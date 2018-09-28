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Стадион: Драгау
14' Желтая карточкаПерейра Максимилиано
Состав команд
13
Теллес
Алекс
16
Эррера
Эктор
11
Марега
Мусса
22
Бруну
Давид
14
Мурильо
Хон
16
Пенья
Серхио
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 3 Милитао Эдер Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Ванаилсон Лусиано Вратарь
- 21 Андре Перейра Полузащитник
- 5 Авазьем Чидозье Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 17 Корона Хесус Нападающий
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 2 Icaro Silva Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 14 Мурильо Хон Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 7 Шавьер Антониу Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 16 Пенья Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Рикарду Алвеш II Защитник
- 10 Пите Луиш Защитник
- 18 Муфи Фахд Защитник
- 5 Жаките Жоау Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 70 Аранго Кристиан Нападающий
- 28 Pedro Silva II
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2018 Белененсеш 2:3 Порту ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 29.04.2018 Маритиму 0:1 Порту ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Бенфика 0:1 Порту ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 02.04.2018 Белененсеш 2:0 Порту ПЛ
Тондела (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 15.09.2018 Брага 2:1 Тондела КЛ
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Тондела 0:1 Белененсеш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 21.07.2018 Агеда 0:2 Тондела ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 11.07.2018 Тондела 1:1 Анадия ТМК
- 11.07.2018 Тондела 2:1 Академика ТМК
- 07.07.2018 Тондела 2:0 Оливейра Ошпитал ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
Последние игры между собой
Порту: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Маритиму
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Шавиш
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Тондела
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Боавишта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|18.
|Авиш
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Перейра Максимилиано получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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