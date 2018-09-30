Стадион: Nord Energi Arena
0:1
Перерыв
0:1
25' ГолСков Роберт
Первый тайм
51'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Moses Opondo из команды Вендсиссель в офсайде
50'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
50'
Матч возобновлен
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Фишер Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
48'
47'
47'
47'
Фишер Виктор не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
46'
ШАНС! Moses Opondo нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Хорошую попытку сделал Сков Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
45'
Lucas Jensen возвращается на поле.
44'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
44'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает пас партнеру.
43'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
43'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Lucas Jensen получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Lucas Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Анкерсен Петер мяч отрикошетил от ворот
41'
41'
40'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель в офсайде
39'
39'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
37'
Судья сигнализирует, что Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
37'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
35'
35'
34'
34'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
34'
Andreas Kaltoft возвращается на поле.
34'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Andreas Kaltoft получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Andreas Kaltoft на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Н'Дойе Даме наказан за толчок соперника
31'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
31'
Александр Юль Андерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
30'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Сков Роберт делает подножку сопернику.
28'
28'
28'
27'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Фальк Расмус мяч отрикошетил от ворот
27'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
27'
25'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Сков Роберт изменил счет на табло!
25'
24'
24'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
24'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Moses Opondo из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
23'
23'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
23'
23'
23'
Jon Thorsteinsson наказан за толчок Анкерсен Петер
22'
22'
ШАНС! Jon Thorsteinsson нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Jon Thorsteinsson и попал в перекладину!
21'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
21'
21'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
20'
Хорошую попытку сделал Бойлесен Николай. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Отличные скиллы показывает Бойлесен Николай, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Фишер Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой слева.
20'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой слева.
19'
Morten Brander Knudsen мяч отрикошетил от ворот
19'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
18'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
17'
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кристенсен Даниэль
15'
Moses Opondo нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
15'
15'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
14'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
14'
14'
13'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
13'
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Анкерсен Петер, и мяч снова в игре
12'
12'
12'
11'
11'
11'
11'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Судья сигнализирует, что Moses Opondo из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
10'
10'
9'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
7'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
7'
6'
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
6'
5'
Сков Роберт бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
4'
Судья сигнализирует, что Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
4'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Moses Opondo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
3'
Moses Opondo наказан за толчок соперника
3'
Вавро Денис из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Йоронен Йессе ошибается в защите.
3'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
1'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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