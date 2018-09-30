Стадион: Блю-Уотер Арена
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
43'
43'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
42'
41'
41'
Судья свистит. Кауко Йони атаковал сзади соперника. Это Спельманн Мартин заработал своей команде штрафной
41'
Опасность предотвращена - Спельманн Мартин из команды Орхус вступил в отбор удачно
40'
40'
40'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
38'
Судья сигнализирует, что Остин Родольф из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
38'
Орхус контролирует мяч.
37'
37'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
36'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
36'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
36'
35'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Орхус начинает контратаку
34'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
32'
31'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
30'
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
Парунашвили Лаша не смог попасть в створ ударом издали
28'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
27'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
25'
Бринк Марк из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
25'
Эсбьерг начинает контратаку
25'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
24'
24'
24'
Шанс! Бринч Йеппе из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
24'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
23'
Отличные скиллы показывает Бринк Марк, обводя своих соперников
23'
22'
22'
Остин Родольф из команды Эсбьерг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
22'
21'
Гира Адама из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
21'
Орхус контролирует мяч.
21'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
19'
19'
19'
18'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
18'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
17'
Кауко Йони из команды Эсбьерг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
16'
Кристенсен Матиас пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
15'
Кауко Йони из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
15'
14'
Jacob Lungi Soerensen задерживает мяч рукой
14'
13'
Спельманн Мартин делает подножку сопернику.
13'
13'
Adrian Petre из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
11'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг подал угловой слева.
10'
Jens Stage предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Нильсен Каспер делает подножку сопернику.
8'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Анкерсен Якоб наказан за толчок соперника
7'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
6'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
5'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
4'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
3'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
3'
2'
Хорошую попытку сделал Adrian Petre. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Орхус начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация