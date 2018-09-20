Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья Советов

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Стадион: Казань Арена
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Рубин (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
Крылья Советов (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
- 27.06.2018 Крылья Советов 1:0 Яньбянь ТМК
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
- 06.05.2018 Крылья Советов 1:0 Урожай ФПД
- 02.05.2018 Ротор 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
Последние игры между собой
Рубин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов Кубок
- 23.04.2017 Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига
- 15.10.2016 Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 15.05.2016 Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига
- 27.02.2016 Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 10.05.2014 Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига
- 25.08.2013 Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 19.05.2013 Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига
- 11.11.2012 Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 28.08.2011 Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.05.2011 Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига
- 29.10.2010 Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига
- 09.07.2010 Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 30.10.2009 Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 11.07.2009 Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига
- 25.10.2008 Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.07.2008 Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига
- 21.10.2007 Крылья Советов 3:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|2 - 12
|7
|14.
|Анжи
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|16.
|Енисей
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья СоветовДо начала игры, которая состоится 01.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.
Новости матча
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Молло может сыграть с "Рубином" — 12:28
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Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
Рубин
85.2% (75)
Ничья:
8% (7)
Крылья Советов
6.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Рубин:
42% (37)
2:1 Рубин:
20.5% (18)
2:0 Рубин:
13.6% (12)
1:1 Ничья:
4.5% (4)
3:1 Рубин:
3.4% (3)
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