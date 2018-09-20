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Оренбург
 
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ЦСКА Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва

До начала игры, которая состоится 28.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва
Оренбург
11.5% (9)
Ничья:
14.1% (11)
ЦСКА Москва
74.4% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
28.2% (22)
ЦСКА Москва:
15.4% (12)
ЦСКА Москва:
14.1% (11)
Ничья:
12.8% (10)
ЦСКА Москва:
9% (7)
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