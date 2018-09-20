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Краснодар
 
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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Москва

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва
Краснодар
81.2% (56)
Ничья:
8.7% (6)
Динамо Москва
10.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
34.8% (24)
Краснодар:
18.8% (13)
Краснодар:
17.4% (12)
Динамо Москва:
5.8% (4)
Краснодар:
4.3% (3)
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