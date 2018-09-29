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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6092
Митьюлланд
5:2
Конец матча
Хобро
0'
1:0
11' Гол
Спарв Тим
2:0
24' Гол
Хенде Марк-Даль
3:0
34' Гол
Николаесен Расмус
4:0
44' Гол
Спарв Тим
4:1
56' Гол
Кристофферсен Юлиан
4:2
67' Гол
Vito Hammershoej-Mistrati
5:2
72' Гол
Онуачу Пол
90'+3
Второй тайм
93'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Удар от ворот произведет Хобро
92'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Митьюлланд начинает контратаку
91'
Mathies Skjellerup из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
Удар от ворот произведет Хобро
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Отличный пас сделал Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
90'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
90'
Митьюлланд контролирует мяч.
89'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Сантиметры! Удар с лета нанес Mathias Haarup, но попал в штангу!
88'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
88'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
87'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
87'
Фалл Байе Джиби из команды Хобро в офсайде
86'
Mayron George пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
86'
Митьюлланд начинает контратаку
86'
Хобро контролирует мяч.
85'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Mathies Skjellerup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
84'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
84'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Йеспер Раск не дал случится голу! Mayron George должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
83'
Опасность! Evander Ferreira из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
Краев Божидар из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
82'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Расмус Педерсен нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
81'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mathies Skjellerup
80'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
Frans Dhia Putros получил травму и заменен. Collins Tanor выходит на поле.
79'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
78'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Frans Dhia Putros получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 6092 болельщиков
Травма, повреждение
77'
Frans Dhia Putros на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хансен Киан из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
76'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Mathies Skjellerup
75'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Mayron George
75'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
74'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
74'
Митьюлланд контролирует мяч.
72'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О О О Л - Онуачу Пол из команды Митьюлланд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
72'
Андерссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
71'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
70'
Андерссон Йоэль делает длинную передачу вперед
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
68'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
68'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Фалл Байе Джиби
67'
Педерсен Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Vito Hammershoej-Mistrati изменил счет на табло!
67'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Опасность! Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
67'
Evander Ferreira нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
65'
Тактическая замена. Поульсен Якоб уходит с поля и его заменяет Evander Ferreira
64'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
62'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Хобро
62'
Шольц Александр не смог попасть в створ ударом издали
61'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
61'
Mathias Haarup из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Удар от ворот произведет Хобро
59'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
Офсайд
58'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
58'
Опасность! Frans Dhia Putros из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Хобро начинает контратаку
57'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Фантастический гол, где все сам сделал Кристофферсен Юлиан!
56'
Vito Hammershoej-Mistrati сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Кристофферсен Юлиан из команды Хобро переиграл вратаря дальним ударом!
56'
Отличные скиллы показывает Кристофферсен Юлиан, обводя своих соперников
56'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
56'
Опасность! Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Удар от ворот произведет Хобро
54'
Шольц Александр из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
53'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
53'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
53'
Отличные скиллы показывает Mathias Haarup, обводя своих соперников
53'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
51'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Спарв Тим наказан за толчок Йеспер Раск
Угловой
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
50'
Frans Dhia Putros предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Какой шанс! Спарв Тим почти забил, но мяч вынесли с линии!
50'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
49'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Опасность! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
48'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Плохо сыграл Кристофферсен Юлиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
44'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Спарв Тим изменил счет на табло!
44'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
44'
Nicholas Gotfredsen делает длинную передачу вперед
43'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
43'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
42'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Опасность! Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
39'
Почти гол! Мабиль Авер пробил головой по воротам, но Йеспер Раск спас!
39'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
39'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Спарв Тим из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Митьюлланд контролирует мяч.
36'
Дэнни Ольсен нанес удар издали, а Хансен Йеспер отбил его обратно в игру!
36'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Николаесен Расмус первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
34'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Мабиль Авер
Офсайд
32'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
32'
Опасность! Frans Dhia Putros из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Хобро начинает контратаку
32'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
Офсайд
31'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
30'
Митьюлланд контролирует мяч.
29'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Хобро
28'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
28'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Nicholas Gotfredsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
26'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
24'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О О О Л - Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
24'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
24'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
23'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
23'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристофферсен Юлиан
21'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
20'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
20'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
20'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Хансен Киан из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Миккель заработал фол
19'
Удар от ворот произведет Хобро
19'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
Митьюлланд начинает контратаку
18'
Nicholas Gotfredsen делает длинную передачу вперед
18'
Удар от ворот произведет Хобро
17'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Опасность! Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
Митьюлланд контролирует мяч.
16'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
15'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
15'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
14'
Спарв Тим наказан за толчок Mathias Haarup
14'
Удар от ворот произведет Хобро
13'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
11'
Николаесен Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Спарв Тим классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
11'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Митьюлланд начинает контратаку
10'
Удар от ворот произведет Хобро
10'
Какой промах! Хансен Киан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
9'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
9'
Дэнни Ольсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
8'
Удар от ворот произведет Хобро
8'
Шольц Александр из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
8'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
7'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
7'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
6'
Удар от ворот произведет Хобро
5'
Отличный пас сделал Николаесен Расмус из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
4'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Хобро начинает контратаку
4'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
Офсайд
3'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
3'
Nicholas Gotfredsen нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
Фол, нарушение
2'
Викхейм Густав наказан за толчок Mathias Haarup
1'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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