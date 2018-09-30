Стадион: Брондбю
1:0
15' ГолВильчек Камиль
1:1
58' Гол в свои воротаРадошевич Йосип
68' Желтая карточкаНильсен Сиверт
72' Красная карточкаБеллот Бенджамин
75' Желтая карточкаЛамб Микаэл
77' Желтая карточкаНаттестад Рагнар
1:2
80' ГолSoeren Reese
90' Желтая карточкаВильчек Камиль
Второй тайм
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 11626 болельщиков
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Удар от ворот произведет Брённбю
96'
Ламб Микаэл делает длинную передачу вперед
96'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
96'
96'
Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
96'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
95'
Делач Матей делает длинную передачу вперед
95'
95'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
95'
Нильсен Сиверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Отличные скиллы показывает Вильчек Камиль, обводя своих соперников
94'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
94'
Лассе Крюгер делает длинную передачу вперед
94'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Рефери не любит споров - именно за это Вильчек Камиль сейчас получил желтую
92'
Вильчек Камиль наказан за толчок Наттестад Рагнар
92'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Удар от ворот произведет Брённбю
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Rune Frantsen из команды Хорсенс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Sebastian Avanzini не смог удачно сыграть.
90'
89'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
89'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Хорсенс начинает контратаку
88'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
88'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
87'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Sebastian Avanzini
86'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Брённбю контролирует мяч.
83'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
82'
82'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
82'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
81'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
80'
Ламб Микаэл сделал результативную передачу.
80'
ГОООООЛ - Soeren Reese Хорсенс забивает ударом головой
80'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
80'
Радошевич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
80'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
79'
79'
Халими Бесар наказан за толчок Нильсен Сиверт
78'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
78'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Халими Бесар из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Наттестад Рагнар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
77'
Судья сигнализирует, что Наттестад Рагнар из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
77'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брённбю вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Ханссон Халлюр, обводя своих соперников
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Глупую желтую получил Ламб Микаэл за то, что отбил ногой мяч после свистка
74'
Удар от ворот произведет Брённбю
74'
Ламб Микаэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Тактическая замена. Квист Миккель уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
74'
Тактическая замена. Бех Уффе уходит с поля и его заменяет Швебе Марвин
73'
Kasper Junker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Беллот Бенджамин удален с поля!
72'
Судья сигнализирует, что Беллот Бенджамин из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
72'
Нильсен Сиверт делает длинную передачу вперед
71'
Удар от ворот произведет Брённбю
71'
Какой промах! Soeren Reese имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
71'
Беллот Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
69'
Вильчек Камиль из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Матиас Нильсен пострадал.
69'
69'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Мукхтар Хани пробил со штрафного прямо в стенку
68'
Нильсен Сиверт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
68'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
67'
Радошевич Йосип из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
67'
Ханссон Халлюр пробует нанести удар издали, но Беллот Бенджамин держит все под контролем
66'
66'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает неудачный навес.
65'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
65'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
64'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс в офсайде
64'
Судья сигнализирует, что Кабонго Жоэль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
63'
Судья свистит. Ханссон Халлюр атаковал сзади соперника. Это Ларссон Юхан заработал своей команде штрафной
63'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
63'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Хорсенс контролирует мяч.
61'
61'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
61'
61'
Бех Уффе нанес удар, мяч был парирован, но Делач Матей не удержал его в руках.
61'
60'
Квист Миккель наказан за толчок Херманнссон Хьёртур
59'
58'
Г О О О О Л - Радошевич Йосип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
58'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
58'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Вильчек Камиль наказан за толчок Наттестад Рагнар
56'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Rune Frantsen из команды Хорсенс играет слишком грубо. Тибблинг Симон оказался на газоне.
54'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
54'
Бех Уффе из команды Брённбю в офсайде
54'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Удар от ворот произведет Брённбю
54'
Rune Frantsen делает длинную передачу вперед
53'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
52'
52'
Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
52'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Брённбю начинает контратаку
51'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
50'
Беллот Бенджамин делает длинную передачу вперед
50'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Брённбю контролирует мяч.
48'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
46'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Юнг Антони делает длинную передачу вперед
46'
Араюури Паулус получил травму и заменен. Кабонго Жоэль выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Наттестад Рагнар
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
47'
Радошевич Йосип нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
46'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
45'
Беллот Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
45'
Bjarke Jacobsen делает длинную передачу вперед
44'
Нильсен Сиверт имел все шансы забить, но Беллот Бенджамин сделал отличный сейв!
44'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает пас партнеру.
43'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
43'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
42'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
42'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Квист Миккель наказан за толчок Херманнссон Хьёртур
41'
Мукхтар Хани нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
40'
Удар от ворот произведет Брённбю
40'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
40'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
38'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Араюури Паулус возвращается на поле.
38'
38'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Араюури Паулус получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
35'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Бех Уффе
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
35'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
35'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
34'
Беллот Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
33'
Ламб Микаэл делает длинную передачу вперед
33'
33'
Радошевич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
31'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
31'
31'
31'
Брённбю нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
30'
Rune Frantsen из команды Хорсенс в офсайде
30'
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
29'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
29'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
28'
28'
28'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
27'
27'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
26'
26'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
25'
25'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
24'
24'
Кайзер Доминик из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Судья свистит. Вильчек Камиль атаковал сзади соперника. Это Soeren Reese заработал своей команде штрафной
24'
24'
23'
23'
Араюури Паулус из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
22'
22'
Какой промах! Вильчек Камиль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
21'
21'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
21'
21'
Удар от ворот произведет Брённбю
21'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
20'
20'
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
19'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
18'
18'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
17'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
17'
Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Отличный гол забил Вильчек Камиль
15'
Радошевич Йосип сделал результативную передачу.
15'
ГОООООЛ - Вильчек Камиль Брённбю забивает ударом головой
15'
15'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Нильсен Сиверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Soeren Reese из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
13'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
12'
ШАНС! Кайзер Доминик нанес удар с лета, но не попал по воротам!
12'
Бех Уффе из команды Брённбю делает пас партнеру.
12'
11'
11'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
11'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
10'
10'
10'
Тибблинг Симон делает длинную передачу вперед
9'
9'
9'
8'
Удар от ворот произведет Брённбю
8'
Шанс! Soeren Reese из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
8'
7'
7'
7'
6'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
6'
Вильчек Камиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Ларссон Юхан наказан за толчок Ламб Микаэл
5'
5'
Хорсенс начинает контратаку
4'
4'
Радошевич Йосип из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Тибблинг Симон из команды Брённбю в офсайде
2'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Бех Уффе из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
1'
Нильсен Сиверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Брённбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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