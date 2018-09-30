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Стадион: Floroe Stadion Зрители: 1050
39' Желтая карточкаOtar Javashvili
56' Желтая карточкаYlldren Ibrahimaj
1:0
58' Гол в свои воротаНакким Маркус
2:0
71' ГолLorent Callaku
2:1
74' ГолХёйланд Томми
3:1
77' ГолLuc Jeggo
81' Желтая карточкаХёйланд Томми
3:2
82' ГолХёйланд Томми
|
39'
58'
1:0
71'
2:0
74'
2:1
77'
3:1
81'
82'
3:2
Состав команд
30
Фей
Рензе
97
Дайер
Мозес
15
Amund
Wichne
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 30 Фей Рензе Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 6 Runar Hove Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 8 Luc Jeggo Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Полузащитник
- 10 Lorent Callaku Нападающий
- 97 Дайер Мозес Нападающий
- 12 Otar Javashvili Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Dino Omerovic Защитник
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 9 Йоханнесен Патрик Нападающий
- 99 Stefan Aase Нападающий
- 21 Torje Naustdal
- 19 Alioune Ndour
- 44 Lars Kvarekvaal
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 27 Johnny Furdal Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- 20 Ylldren Ibrahimaj Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 25 Usmani Sale Нападающий
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 12 Erik Johannes Arnebrott
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Флурё (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 23.09.2018 Нест-Сотра 0:1 Флурё ПД
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Саннес УЛФ 4:0 Флурё ПД
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 02.05.2018 Хёдд 1:0 Флурё К
Викинг (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
Последние игры между собой
Флурё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Викинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|24
|15
|4
|5
|48 - 24
|49
|2.
|Мьёндален
|24
|14
|7
|3
|37 - 16
|49
|3.
|Викинг
|2:3
|25
|16
|1
|8
|55 - 36
|49
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|0:3
|25
|10
|8
|7
|51 - 41
|38
|6.
|Тромсдален
|3:0
|25
|10
|7
|8
|38 - 38
|37
|7.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|8.
|Саннес УЛФ
|0:0
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|9.
|Нест-Сотра
|24
|9
|5
|10
|36 - 37
|32
|10.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|11.
|Осане
|0:0
|25
|8
|7
|10
|33 - 39
|31
|12.
|Хам-Кам
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|13.
|Нутодден
|24
|7
|5
|12
|29 - 36
|26
|14.
|Стрёммен
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|3:2
|25
|7
|3
|15
|24 - 51
|24
|16.
|Левангер
|24
|3
|5
|16
|28 - 55
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Флоро делает замену. Peter Aase уходит с поля, а Stefan Aase выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
81'
Хёйланд Томми получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Luc Jeggo бьет в цель!
76'
Флоро делает замену. Дайер Мозес уходит с поля, а Alioune Ndour выходит на его замену.
76'
Викинг делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
71'
Г О О О О Л - Lorent Callaku бьет в цель!
67'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Торстейнбё Фредерик выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Накким Маркус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
56'
Ylldren Ibrahimaj получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Otar Javashvili получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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