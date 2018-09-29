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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:0
14' ГолВинисиус Оливейра
31' Красная карточкаСпаранья Стефан
2:0
40' ГолВинисиус Оливейра
42' Желтая карточкаКассама Элизеу
60' Желтая карточкаОбиора Нванкво
2:1
75' ГолRafael Guimarães Lopes IV
86' Желтая карточкаШмидт Жоао
90' Желтая карточкаКарраса Моура
90' Желтая карточкаСимау Давид
|
14'
1:0
31'
32'
40'
2:0
42'
60'
75'
2:1
86'
90'
90'
Состав команд
20
Leonardo
VI
23
Ямбор
Никола
15
Шмидт
Жоао
90
Helton
Leite
27
Neris
18
Клару
Андре
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Leonardo VI Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 6 Боревкович Тони Защитник
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 23 Ямбор Никола Полузащитник
- 15 Шмидт Жоао Полузащитник
- 90 Галено Вандерсон Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 17 Коэнтрау Фабиу Полузащитник
- 95 Винисиус Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 25 Фигейреду Афоншу Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 57 Желсон Мартиньш Нападающий
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- 29 Paulo Vitor III
- Главный тренер: Jose Gomes
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Helton Leite Вратарь
- 17 Карраса Моура Защитник
- 22 Спаранья Стефан Защитник
- 27 Neris Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 4 Обиора Нванкво Полузащитник
- 8 Симау Давид Полузащитник
- 18 Клару Андре Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 7 Рошинья Кошта Полузащитник
- 33 Rafael Guimarães Lopes IV Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бракалли Рафаэл Вратарь
- 20 Эду Машаду Защитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- 28 Фальконе Федерико Нападающий
- 3 Raphael I
- Главный тренер: Jorge Simao
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.09.2018 Санта-Клара 1:3 Риу Аве ПЛ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 07.07.2018 Риу Аве 1:1 Фамаликан ТМК
- 03.07.2018 Шанхай СИПГ 1:2 Риу Аве ТМК
- 13.05.2018 Риу Аве 1:0 Брага ПЛ
- 07.05.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве ПЛ
- 29.04.2018 Риу Аве 2:1 Шавиш ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 30.03.2018 Риу Аве 2:0 Эшторил ПЛ
Боавишта (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.09.2018 Боавишта 1:2 Шавиш ПЛ
- 14.09.2018 Боавишта 3:0 Академику Визеу ТМК
- 01.09.2018 Санта-Клара 4:2 Боавишта ПЛ
- 26.08.2018 Фейренсе 1:1 Боавишта ПЛ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 03.08.2018 Боавишта 0:0 Хетафе ТМК
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 18.07.2018 Боавишта 1:0 Корушо ТМК
- 14.07.2018 Боавишта 2:1 Эшпинью ТМК
- 12.05.2018 Боавишта 1:0 Белененсеш ПЛ
- 04.05.2018 Брага 1:1 Боавишта ПЛ
- 29.04.2018 Боавишта 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 14.04.2018 Боавишта 3:3 Шавиш ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
- 10.03.2018 Боавишта 1:0 Эшторил ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Боавишта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига
- 12.08.2017 Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига
- 01.04.2017 Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 05.11.2016 Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига
- 27.02.2016 Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига
- 03.10.2015 Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига
- 09.02.2015 Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 01.09.2014 Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|Риу Аве
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Маритиму
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|8.
|Шавиш
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Тондела
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Боавишта
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|18.
|Авиш
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Симау Давид получил желтую карточку от судьи
90'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
86'
Шмидт Жоао получил желтую карточку от судьи
84'
Риу Аве делает замену. Винисиус Оливейра уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Rafael Lopes бьет в цель!
74'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
65'
Риу Аве делает замену. Коэнтрау Фабиу уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
60'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
60'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.
60'
Обиора Нванкво получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
32'
Боавишта делает замену. Клару Андре уходит с поля, а Raphael выходит на его замену.
31'
УДАЛЕНИЕ! - Спаранья Стефан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
14'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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