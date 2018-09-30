  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Далкурд
0:4
Конец матча
АИК
0'
15' Желтая карточка
Милошевич Александер
18' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
0:1
33' Гол
Ольссон Кристоффер
42' Желтая карточка
Лаван Равез
0:2
43' Пенальти
Сундгрен Даниэль
0:3
59' Гол в свои ворота
Alexander Ekblad
0:4
74' Гол
Стефанелли Николас
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
АИК делает замену. Аду Энох уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
76'
Далкурд делает замену. Robin Tranberg уходит с поля, а Ахмед Аммар выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
72'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
66'
АИК делает замену. Димитриадис Панайотис уходит с поля, а Ларссон Себастьян выходит на его замену.
62'
Далкурд делает замену. Ahmed Awad уходит с поля, а Аяз Ферхад выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Александр Экблад уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Сундгрен Даниэль из команды АИК забивает с точки!
Желтая карточка
42'
Лаван Равез получил желтую карточку от судьи
35'
Далкурд делает замену. Henrik Loefkvist уходит с поля, а Лаван Равез выходит на его замену.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Димитриадис Панайотис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация