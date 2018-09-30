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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1050
Флурё
3:2
Конец матча
Викинг
0'
39' Желтая карточка
Otar Javashvili
56' Желтая карточка
Ylldren Ibrahimaj
1:0
58' Гол в свои ворота
Накким Маркус
2:0
71' Гол
Lorent Callaku
2:1
74' Гол
Хёйланд Томми
3:1
77' Гол
Luc Jeggo
81' Желтая карточка
Хёйланд Томми
3:2
82' Гол
Хёйланд Томми
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Флоро делает замену. Peter Aase уходит с поля, а Stefan Aase выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Хёйланд Томми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Luc Jeggo бьет в цель!
76'
Флоро делает замену. Дайер Мозес уходит с поля, а Alioune Ndour выходит на его замену.
76'
Викинг делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Lorent Callaku бьет в цель!
67'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Торстейнбё Фредерик выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Накким Маркус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
56'
Ylldren Ibrahimaj получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Otar Javashvili получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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