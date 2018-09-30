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Стадион:
Осане
0:0
Перерыв
Саннес УЛФ
0'
26' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
30' Желтая карточка
Ворторен Нилс
39' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Ворторен Нилс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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