Стадион: Aalborg Portland Park
0:1
18' ГолНильсен Каспер
Первый тайм
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лесняк Филип делает длинную передачу вперед
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Magnus Christensen
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Андерсен Лукас из команды Ольборг играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
45'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья свистит. Джанус Драчманн атаковал сзади соперника. Это Андерсен Лукас заработал своей команде штрафной
43'
Окоре Жорес из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
42'
42'
Александр Людвиг делает длинную передачу вперед
41'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
40'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
40'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
39'
Шанс! Педерсен Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
38'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
ШАНС! Лесняк Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Куск Каспер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
36'
Нильсен Каспер из команды Оденсе в офсайде
36'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Опасность предотвращена - Кадри Башким из команды Оденсе вступил в отбор удачно
36'
Ван Веерт Том из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
35'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
34'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
33'
Magnus Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
32'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
32'
Ольборг начинает контратаку
32'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
32'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
32'
31'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
31'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
31'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
31'
30'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
30'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
28'
28'
Шанс! Александр Людвиг из команды Оденсе пробил головой, но мимо
28'
Julius Eskesen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
27'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
26'
Как он промахнулся? Кадри Башким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
25'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья свистит. Нильсен Каспер атаковал сзади соперника. Это Альманн Якоб заработал своей команде штрафной
24'
24'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
24'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
23'
Лаурсен Райан наказан за толчок Альманн Якоб
23'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
23'
23'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
22'
22'
Куск Каспер делает длинную передачу вперед
21'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
21'
20'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
20'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
20'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
20'
19'
Отличный гол забил Нильсен Каспер
18'
Андерс К. Якобсен сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер изменил счет на табло!
18'
Julius Eskesen из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
17'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Ван Веерт Том из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Джанус Драчманн пострадал.
15'
Опасность предотвращена - Magnus Christensen из команды Ольборг вступил в отбор удачно
15'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
15'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
13'
13'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
12'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
12'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
12'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
9'
9'
Отличный пас сделал Кадри Башким из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
8'
Rasmus Thellufsen задерживает мяч рукой
8'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
7'
6'
6'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
5'
Опасность предотвращена - Альманн Якоб из команды Ольборг вступил в отбор удачно
5'
4'
4'
4'
Судья свистит. Frederik Boersting атаковал сзади соперника. Это Julius Eskesen заработал своей команде штрафной
3'
2'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
1'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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