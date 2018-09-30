Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
1:2
Второй тайм: 75'
45' Желтая карточкаВествуд Эшли
0:1
51' ГолГудмундссон Йоханн
1:1
60' ГолМёрфи Джош
69' Желтая карточкаКаннингхем Грег
1:2
70' ГолВоукс Сэм
Второй тайм
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
75'
Ми Бен наказан за толчок Моррисон Шон
75'
Плохо сыграл Уорд Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
74'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Моррисон Шон наказан за толчок Воукс Сэм
73'
Патерсон Каллум нанес удар головой, но Харт Джо спокойно отбил мяч.
73'
Уорд Даниэль из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
73'
72'
72'
Тактическая замена. Выдра Матей уходит с поля и его заменяет Вуд Крис
72'
Тактическая замена. Зохоре Кеннет уходит с поля и его заменяет Уорд Даниэль
70'
Команда Бёрнли забила мяч, хотя лучше играли соперники
70'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
70'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
70'
Корк Джек делает длинную передачу вперед
70'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Мёрфи Джош нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
69'
Кардифф Сити начинает контратаку
69'
69'
Каннингхем Грег - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Судья сигнализирует, что Каннингхем Грег из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
68'
Леннон Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Должен был быть гол! Мёрфи Джош имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
68'
67'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
67'
67'
Камараса Виктор мяч отрикошетил от ворот
67'
66'
66'
Игра в одни ворота сейчас. Кардифф Сити доминирует и владеет мячом
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
64'
Камараса Виктор делает длинную передачу вперед
64'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити в офсайде
63'
63'
63'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
62'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Манга Экеле сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Мёрфи Джош изменил счет на табло!
60'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
60'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
57'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
57'
56'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает неудачный навес.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
55'
55'
54'
54'
ШАНС! Камараса Виктор нанес удар с лета, но не попал по воротам!
53'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
51'
Вествуд Эшли сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Гудмундссон Йоханн Бёрнли забивает ударом головой
51'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
49'
49'
48'
48'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
48'
Назначен штрафной. Пострадал Мёрфи Джош, его свалил Лоутон Мэттью.
47'
47'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Патерсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
46'
Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Вествуд Эшли грубо играет против соперника. Пострадал Камараса Виктор
46'
Роллс Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Вествуд Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
45'
Кардифф Сити начинает контратаку
45'
Лонг Кевин из команды Бёрнли направляет мяч в штрафную площадку, но Этеридж Нейл выбегает и ловит мяч
45'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тэйлор Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Камараса Виктор наказан за толчок Тэйлор Чарли
44'
43'
43'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Камараса Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
42'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с правого угла.
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Выдра Матей из команды Бёрнли.
42'
Патерсон Каллум имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
42'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Плохо сыграл Воукс Сэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
41'
Зохоре Кеннет мяч отрикошетил от ворот
41'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
41'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
40'
Воукс Сэм возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
38'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Артер Гарри
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Моррисон Шон наказан за толчок Лонг Кевин
35'
35'
Должен был быть гол! Зохоре Кеннет имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
35'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
35'
34'
34'
33'
33'
Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом
33'
Кардифф Сити контролирует мяч.
33'
Бамба Сулейман нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Воукс Сэм наказан за толчок Бамба Сулейман
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
29'
29'
29'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
28'
28'
27'
27'
27'
Тарковски Джеймс получил травму и заменен. Лонг Кевин выходит на поле.
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
25'
Зохоре Кеннет наказан за толчок Тэйлор Чарли
25'
Этеридж Нейл делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
24'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Назначен штрафной. Пострадал Лоутон Мэттью, его свалил Мёрфи Джош.
23'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Камараса Виктор наказан за толчок Корк Джек
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Гудмундссон Йоханн нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
19'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
19'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
19'
19'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Каннингхем Грег нарушает правила. Гудмундссон Йоханн пострадал
18'
18'
Мёрфи Джош видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
18'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джош, обводя своих соперников
18'
17'
Плохо сыграл Тэйлор Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Ми Бен наказан за толчок Зохоре Кеннет
16'
16'
Судья сигнализирует, что Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Лоутон Мэттью
16'
15'
Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Камараса Виктор заработал фол
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
14'
Патерсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
14'
13'
Выдра Матей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
13'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
12'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
12'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
12'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Матч возобновится спорным мячом
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Тарковски Джеймс возвращается на поле.
10'
9'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
9'
Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
6'
6'
5'
Опасность предотвращена - Тэйлор Чарли из команды Бёрнли вступил в отбор удачно
5'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
5'
Манга Экеле нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Каннингхем Грег из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Выглядело как неплохой момент. Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
4'
4'
3'
3'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити разыграл угловой с правого угла.
3'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
2'
Назначен штрафной. Пострадал Мёрфи Джош, его свалил Лоутон Мэттью.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кардифф Сити 1:2 Бёрнли
Кардифф Сити
38.1% (67)
Ничья:
44.9% (79)
Бёрнли
17% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.1% (67)
1:0 Кардифф Сити:
20.5% (36)
2:1 Кардифф Сити:
11.4% (20)
1:2 Бёрнли:
9.1% (16)
0:0 Ничья:
4.5% (8)
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