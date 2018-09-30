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Стадион: Myrdal Gress
0:0
Перерыв
26' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
30' Желтая карточкаВорторен Нилс
39' Желтая карточкаХейккиля Тапио
|
30'
39'
Состав команд
12
Боргер
Томас
19
Simen
Lassen
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 8 Jonas Hestetun Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- 9 August Jegerstedt Selnes Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 25 Солли Александр Защитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 28 Jonas Eide Vaagen
- 14 Ole Kolskogen
- 6 Andreas Fantoft
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Саннес УЛФ 4-1-4-1
- Основной состав
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 4 Axel Kryger Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 18 Bjoernar Holmvik Защитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 14 Akinsola Akinyemi Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 7 Нисья Видар Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 10 Sanel Kapidzic Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 2 Akinbola Akinyemi Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Осане (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.09.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Осане ПД
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
Саннес УЛФ (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 23.09.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нутодден ПД
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 21.05.2018 Саннес УЛФ 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Саннес УЛФ 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес УЛФ К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес УЛФ ПД
Последние игры между собой
Осане: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Саннес УЛФ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане Первый дивизион
- 13.08.2017 Саннес УЛФ 3:3 Осане Первый дивизион
- 23.04.2017 Осане 4:0 Саннес УЛФ Первый дивизион
- 23.10.2016 Осане 1:0 Саннес УЛФ Первый дивизион
- 08.05.2016 Саннес УЛФ 0:2 Осане Первый дивизион
- 13.09.2015 Саннес УЛФ 1:3 Осане Первый дивизион
- 03.05.2015 Осане 0:0 Саннес УЛФ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|24
|15
|4
|5
|48 - 24
|49
|2.
|Мьёндален
|24
|14
|7
|3
|37 - 16
|49
|3.
|Викинг
|2:3
|25
|16
|1
|8
|55 - 36
|49
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|0:3
|25
|10
|8
|7
|51 - 41
|38
|6.
|Тромсдален
|3:0
|25
|10
|7
|8
|38 - 38
|37
|7.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|8.
|Саннес УЛФ
|0:0
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|9.
|Нест-Сотра
|24
|9
|5
|10
|36 - 37
|32
|10.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|11.
|Осане
|0:0
|25
|8
|7
|10
|33 - 39
|31
|12.
|Хам-Кам
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|13.
|Нутодден
|24
|7
|5
|12
|29 - 36
|26
|14.
|Стрёммен
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|3:2
|25
|7
|3
|15
|24 - 51
|24
|16.
|Левангер
|24
|3
|5
|16
|28 - 55
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
30'
Ворторен Нилс получил желтую карточку от судьи
26'
Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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