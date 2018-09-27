Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Витесс

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Стадион: Де Кёйп
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 27.09.2018 Gemert 0:4 Фейеноорд К
- 23.09.2018 Фейеноорд 1:0 Утрехт Э
- 16.09.2018 АЗ Алкмаар 1:1 Фейеноорд Э
- 02.09.2018 Фейеноорд 4:2 НАК Бреда Э
- 26.08.2018 Херенвен 3:5 Фейеноорд Э
- 19.08.2018 Фейеноорд 3:0 Эксельсиор Э
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Де Графсхап 2:0 Фейеноорд Э
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 04.08.2018 ПСВ 0:0 Фейеноорд С
- 29.07.2018 Фейеноорд 2:1 Леванте ТМК
- 21.07.2018 Фенербахче 3:3 Фейеноорд ТМК
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
- 07.07.2018 Зеувс Эльфтал 0:2 Фейеноорд ТМК
- 30.06.2018 Putten 1:8 Фейеноорд ТМК
- 06.05.2018 Херенвен 2:3 Фейеноорд Э
- 29.04.2018 Фейеноорд 3:1 Спарта Роттердам Э
- 22.04.2018 АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд К
- 18.04.2018 Виллем II 1:5 Фейеноорд Э
Витесс (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.09.2018 РКАВ Волендам 1:2 Витесс К
- 22.09.2018 Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.09.2018 ПЕК Зволле 0:2 Витесс Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 26.08.2018 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 19.05.2018 Утрехт 1:2 Витесс ЛЕ
- 15.05.2018 Витесс 3:2 Утрехт ЛЕ
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс ЛЕ
- 06.05.2018 Виллем II 2:2 Витесс Э
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Витесс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 11.02.2018 Витесс 3:1 Фейеноорд Эредивизие
- 02.12.2017 Фейеноорд 1:0 Витесс Эредивизие
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс Суперкубок
- 23.04.2017 Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 26.01.2017 Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок
- 17.12.2016 Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие
- 13.03.2016 Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 23.08.2015 Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие
- 11.05.2015 Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие
- 09.11.2014 Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 31.01.2014 Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие
- 06.10.2013 Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие
- 21.04.2013 Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие
- 02.09.2012 Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие
- 12.02.2012 Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие
- 20.11.2011 Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие
- 06.02.2011 Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
- 29.08.2010 Фейеноорд 4:0 Витесс Эредивизие
- 31.03.2010 Фейеноорд 2:1 Витесс Эредивизие
- 09.08.2009 Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 3
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|Хераклес
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 13
|13
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|6.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 13
|8
|9.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 17
|7
|10.
|Эммен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 13
|7
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 13
|6
|13.
|Эксельсиор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|14.
|Херенвен
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|14 - 17
|6
|15.
|Утрехт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|НАК Бреда
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|18.
|Гронинген
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ВитессДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.
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Прогнозы на матч Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд
78.6% (44)
Ничья:
12.5% (7)
Витесс
8.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фейеноорд:
35.7% (20)
2:0 Фейеноорд:
17.9% (10)
3:1 Фейеноорд:
12.5% (7)
1:1 Ничья:
10.7% (6)
1:0 Фейеноорд:
8.9% (5)
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