонч Поль мяч отрикошетил от ворот
49'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Олийве Франк наказан за толчок Анита Вурнон
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 12005 болельщиков
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
47'
Олийве Франк из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Анита Вурнон наказан за толчок Овюсу Лерой
46'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
46'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Нейланд Стефан нанес удар в каркас ворот!
48'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
Олийве Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап подал угловой справа.
47'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
46'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Овюсу Лерой наказан за толчок Афдияй Донис
44'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Кру Йорди нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
43'
Льюис Фернандо наказан за толчок Томассен Йорди
42'
Де Графсхап контролирует мяч.
42'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II подал угловой справа.
40'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Виллем II
38'
ШАНС! Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
38'
Ван Мигем Дарил мяч отрикошетил от ворот
38'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Льюис Фернандо наказан за толчок Томассен Йорди
37'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Томассен Йорди наказан за толчок Паласиос Диего
35'
Удар от ворот произведет Виллем II
35'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
35'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
35'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Нейланд Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Льюис Фернандо из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Томассен Йорди заработал фол
Травма, повреждение
33'
Стральман Барт возвращается на поле.
33'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Стральман Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Стральман Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Фран Соль
30'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
30'
Паласиос Диего из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
29'
Данкерлёй Дамил наказан за толчок Эль-Джебли Юссеф
28'
Удар от ворот произведет Виллем II
28'
ШАНС! Баккер Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Описание гола
28'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Баккер Эрик наносит удар в каркас ворот!
Желтая карточка
27'
Паласиос Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
ПЕНАЛЬТИ - Паласиос Диего из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баккер Эрик.
27'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Фран Соль наказан за толчок Олийве Франк
26'
Удар от ворот произведет Виллем II
26'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
25'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
23'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
23'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
23'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
Описание гола
21'
Г О О О О Л Нейланд Стефан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
20'
Хееркенс Фреек получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Хееркенс Фреек атаковал сзади соперника. Это Томассен Йорди заработал своей команде штрафной
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
18'
Аккайнак Атакан получил желтую карточку от судьи
18'
УДАЛЕНИЕ! - Аккайнак Атакан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Травма, повреждение
18'
Стральман Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
18'
Аккайнак Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Аккайнак Атакан грубо играет против соперника. Пострадал Стральман Барт
17'
Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
16'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
15'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
Фол, нарушение
14'
Льонч Поль наказан за толчок Нейланд Стефан
13'
Удар от ворот произведет Виллем II
13'
Нейланд Стефан не смог попасть в створ ударом издали
13'
So close! Удар головой нанес Абена Минти но мяч выбили с ленточки!
Угловой
13'
Олийве Франк из команды Де Графсхап подал угловой справа.
12'
Штрафной исполнил Нейланд Стефан, после его удара Велленройтер Тимон сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Льюис Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
Желтая карточка
11'
Данкерлёй Дамил получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Данкерлёй Дамил грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Велленройтер Тимон, его свалил Томассен Йорди.
10'
Плохо сыграл Льюис Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
9'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
9'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Тютюарима Йорди наказан за толчок Кру Йорди
8'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
7'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Данкерлёй Дамил оказался на газоне.
Фол, нарушение
6'
Паласиос Диего наказан за толчок Ван Мигем Дарил
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Травма, повреждение
4'
Олийве Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Хееркенс Фреек делает подножку сопернику.
2'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
1'
Нейланд Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
1'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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