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Эстер
0:0
Конец матча
Гефле
0'
48' Желтая карточка
Край Антон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Гефле делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Эрик Тенрос выходит на его замену.
75'
Эстер делает замену. Carl Johansson уходит с поля, а David Johannesson выходит на его замену.
70'
Эстер делает замену. Christian Ljungberg уходит с поля, а Liridon Silka выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Край Антон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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