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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 26.09.2018 Черноморец Нв 0:1 Спартак Москва К
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 21.07.2018 Спартак Москва 1:1 Ашдод ТМК
- 20.07.2018 Трабзонспор 1:4 Спартак Москва ТМК
- 16.07.2018 Рудар Веленье 1:3 Спартак Москва ТМК
- 15.07.2018 Пролетер 0:3 Спартак Москва ТМК
- 11.07.2018 Словацко 0:1 Спартак Москва ТМК
- 10.07.2018 Риека 3:1 Спартак Москва ТМК
- 01.07.2018 Спартак Москва 2:0 Авангард Курск ТМК
- 30.06.2018 Спартак Москва 2:0 Ротор ТМК
Ростов (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ростов: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.04.2017 Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 02.04.2016 Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 13.09.2015 Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 13.04.2015 Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 04.12.2014 Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
- 08.12.2013 Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 26.10.2013 Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 06.04.2013 Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.10.2012 Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок
- 23.09.2012 Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
- 26.06.2011 Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
- 14.03.2011 Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.10.2010 Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 09.07.2010 Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 01.11.2009 Спартак Москва 5:1 Ростов Премьер-лига
- 11.07.2009 Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.03.2009 Спартак Москва 2:0 Ростов Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|2 - 12
|7
|14.
|Анжи
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|16.
|Енисей
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - РостовДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Спартак Москва
57.4% (39)
Ничья:
27.9% (19)
Ростов
14.7% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
26.5% (18)
1:0 Спартак Москва:
20.6% (14)
1:1 Ничья:
19.1% (13)
1:2 Ростов:
7.4% (5)
2:0 Спартак Москва:
7.4% (5)
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