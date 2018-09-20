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Уфа
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Енисей

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Енисей
Уфа
74.7% (56)
Ничья:
21.3% (16)
Енисей
4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
38.7% (29)
Уфа:
24% (18)
Ничья:
17.3% (13)
Уфа:
6.7% (5)
Ничья:
2.7% (2)
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