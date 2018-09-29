Стадион: МСХ Арена Зрители: 6092
5:2
Конец матча
1:0
11' ГолСпарв Тим
2:0
24' ГолХенде Марк-Даль
3:0
34' ГолНиколаесен Расмус
4:0
44' ГолСпарв Тим
4:1
56' ГолКристофферсен Юлиан
4:2
67' ГолVito Hammershoej-Mistrati
5:2
72' ГолОнуачу Пол
Второй тайм
93'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
91'
91'
Mathies Skjellerup из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Отличный пас сделал Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
90'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
90'
89'
88'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Сантиметры! Удар с лета нанес Mathias Haarup, но попал в штангу!
88'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
88'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
87'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Фалл Байе Джиби из команды Хобро в офсайде
86'
Mayron George пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
86'
86'
Хобро контролирует мяч.
85'
85'
Mathies Skjellerup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
84'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Йеспер Раск не дал случится голу! Mayron George должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
83'
Опасность! Evander Ferreira из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
Краев Божидар из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Расмус Педерсен нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
81'
81'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mathies Skjellerup
80'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
Frans Dhia Putros получил травму и заменен. Collins Tanor выходит на поле.
79'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
78'
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Frans Dhia Putros получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 6092 болельщиков
77'
Frans Dhia Putros на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хансен Киан из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Mathies Skjellerup
75'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Mayron George
75'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
74'
72'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О О О Л - Онуачу Пол из команды Митьюлланд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
72'
Андерссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
71'
71'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
Андерссон Йоэль делает длинную передачу вперед
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
68'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
68'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Фалл Байе Джиби
67'
Педерсен Миккель сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Vito Hammershoej-Mistrati изменил счет на табло!
67'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Опасность! Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
67'
Evander Ferreira нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
65'
Тактическая замена. Поульсен Якоб уходит с поля и его заменяет Evander Ferreira
64'
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
62'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
62'
Шольц Александр не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Mathias Haarup из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
59'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
58'
58'
Опасность! Frans Dhia Putros из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
57'
57'
Фантастический гол, где все сам сделал Кристофферсен Юлиан!
56'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Кристофферсен Юлиан из команды Хобро переиграл вратаря дальним ударом!
56'
Отличные скиллы показывает Кристофферсен Юлиан, обводя своих соперников
56'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
56'
Опасность! Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
54'
Шольц Александр из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
53'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
53'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
53'
Отличные скиллы показывает Mathias Haarup, обводя своих соперников
53'
52'
51'
51'
Спарв Тим наказан за толчок Йеспер Раск
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
50'
Frans Dhia Putros предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Какой шанс! Спарв Тим почти забил, но мяч вынесли с линии!
50'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
49'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Опасность! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
48'
48'
47'
Плохо сыграл Кристофферсен Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
44'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Спарв Тим изменил счет на табло!
44'
44'
44'
Nicholas Gotfredsen делает длинную передачу вперед
43'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
43'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
42'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Опасность! Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
40'
39'
Почти гол! Мабиль Авер пробил головой по воротам, но Йеспер Раск спас!
39'
39'
39'
38'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
36'
Дэнни Ольсен нанес удар издали, а Хансен Йеспер отбил его обратно в игру!
36'
36'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
34'
Г О О О О Л - Николаесен Расмус первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
34'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Мабиль Авер
32'
32'
Опасность! Frans Dhia Putros из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
32'
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
30'
29'
29'
28'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
28'
28'
28'
27'
27'
27'
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
24'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О О О Л - Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
24'
24'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
23'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
21'
21'
21'
20'
20'
20'
20'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
20'
19'
Хансен Киан из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Миккель заработал фол
19'
19'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
18'
18'
Nicholas Gotfredsen делает длинную передачу вперед
18'
17'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Опасность! Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
16'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
16'
15'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
15'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Спарв Тим наказан за толчок Mathias Haarup
14'
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
13'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
11'
Николаесен Расмус сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Спарв Тим классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
11'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
10'
Какой промах! Хансен Киан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
9'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
9'
Дэнни Ольсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
8'
8'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
8'
7'
7'
7'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
7'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
6'
5'
Отличный пас сделал Николаесен Расмус из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
5'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
4'
3'
3'
Nicholas Gotfredsen нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
2'
Викхейм Густав наказан за толчок Mathias Haarup
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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