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Рубин
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья Советов

До начала игры, которая состоится 01.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
Рубин
85.2% (75)
Ничья:
8% (7)
Крылья Советов
6.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
42% (37)
Рубин:
20.5% (18)
Рубин:
13.6% (12)
Ничья:
4.5% (4)
Рубин:
3.4% (3)
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