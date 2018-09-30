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Стадион:
Ольборг
0:1
Перерыв
Оденсе
0'
0:1
18' Гол
Нильсен Каспер
Первый тайм
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лесняк Филип делает длинную передачу вперед
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Magnus Christensen
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Андерсен Лукас из команды Ольборг играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
45'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Джанус Драчманн атаковал сзади соперника. Это Андерсен Лукас заработал своей команде штрафной
43'
Окоре Жорес из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
42'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Александр Людвиг делает длинную передачу вперед
41'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
40'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
40'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Оденсе
39'
Шанс! Педерсен Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
38'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Оденсе
38'
ШАНС! Лесняк Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Куск Каспер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Офсайд
36'
Нильсен Каспер из команды Оденсе в офсайде
36'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
Оденсе контролирует мяч.
36'
Опасность предотвращена - Кадри Башким из команды Оденсе вступил в отбор удачно
36'
Ван Веерт Том из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
35'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
34'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
33'
Magnus Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
32'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
32'
Ольборг начинает контратаку
32'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
32'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
32'
Оденсе начинает контратаку
31'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
31'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
31'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
31'
Оденсе контролирует мяч.
30'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
30'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Оденсе контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Ольборг
28'
Шанс! Александр Людвиг из команды Оденсе пробил головой, но мимо
28'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
27'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Ольборг
26'
Как он промахнулся? Кадри Башким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
26'
Оденсе начинает контратаку
26'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
25'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Нильсен Каспер атаковал сзади соперника. Это Альманн Якоб заработал своей команде штрафной
24'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
24'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
23'
Лаурсен Райан наказан за толчок Альманн Якоб
23'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
23'
Оденсе контролирует мяч.
23'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
22'
Удар от ворот произведет Оденсе
22'
Куск Каспер делает длинную передачу вперед
Офсайд
21'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Оденсе
20'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
20'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
20'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
20'
Оденсе начинает контратаку
19'
Отличный гол забил Нильсен Каспер
18'
Андерс К. Якобсен сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер изменил счет на табло!
18'
Julius Eskesen из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Оденсе контролирует мяч.
17'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
16'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Ван Веерт Том из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Джанус Драчманн пострадал.
15'
Опасность предотвращена - Magnus Christensen из команды Ольборг вступил в отбор удачно
15'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
15'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Ольборг контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Ольборг
13'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
12'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
12'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
12'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
11'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
9'
Удар от ворот произведет Ольборг
9'
Отличный пас сделал Кадри Башким из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
8'
Rasmus Thellufsen задерживает мяч рукой
8'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ольборг контролирует мяч.
Офсайд
6'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
5'
Опасность предотвращена - Альманн Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
5'
Оденсе начинает контратаку
4'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Frederik Boersting атаковал сзади соперника. Это Julius Eskesen заработал своей команде штрафной
3'
Ольборг контролирует мяч.
2'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
1'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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