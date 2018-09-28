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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3204
Вайле
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
10' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
13' Желтая карточка
Давидсен Вильормур
1:0
22' Гол
Allan Sousa
1:1
37' Гол
Benjamin Stokke
62' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Опасность предотвращена - Греве Мадс из команды Вайле вступил в отбор удачно
93'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
93'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
92'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Emil Riis Jakobsen нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
91'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
Фол, нарушение
90'
Хальберг Мелькер из команды Вайле играет слишком грубо. Конбой Кевин оказался на газоне.
90'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
Фол, нарушение
88'
Imed Louati наказан за толчок Багер Йонас
Травма, повреждение
88'
Каллесеэ Миккель возвращается на поле.
88'
Матч возобновится спорным мячом
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хальберг Мелькер из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Adam Jakobsen
84'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
84'
Лобжанидзе Саба пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лауритсен Расмус из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
83'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
82'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
82'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Багер Йонас из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Imed Louati заработал фол
80'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Вайле
80'
ШАНС! Каллесеэ Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Раннерс контролирует мяч.
77'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Вайле
77'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
76'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
76'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
76'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Удар от ворот произведет Вайле
75'
Шанс! Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
75'
Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
74'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Adam Jakobsen
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
73'
Байза Павол из команды Вайле сделал отличный сейв!
72'
Почти гол! Лобжанидзе Саба пробил головой по воротам, но Байза Павол спас!
72'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
72'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Imed Louati из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Марксен Эрик
70'
Отличные скиллы показывает Imed Louati, обводя своих соперников
69'
Мюррей Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
69'
Байза Павол из команды Вайле сделал отличный сейв!
69'
Должен был быть гол! Лобжанидзе Саба имел отличный шанс, но Байза Павол не дал голу состоятся!
68'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
68'
Тактическая замена. Скооп Якоб уходит с поля и его заменяет Мюррей Шон
67'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
67'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
67'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
66'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
65'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
65'
Скооп Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
64'
Отличные скиллы показывает Imed Louati, обводя своих соперников
64'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Раннерс
63'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
62'
Нильссон Хокан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Нильссон Хокан из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Поульсен Николай II пострадал.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 3204 болельщиков
62'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
61'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
61'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
60'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой справа.
59'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Mads Lauritsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
59'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
59'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
59'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Allan Sousa получил травму и заменен. Imed Louati выходит на поле.
58'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Опасность предотвращена - Mads Lauritsen из команды Вайле вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
56'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
56'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
56'
Лауритсен Расмус делает длинную передачу вперед
56'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хальберг Мелькер
54'
Удар от ворот произведет Раннерс
54'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
53'
Эгхо Марвин получил травму и заменен. Emil Riis Jakobsen выходит на поле.
53'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
50'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
50'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
48'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Раннерс
47'
ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Allan Sousa из команды Вайле делает пас партнеру.
47'
Плохо сыграл Багер Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Хальберг Мелькер из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
47'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Раннерс контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бенджамин Стокке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хальберг Мелькер пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
45'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
44'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Вайле
43'
Отличный пас сделал Конбой Кевин из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
42'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Удар от ворот произведет Раннерс
41'
Tobias Moelgaard из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает неудачный навес.
40'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
39'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Греве Мадс пострадал.
39'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
39'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Лобжанидзе Саба нарушает правила. Лауритсен Расмус пострадал
37'
Марксен Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бенджамин Стокке из команды команды Раннерс.
37'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
37'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
37'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
37'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
36'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Tobias Moelgaard из команды Вайле играет слишком грубо. Конбой Кевин оказался на газоне.
35'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
34'
Удар от ворот произведет Вайле
34'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Вайле
32'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рёмер Андре не смог удачно сыграть.
31'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Allan Sousa задерживает мяч рукой
30'
Удар от ворот произведет Вайле
30'
Опасность предотвращена - Лауритсен Расмус из команды Вайле вступил в отбор удачно
30'
Tobias Moelgaard ошибается в защите.
Офсайд
29'
Allan Sousa из команды Вайле в офсайде
29'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Раннерс
28'
Шанс! Лауритсен Расмус из команды Вайле пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
27'
Опасность предотвращена - Каллесеэ Миккель из команды Раннерс вступил в отбор удачно
27'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
26'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
25'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Лауритсен Расмус из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Раннерс
24'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Рамадани Юльбер сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Allan Sousa изменил счет на табло!
22'
Марксен Эрик ошибается в защите.
22'
Рамадани Юльбер из команды Вайле делает пас партнеру.
22'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
21'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
21'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Поульсен Николай II из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
20'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
20'
Эгхо Марвин возвращается на поле.
Фол, нарушение
20'
Allan Sousa фолит на сопернике
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
18'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
17'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
16'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Раннерс
16'
Какой промах! Греве Мадс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
16'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
15'
Рёмер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Эгхо Марвин наказан за толчок Греве Мадс
13'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Давидсен Вильормур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Давидсен Вильормур грубо играет против соперника. Пострадал Каллесеэ Миккель
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лауритсен Расмус из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
11'
Опасность предотвращена - Карлгрен Патрик из команды Раннерс вступил в отбор удачно
11'
Поульсен Николай II ошибается в защите.
11'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Рамадани Юльбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Каллесеэ Миккель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Allan Sousa, его свалил Каллесеэ Миккель.
10'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
9'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает пас партнеру.
9'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Раннерс
9'
Mads Lauritsen из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
8'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
8'
Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
7'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
6'
Mads Lauritsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
6'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Отличный пас сделал Марксен Эрик из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Вайле контролирует мяч.
Офсайд
4'
Нильссон Хокан из команды Вайле в офсайде
4'
Allan Sousa из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
4'
Опасность предотвращена - Mads Lauritsen из команды Вайле вступил в отбор удачно
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
3'
Раннерс начинает контратаку
3'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
2'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
1'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
1'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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