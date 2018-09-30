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  5. Премьер-лига
Стадион:
Кардифф Сити
1:2
Второй тайм: 75'
Бёрнли
0'
45' Желтая карточка
Вествуд Эшли
0:1
51' Гол
Гудмундссон Йоханн
1:1
60' Гол
Мёрфи Джош
69' Желтая карточка
Каннингхем Грег
1:2
70' Гол
Воукс Сэм
75'
Второй тайм
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
75'
Ми Бен наказан за толчок Моррисон Шон
75'
Плохо сыграл Уорд Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
74'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
74'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
74'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
74'
Моррисон Шон наказан за толчок Воукс Сэм
73'
Патерсон Каллум нанес удар головой, но Харт Джо спокойно отбил мяч.
73'
Уорд Даниэль из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
73'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
72'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Выдра Матей уходит с поля и его заменяет Вуд Крис
72'
Тактическая замена. Зохоре Кеннет уходит с поля и его заменяет Уорд Даниэль
70'
Команда Бёрнли забила мяч, хотя лучше играли соперники
70'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГОООООЛ - Воукс Сэм Бёрнли забивает ударом головой
70'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
70'
Корк Джек делает длинную передачу вперед
70'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Мёрфи Джош нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
69'
Кардифф Сити начинает контратаку
69'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
69'
Каннингхем Грег - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Каннингхем Грег из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
68'
Леннон Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
68'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
68'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
68'
Харт Джо из команды Бёрнли сделал отличный сейв!
68'
Должен был быть гол! Мёрфи Джош имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
68'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
67'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
67'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
67'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
67'
Камараса Виктор мяч отрикошетил от ворот
67'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
66'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Игра в одни ворота сейчас. Кардифф Сити доминирует и владеет мячом
65'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Харт Джо из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Камараса Виктор делает длинную передачу вперед
Офсайд
64'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити в офсайде
63'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
62'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
61'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Манга Экеле сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Мёрфи Джош изменил счет на табло!
60'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
60'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
59'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Офсайд
58'
Воукс Сэм из команды Бёрнли в офсайде
57'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Бёрнли
56'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает неудачный навес.
56'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
56'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Бёрнли
54'
ШАНС! Камараса Виктор нанес удар с лета, но не попал по воротам!
53'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Вествуд Эшли сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Гудмундссон Йоханн Бёрнли забивает ударом головой
51'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
51'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
49'
Воукс Сэм из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
49'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
49'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бёрнли контролирует мяч.
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Мёрфи Джош, его свалил Лоутон Мэттью.
47'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Патерсон Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
46'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
Желтая карточка
46'
Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Вествуд Эшли грубо играет против соперника. Пострадал Камараса Виктор
46'
Роллс Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Вествуд Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
45'
Кардифф Сити начинает контратаку
45'
Лонг Кевин из команды Бёрнли направляет мяч в штрафную площадку, но Этеридж Нейл выбегает и ловит мяч
45'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тэйлор Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
44'
Камараса Виктор наказан за толчок Тэйлор Чарли
44'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Бёрнли
43'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Камараса Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Артер Гарри из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с правого угла.
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Выдра Матей из команды Бёрнли.
42'
Патерсон Каллум имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
42'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Плохо сыграл Воукс Сэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
42'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
41'
Зохоре Кеннет мяч отрикошетил от ворот
41'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
41'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
41'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
41'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
41'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
40'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
40'
Воукс Сэм возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Артер Гарри
37'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
35'
Моррисон Шон наказан за толчок Лонг Кевин
Угловой
35'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
35'
Должен был быть гол! Зохоре Кеннет имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
35'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
35'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
34'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом
33'
Кардифф Сити контролирует мяч.
33'
Бамба Сулейман нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
31'
Воукс Сэм наказан за толчок Бамба Сулейман
31'
Бёрнли контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Бёрнли
29'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
28'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
27'
Бёрнли контролирует мяч.
27'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Тарковски Джеймс получил травму и заменен. Лонг Кевин выходит на поле.
26'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
Фол, нарушение
25'
Зохоре Кеннет наказан за толчок Тэйлор Чарли
25'
Этеридж Нейл делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
24'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Лоутон Мэттью, его свалил Мёрфи Джош.
23'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
23'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Камараса Виктор наказан за толчок Корк Джек
21'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
20'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
19'
Гудмундссон Йоханн нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
19'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
19'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Каннингхем Грег нарушает правила. Гудмундссон Йоханн пострадал
18'
Удар от ворот произведет Бёрнли
18'
Мёрфи Джош видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
18'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джош, обводя своих соперников
18'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
17'
Плохо сыграл Тэйлор Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ми Бен наказан за толчок Зохоре Кеннет
16'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Лоутон Мэттью
16'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Камараса Виктор заработал фол
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Удар от ворот произведет Бёрнли
14'
Патерсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
14'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
13'
Выдра Матей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
13'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
12'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
12'
Корк Джек из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
12'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Матч возобновится спорным мячом
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
10'
Тарковски Джеймс возвращается на поле.
10'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
9'
Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Воукс Сэм нарушает правила. Роллс Джо пострадал
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
Опасность предотвращена - Тэйлор Чарли из команды Бёрнли вступил в отбор удачно
5'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
5'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
Манга Экеле нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Каннингхем Грег из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Выглядело как неплохой момент. Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
4'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити разыграл угловой с правого угла.
3'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
3'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
2'
Воукс Сэм из команды Бёрнли сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Назначен штрафной. Пострадал Мёрфи Джош, его свалил Лоутон Мэттью.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кардифф Сити 1:2 Бёрнли
Кардифф Сити
38.1% (67)
Ничья:
44.9% (79)
Бёрнли
17% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.1% (67)
Кардифф Сити:
20.5% (36)
Кардифф Сити:
11.4% (20)
Бёрнли:
9.1% (16)
Ничья:
4.5% (8)
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