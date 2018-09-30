Стадион: Коммерцбанк-Арена
3:0
Второй тайм: 61'
1:0
36' ГолН'Дика Эван
2:0
45' ГолРебич Анте
3:0
60' ГолДе Гузман Джонатан
Второй тайм
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Ребич Анте сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Де Гузман Джонатан изменил счет на табло!
60'
Де Гузман Джонатан пытается реализовать момент...
60'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
59'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
59'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
59'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Судья сигнализирует, что Русс Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
56'
56'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
55'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
54'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
54'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
54'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
52'
52'
51'
50'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Корб Юлиан заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
49'
Русс Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Вайдандт Хендрик, обводя своих соперников
49'
48'
48'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Фуллкруг Никлас уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
46'
Тактическая замена. Уолас Соуза уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Корб Юлиан
48'
48'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Ребич Анте изменил счет на табло!
46'
Ребич Анте пробивает по воротам...
46'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
44'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
43'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
42'
Бебу Ихлас наказан за толчок Хасебе Макото
41'
41'
Торро Лукас наказан за толчок Уолас Соуза
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
39'
39'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
39'
38'
38'
36'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Н'Дика Эван изменил счет на табло!
36'
Н'Дика Эван пробивает по воротам...
36'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
36'
Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Торро Лукас делает скидку к воротам
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
34'
33'
33'
32'
32'
Судья сигнализирует, что Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
31'
31'
Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Де Гузман Джонатан пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
29'
28'
27'
26'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
24'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
23'
22'
21'
21'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Судья сигнализирует, что Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
19'
19'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Торро Лукас делает скидку к воротам
18'
17'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
16'
Ребич Анте не смог попасть в створ ударом издали
16'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
15'
Фуллкруг Никлас возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Матч возобновлен
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Фуллкруг Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Фуллкруг Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Ребич Анте наказан за толчок Швеглер Пирмин
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
10'
9'
Швеглер Пирмин задерживает мяч рукой
8'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Бебу Ихлас оказался на газоне.
7'
Да Коста Данни наказан за толчок Антон Вальдемар
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
4'
3'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
3'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:0 Ганновер 96
Айнтрахт Фр
81.1% (142)
Ничья:
14.3% (25)
Ганновер 96
4.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Айнтрахт Фр:
33.1% (58)
2:1 Айнтрахт Фр:
31.4% (55)
1:1 Ничья:
11.4% (20)
2:0 Айнтрахт Фр:
8% (14)
1:2 Ганновер 96:
3.4% (6)
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