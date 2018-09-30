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Стадион:
Лугано
0:1
Перерыв
Базель
0'
0:1
9' Гол
Дзуффи Лука
19' Желтая карточка
Човило Мирослав
39' Желтая карточка
Вечеи Балинт
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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