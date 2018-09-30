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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Эсбьерг
0:0
Перерыв
Орхус
0'
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
44'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
43'
Эсбьерг контролирует мяч.
43'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
42'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает пас партнеру.
41'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья свистит. Кауко Йони атаковал сзади соперника. Это Спельманн Мартин заработал своей команде штрафной
41'
Опасность предотвращена - Спельманн Мартин из команды Орхус вступил в отбор удачно
40'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
40'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Остин Родольф из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
38'
Орхус контролирует мяч.
37'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
Офсайд
36'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
36'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
36'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Хорошую попытку сделал Mustapha Bundu. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Орхус начинает контратаку
34'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Эсбьерг контролирует мяч.
31'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
30'
Удар от ворот произведет Орхус
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
29'
Удар от ворот произведет Орхус
29'
Парунашвили Лаша не смог попасть в створ ударом издали
28'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Эсбьерг контролирует мяч.
27'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
Бринк Марк из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эсбьерг начинает контратаку
25'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает пас партнеру.
24'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Орхус
24'
Шанс! Бринч Йеппе из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
24'
Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
23'
Отличные скиллы показывает Бринк Марк, обводя своих соперников
23'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Орхус
22'
Остин Родольф из команды Эсбьерг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
22'
Эсбьерг контролирует мяч.
21'
Гира Адама из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает пас партнеру.
21'
Орхус контролирует мяч.
21'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
20'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
19'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
18'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Удар от ворот произведет Орхус
17'
Кауко Йони из команды Эсбьерг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
16'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
16'
Кристенсен Матиас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
15'
Кауко Йони из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
15'
Эсбьерг контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Jacob Lungi Soerensen задерживает мяч рукой
14'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Спельманн Мартин делает подножку сопернику.
13'
Удар от ворот произведет Орхус
13'
Adrian Petre из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
12'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Эсбьерг контролирует мяч.
11'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг подал угловой слева.
10'
Jens Stage предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Нильсен Каспер делает подножку сопернику.
8'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
8'
Анкерсен Якоб наказан за толчок соперника
7'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Эсбьерг контролирует мяч.
5'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
4'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
3'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
3'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Хорошую попытку сделал Adrian Petre. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
1'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Орхус начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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