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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд
0:0
Перерыв
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
13
Неф
Алайн
15
Одей
Стивен
23
Mike
Gomes
12
Max
Veloso
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 27 Шёнбахлер Марко Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Нёвшатель Ксамакс 4-4-2
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 20 Мустафа Сейменович Защитник
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 3 Janick Kamber Защитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 31 Фейзулаху Арбнор Полузащитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 9 Ben Hamed Kone Полузащитник
- 18 Tunahan Cicek Нападающий
- Главный тренер: Michel Decastel
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 06.07.2018 Вадуц 2:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.06.2018 Цюрих 4:2 Виль ТМК
- 23.06.2018 Цюрих 1:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Цюрих 4:1 Базель С
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Брайтенрайн ТМК
- 21.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 6:3 Виль ЧЛ
- 18.05.2018 Раппершвиль-Йона 0:1 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
- 13.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Волен ЧЛ
- 09.05.2018 Шаффхаузен 1:0 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 24.04.2017 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига
- 13.02.2017 Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига
- 30.10.2016 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига
- 22.08.2016 Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига
- 24.03.2012 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 06.11.2011 Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига
- 20.08.2011 Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.04.2011 Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 19.03.2011 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига
- 30.10.2010 Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 07.08.2010 Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига
- 16.05.2010 Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига
- 06.02.2010 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 27.09.2009 Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 18.07.2009 Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига
- 03.05.2009 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига
- 15.03.2009 Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.09.2008 Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 20.07.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига
- 30.03.2008 Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Цюрих
Нёвшатель Ксамакс
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|9
|0
|0
|32 - 6
|27
|2.
|Цюрих
|0:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|3.
|Базель
|1:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|4.
|Тун
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Люцерн
|0:1
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|7.
|Сьон
|1:0
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|8.
|Лугано
|0:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|10.
|Грасcхоппер
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Мустафа Сейменович уходит с поля, а Фейзулаху Арбнор выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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