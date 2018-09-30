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48' Желтая карточкаКрай Антон
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48'
Состав команд
11
Хельг
Симон
23
Shina
XIV
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 7 Carl Johansson III Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 17 Christian Ljungberg Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 23 Shina XIV Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 19 Андреассон Антон Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 22 Gustav Ahrn
- 21 Filip Oernblom
- 6 Mario Vasilj I
Гефле 4-4-2
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 13 Край Антон Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 19 Isaac Shaze Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 8 Jacob Ortmark Полузащитник
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Albin Lohikangas Защитник
- 14 Fitim Kastrati Полузащитник
- 10 Erik Toernros Нападающий
- 26 Melvin Maartensson Almevid
- 23 Yassin Housni
- 16 Kevin Persson
- 30 Wiliam Lindkvist
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Шёвде АИК 0:3 Эстер К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 04.08.2018 Эстер 1:1 Варберг БоИС С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
- 19.05.2018 Варберг БоИС 1:2 Эстер С
- 13.05.2018 Эстер 0:0 Вернаму С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
Гефле (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 23.09.2018 Варберг БоИС 1:2 Гефле С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 15.08.2018 Карлштад 1:0 Гефле К
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 30.06.2018 Гефле 2:2 Варберг БоИС С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 07.05.2018 Гефле 1:3 Хальмстад С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|25
|17
|4
|4
|56 - 28
|55
|2.
|Хельсинборг
|25
|16
|7
|2
|50 - 23
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|24
|12
|10
|2
|35 - 12
|46
|4.
|Хальмстад
|24
|13
|5
|6
|40 - 28
|44
|5.
|Браге
|25
|10
|7
|8
|40 - 40
|37
|6.
|Дегерфорс
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|7.
|Эргрюте
|24
|10
|6
|8
|40 - 32
|36
|8.
|Эстер
|0:0
|25
|9
|6
|10
|34 - 33
|33
|9.
|Норрбю
|24
|8
|5
|11
|25 - 38
|29
|10.
|ГАИС
|25
|6
|10
|9
|34 - 36
|28
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|12.
|Варберг БоИС
|25
|6
|8
|11
|34 - 42
|26
|13.
|Фрей
|2:3
|25
|7
|4
|14
|36 - 50
|25
|14.
|Ландскруна
|3:2
|25
|6
|6
|13
|33 - 40
|24
|15.
|Вернаму
|24
|6
|4
|14
|24 - 42
|22
|16.
|Гефле
|0:0
|25
|4
|6
|15
|23 - 50
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Гефле делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Эрик Тенрос выходит на его замену.
75'
Эстер делает замену. Carl Johansson уходит с поля, а David Johannesson выходит на его замену.
70'
Эстер делает замену. Christian Ljungberg уходит с поля, а Liridon Silka выходит на его замену.
48'
Край Антон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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