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Стадион: Евлеваллен
15' Желтая карточкаМилошевич Александер
18' Желтая карточкаДимитриадис Панайотис
0:1
33' ГолОльссон Кристоффер
42' Желтая карточкаЛаван Равез
0:2
43' ПенальтиСундгрен Даниэль
0:3
59' Гол в свои воротаAlexander Ekblad
0:4
74' ГолСтефанелли Николас
|
33'
0:1
42'
43'
0:2
59'
0:3
62'
74'
0:4
79'
Состав команд
54
Simon
Strand
10
Ahmed
Awad
Далкурд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 54 Simon Strand Защитник
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 16 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 15 Alexander Ekblad Защитник
- 13 Andrew Stadler Полузащитник
- 6 Robin Tranberg Полузащитник
- 2 Henrik Loefkvist Полузащитник
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- 25 Malkolm Moenza Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Ван дер Лей Стефан Вратарь
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 27 Adam Staahl Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 7 Лаван Равез Нападающий
- 21 Peshraw Azizi
- Главный тренер: Johan Sandahl
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 25 Димитриадис Панайотис Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Далкурд (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 21.08.2018 Карлсберг 1:2 Далкурд К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
- 27.05.2018 Мальмё 1:1 Далкурд А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
АИК (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
АИК: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд Аллсвенскан
- 05.03.2017 АИК 0:0 Далкурд Кубок
- 25.11.2016 АИК 2:1 Далкурд Товарищеские матчи. Клубы
- 05.11.2015 АИК 2:3 Далкурд Товарищеские матчи. Клубы
Далкурд
АИК
-
0 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|4:0
|24
|17
|6
|1
|45 - 13
|57
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|23
|13
|4
|6
|44 - 26
|43
|5.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|6.
|Эстерсунд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7.
|Сундсвалль
|23
|10
|6
|7
|41 - 28
|36
|8.
|Юргорден
|23
|10
|6
|7
|33 - 26
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|1:1
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Броммапойкарна
|1:1
|24
|6
|2
|16
|16 - 52
|20
|14.
|Сириус
|24
|5
|5
|14
|25 - 52
|20
|15.
|Далкурд
|0:4
|24
|4
|5
|15
|27 - 47
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
АИК делает замену. Аду Энох уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
76'
Далкурд делает замену. Robin Tranberg уходит с поля, а Ахмед Аммар выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
72'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
66'
АИК делает замену. Димитриадис Панайотис уходит с поля, а Ларссон Себастьян выходит на его замену.
62'
Далкурд делает замену. Ahmed Awad уходит с поля, а Аяз Ферхад выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Александр Экблад уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Сундгрен Даниэль из команды АИК забивает с точки!
42'
Лаван Равез получил желтую карточку от судьи
35'
Далкурд делает замену. Henrik Loefkvist уходит с поля, а Лаван Равез выходит на его замену.
33'
Г О О О О Л - Ольссон Кристоффер бьет в цель!
18'
Димитриадис Панайотис получил желтую карточку от судьи
15'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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