Стадион: Вейле Зрители: 3204
10' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
13' Желтая карточкаДавидсен Вильормур
1:0
22' ГолAllan Sousa
1:1
37' ГолBenjamin Stokke
62' Желтая карточкаНильссон Хокан
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
94'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
93'
Опасность предотвращена - Греве Мадс из команды Вайле вступил в отбор удачно
93'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
93'
92'
92'
92'
92'
91'
Emil Riis Jakobsen нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
90'
Хальберг Мелькер из команды Вайле играет слишком грубо. Конбой Кевин оказался на газоне.
90'
89'
88'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
88'
Imed Louati наказан за толчок Багер Йонас
88'
Каллесеэ Миккель возвращается на поле.
88'
Матч возобновится спорным мячом
88'
Матч возобновлен
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Хальберг Мелькер из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
86'
85'
85'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Adam Jakobsen
84'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
84'
Лобжанидзе Саба пробил со штрафного прямо в стенку
83'
Судья сигнализирует, что Лауритсен Расмус из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
83'
83'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
82'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
82'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
81'
Багер Йонас из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Imed Louati заработал фол
80'
80'
80'
ШАНС! Каллесеэ Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
78'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Раннерс контролирует мяч.
77'
77'
77'
77'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
76'
76'
76'
76'
75'
75'
Шанс! Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс пробил головой, но мимо
75'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
75'
Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Adam Jakobsen
73'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
73'
Байза Павол из команды Вайле сделал отличный сейв!
72'
Почти гол! Лобжанидзе Саба пробил головой по воротам, но Байза Павол спас!
72'
72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Imed Louati из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Марксен Эрик
70'
Отличные скиллы показывает Imed Louati, обводя своих соперников
69'
Мюррей Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
69'
Байза Павол из команды Вайле сделал отличный сейв!
69'
Должен был быть гол! Лобжанидзе Саба имел отличный шанс, но Байза Павол не дал голу состоятся!
68'
68'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
68'
Тактическая замена. Скооп Якоб уходит с поля и его заменяет Мюррей Шон
67'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
67'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
67'
67'
66'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
65'
Скооп Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
64'
Отличные скиллы показывает Imed Louati, обводя своих соперников
64'
63'
63'
63'
62'
Нильссон Хокан получил желтую карточку от судьи
62'
Нильссон Хокан из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Поульсен Николай II пострадал.
62'
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62'
61'
61'
61'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
61'
60'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
59'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Mads Lauritsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
59'
59'
59'
58'
Allan Sousa получил травму и заменен. Imed Louati выходит на поле.
58'
58'
Опасность предотвращена - Mads Lauritsen из команды Вайле вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
56'
56'
56'
56'
Лауритсен Расмус делает длинную передачу вперед
56'
56'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хальберг Мелькер
54'
54'
54'
54'
53'
Эгхо Марвин получил травму и заменен. Emil Riis Jakobsen выходит на поле.
53'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
51'
50'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
50'
50'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
48'
47'
47'
ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Allan Sousa из команды Вайле делает пас партнеру.
47'
Плохо сыграл Багер Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Хальберг Мелькер из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
47'
46'
Раннерс контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бенджамин Стокке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хальберг Мелькер пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
45'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
45'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
44'
44'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
43'
43'
43'
Отличный пас сделал Конбой Кевин из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
42'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
41'
41'
Tobias Moelgaard из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
40'
40'
39'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Греве Мадс пострадал.
39'
39'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Лобжанидзе Саба нарушает правила. Лауритсен Расмус пострадал
37'
Марксен Эрик сделал результативную передачу.
37'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бенджамин Стокке из команды команды Раннерс.
37'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
37'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
37'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
37'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
36'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Tobias Moelgaard из команды Вайле играет слишком грубо. Конбой Кевин оказался на газоне.
35'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
34'
34'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
32'
32'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рёмер Андре не смог удачно сыграть.
31'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Allan Sousa задерживает мяч рукой
30'
30'
Опасность предотвращена - Лауритсен Расмус из команды Вайле вступил в отбор удачно
30'
Tobias Moelgaard ошибается в защите.
29'
Allan Sousa из команды Вайле в офсайде
29'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
28'
28'
Шанс! Лауритсен Расмус из команды Вайле пробил головой, но мимо
28'
27'
Опасность предотвращена - Каллесеэ Миккель из команды Раннерс вступил в отбор удачно
27'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
26'
26'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
25'
Лауритсен Расмус из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
22'
Рамадани Юльбер сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Allan Sousa изменил счет на табло!
22'
Марксен Эрик ошибается в защите.
22'
Рамадани Юльбер из команды Вайле делает пас партнеру.
22'
22'
21'
21'
21'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Поульсен Николай II из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
20'
20'
Эгхо Марвин возвращается на поле.
20'
Allan Sousa фолит на сопернике
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
17'
17'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
16'
Какой промах! Греве Мадс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
16'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
16'
15'
Рёмер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
14'
Эгхо Марвин наказан за толчок Греве Мадс
13'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Давидсен Вильормур получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Давидсен Вильормур грубо играет против соперника. Пострадал Каллесеэ Миккель
12'
Судья сигнализирует, что Лауритсен Расмус из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
11'
Опасность предотвращена - Карлгрен Патрик из команды Раннерс вступил в отбор удачно
11'
Поульсен Николай II ошибается в защите.
11'
11'
Рамадани Юльбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Каллесеэ Миккель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Назначен штрафной. Пострадал Allan Sousa, его свалил Каллесеэ Миккель.
10'
10'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
9'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает пас партнеру.
9'
9'
9'
9'
9'
Mads Lauritsen из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
8'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
8'
Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
7'
6'
6'
Mads Lauritsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
Отличный пас сделал Марксен Эрик из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Вайле контролирует мяч.
4'
Нильссон Хокан из команды Вайле в офсайде
4'
Allan Sousa из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
4'
Опасность предотвращена - Mads Lauritsen из команды Вайле вступил в отбор удачно
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
3'
Раннерс начинает контратаку
3'
3'
3'
2'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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