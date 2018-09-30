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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 3475
1:1
Второй тайм: 90+'
37' Желтая карточкаЭльм Расмус
0:1
56' ГолJack Lahne
1:1
59' ГолЭльм Расмус
|
37'
56'
0:1
59'
1:1
71'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
91
Hiago
II
Кальмар 4-3-3
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 31 Nils Froeling Полузащитник
- 91 Hiago II Нападающий
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 44 Зефёйк Генеро Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 22 Alexander Ahl Holmstroem
- 39 Isak Magnusson
- 38 Adam Hellborg
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 22 Alexander Nilsson II Нападающий
- 25 Jack Lahne Нападающий
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 3 David Ochieng II
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 03.08.2014 Кальмар 1:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 30.03.2014 Броммапойкарна 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 27.07.2013 Кальмар 2:2 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 06.07.2013 Броммапойкарна 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.09.2010 Кальмар 3:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 10.05.2010 Броммапойкарна 2:3 Кальмар Аллсвенскан
- 25.07.2009 Броммапойкарна 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 18.07.2009 Кальмар 3:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 18.05.2008 Кальмар 2:0 Броммапойкарна Шведский кубок
- 21.10.2007 Броммапойкарна 1:2 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар
Броммапойкарна
-
6 Удары по воротам 5
-
18 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|4:0
|24
|17
|6
|1
|45 - 13
|57
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|23
|13
|4
|6
|44 - 26
|43
|5.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|6.
|Эстерсунд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7.
|Сундсвалль
|23
|10
|6
|7
|41 - 28
|36
|8.
|Юргорден
|23
|10
|6
|7
|33 - 26
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|1:1
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Броммапойкарна
|1:1
|24
|6
|2
|16
|16 - 52
|20
|14.
|Сириус
|24
|5
|5
|14
|25 - 52
|20
|15.
|Далкурд
|0:4
|24
|4
|5
|15
|27 - 47
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Второй тайм
90'
Броммапойкарна делает замену. Хелльквист Филип уходит с поля, а David Ochieng выходит на его замену.
78'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Alexander Ahl Holmstroem выходит на его замену.
71'
Броммапойкарна делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
63'
Кальмар делает замену. Эльм Расмус уходит с поля, а Adam Hellborg выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Эльм Расмус бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Jack Lahne бьет в цель!
46'
Броммапойкарна делает замену. Кристофер Брандеборн уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
46'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Зефёйк Генеро выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Эльм Расмус получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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