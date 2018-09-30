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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Корнаредо
0:1
9' ГолДзуффи Лука
19' Желтая карточкаЧовило Мирослав
39' Желтая карточкаВечеи Балинт
|
9'
0:1
19'
39'
Состав команд
15
Яо
Элож
35
Амузи
Стэнли
17
Вечеи
Балинт
15
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 15 Яо Элож Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 7 Edoardo Masciangelo Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Руссо Франческо Вратарь
- 8 Фазлиу Валон Полузащитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 34 Eris Abedini Полузащитник
- 27 Красники Джетмер Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 11 Окафор Ноа Полузащитник
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 3 Konstantinos Dimitriou
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Коллер Марсель
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
Базель (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
- 13.07.2018 Базель 1:4 Арау ТМК
- 10.07.2018 Базель 1:2 Вулверхэмптон КУ
- 06.07.2018 Иллертиссен 1:3 Базель ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Базель: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель Суперлига
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано Суперлига
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель Суперлига
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано Суперлига
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано Суперлига
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано Суперлига
- 20.04.2016 Базель 3:0 Лугано Суперлига
- 13.04.2016 Лугано 1:4 Базель Суперлига
- 26.09.2015 Базель 3:1 Лугано Суперлига
- 22.08.2015 Лугано 1:3 Базель Суперлига
- 02.07.2010 Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
Лугано
Базель
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|9
|0
|0
|32 - 6
|27
|2.
|Цюрих
|0:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|3.
|Базель
|1:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|4.
|Тун
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Люцерн
|0:1
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|7.
|Сьон
|1:0
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|8.
|Лугано
|0:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|10.
|Грасcхоппер
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
19'
Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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