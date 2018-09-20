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Стадион:
Спартак Москва
 
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Спартак Москва
57.4% (39)
Ничья:
27.9% (19)
Ростов
14.7% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
26.5% (18)
Спартак Москва:
20.6% (14)
Ничья:
19.1% (13)
Ростов:
7.4% (5)
Спартак Москва:
7.4% (5)
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