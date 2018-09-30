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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3475
Кальмар
1:1
Второй тайм: 90+'
Броммапойкарна
0'
37' Желтая карточка
Эльм Расмус
0:1
56' Гол
Jack Lahne
1:1
59' Гол
Эльм Расмус
90'+3
Второй тайм
90'
Броммапойкарна делает замену. Хелльквист Филип уходит с поля, а David Ochieng выходит на его замену.
78'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Alexander Ahl Holmstroem выходит на его замену.
71'
Броммапойкарна делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
63'
Кальмар делает замену. Эльм Расмус уходит с поля, а Adam Hellborg выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Эльм Расмус бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
46'
Броммапойкарна делает замену. Кристофер Брандеборн уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
46'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Зефёйк Генеро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Эльм Расмус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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