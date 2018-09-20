Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Москва

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Краснодар
Позже
Предыдущие игры
Краснодар (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 27.09.2018 Авангард Курск 0:2 Краснодар К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Бешикташ 3:1 Краснодар ТМК
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 09.07.2018 Краснодар 1:5 Аль-Ахли Каир ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 05.05.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар ПЛ
- 30.04.2018 Краснодар 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 27.08.2017 Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 04.04.2016 Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига
- 13.09.2015 Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 30.05.2015 Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 31.08.2014 Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 20.04.2014 Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига
- 18.08.2013 Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 11.05.2013 Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 04.11.2012 Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 01.10.2011 Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига
- 29.05.2011 Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|2 - 12
|7
|14.
|Анжи
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|16.
|Енисей
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва
Краснодар
81.2% (56)
Ничья:
8.7% (6)
Динамо Москва
10.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
34.8% (24)
1:0 Краснодар:
18.8% (13)
2:0 Краснодар:
17.4% (12)
1:2 Динамо Москва:
5.8% (4)
3:1 Краснодар:
4.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация