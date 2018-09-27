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Стадион:
Фейеноорд
 
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Витесс
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Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Витесс

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.
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:
Прогнозы на матч Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд
78.6% (44)
Ничья:
12.5% (7)
Витесс
8.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Фейеноорд:
35.7% (20)
Фейеноорд:
17.9% (10)
Фейеноорд:
12.5% (7)
Ничья:
10.7% (6)
Фейеноорд:
8.9% (5)
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