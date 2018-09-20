Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Енисей

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Стадион: Нефтяник
Предыдущие игры
Уфа (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 26.09.2018 Нижний Новгород 0:0 Уфа К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 30.08.2018 Уфа 1:1 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Глазго Рейнджерс 1:0 Уфа ЛЕ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 16.08.2018 Прогрес 2:2 Уфа ЛЕ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.08.2018 Уфа 2:1 Прогрес ЛЕ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 02.08.2018 Домжале 1:1 Уфа ЛЕ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.07.2018 Уфа 0:0 Домжале ЛЕ
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
- 13.07.2018 Уфа 2:1 Пршибрам ТМК
- 12.07.2018 Уфа 0:1 Мюнхен-1860 ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
Енисей (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.09.2018 Луки-Энергия 1:2 Енисей К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2018 ХНК Горица 2:3 Енисей ТМК
- 26.06.2018 Зриньски 1:1 Енисей ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 12.05.2018 Енисей 2:1 Динамо СПб ФПД
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
- 02.05.2018 Енисей 2:1 Волгарь ФПД
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Енисей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 25.06.2017 Енисей 0:2 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 27.06.2015 Уфа 1:1 Енисей Товарищеские матчи. Клубы
- 24.09.2014 Енисей 2:3 Уфа Кубок
- 04.04.2014 Уфа 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 05.09.2013 Енисей 3:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
- 06.05.2013 Енисей 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
- 09.10.2012 Уфа 1:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|2 - 12
|7
|14.
|Анжи
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|16.
|Енисей
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЕнисейДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.
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Прогнозы на матч Уфа - Енисей
Уфа
74.7% (56)
Ничья:
21.3% (16)
Енисей
4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уфа:
38.7% (29)
2:1 Уфа:
24% (18)
1:1 Ничья:
17.3% (13)
2:0 Уфа:
6.7% (5)
0:0 Ничья:
2.7% (2)
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