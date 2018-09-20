Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва

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Стадион: Газовик
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Оренбург (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
- 22.06.2018 Оренбург 1:0 Адмира ТМК
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 05.05.2018 Авангард Курск 0:2 Оренбург ФПД
- 02.05.2018 Оренбург 1:0 Сибирь ФПД
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФПД
- 21.04.2018 Оренбург 4:3 Динамо СПб ФПД
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 07.07.2018 Копенгаген 4:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.06.2018 Адмира 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|2 - 12
|7
|14.
|Анжи
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|16.
|Енисей
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 28.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.
Новости матча
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"Оренбург" перенёс матч с ЦСКА — 15:59
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Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва
Оренбург
11.5% (9)
Ничья:
14.1% (11)
ЦСКА Москва
74.4% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
28.2% (22)
0:1 ЦСКА Москва:
15.4% (12)
0:2 ЦСКА Москва:
14.1% (11)
1:1 Ничья:
12.8% (10)
1:3 ЦСКА Москва:
9% (7)
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