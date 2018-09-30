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Стадион:
Цюрих
0:0
Перерыв
Нёвшатель Ксамакс
0'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Мустафа Сейменович уходит с поля, а Фейзулаху Арбнор выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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