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Стадион:
Айнтрахт Фр
3:0
Второй тайм: 61'
Ганновер 96
0'
1:0
36' Гол
Н'Дика Эван
2:0
45' Гол
Ребич Анте
3:0
60' Гол
Де Гузман Джонатан
61'
Второй тайм
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Ребич Анте сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Де Гузман Джонатан изменил счет на табло!
60'
Де Гузман Джонатан пытается реализовать момент...
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
59'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
59'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
59'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
58'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Русс Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
56'
Ганновер 96 контролирует мяч.
56'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
55'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
55'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
54'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
54'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
54'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Ганновер 96 контролирует мяч.
53'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Ганновер 96 контролирует мяч.
52'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Корб Юлиан заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
49'
Русс Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Вайдандт Хендрик, обводя своих соперников
49'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
48'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
48'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Фуллкруг Никлас уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
46'
Тактическая замена. Уолас Соуза уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Корб Юлиан
48'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Ребич Анте изменил счет на табло!
46'
Ребич Анте пробивает по воротам...
46'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
45'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
44'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
44'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
Фол, нарушение
42'
Бебу Ихлас наказан за толчок Хасебе Макото
41'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Торро Лукас наказан за толчок Уолас Соуза
41'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
39'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
39'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Н'Дика Эван изменил счет на табло!
36'
Н'Дика Эван пробивает по воротам...
36'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
36'
Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
36'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
36'
Торро Лукас делает скидку к воротам
35'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
34'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
32'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
31'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
31'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
31'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Де Гузман Джонатан пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Ганновер 96 контролирует мяч.
26'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
23'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
21'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
20'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
18'
Торро Лукас делает скидку к воротам
Угловой
18'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
17'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
16'
Ребич Анте не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
Травма, повреждение
15'
Фуллкруг Никлас возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Фуллкруг Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Фуллкруг Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Ребич Анте наказан за толчок Швеглер Пирмин
11'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Швеглер Пирмин задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
8'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Бебу Ихлас оказался на газоне.
Фол, нарушение
7'
Да Коста Данни наказан за толчок Антон Вальдемар
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
5'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
4'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Ганновер 96 контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:0 Ганновер 96
Айнтрахт Фр
81.1% (142)
Ничья:
14.3% (25)
Ганновер 96
4.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
33.1% (58)
Айнтрахт Фр:
31.4% (55)
Ничья:
11.4% (20)
Айнтрахт Фр:
8% (14)
Ганновер 96:
3.4% (6)
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