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Стадион:
Риу Аве
2:1
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
14' Гол
Винисиус Оливейра
31' Красная карточка
Спаранья Стефан
2:0
40' Гол
Винисиус Оливейра
42' Желтая карточка
Кассама Элизеу
60' Желтая карточка
Обиора Нванкво
2:1
75' Гол
Rafael Guimarães Lopes IV
86' Желтая карточка
Шмидт Жоао
90' Желтая карточка
Карраса Моура
90' Желтая карточка
Симау Давид
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Симау Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Шмидт Жоао получил желтую карточку от судьи
84'
Риу Аве делает замену. Винисиус Оливейра уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Rafael Lopes бьет в цель!
74'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
65'
Риу Аве делает замену. Коэнтрау Фабиу уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
60'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
60'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Обиора Нванкво получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
32'
Боавишта делает замену. Клару Андре уходит с поля, а Raphael выходит на его замену.
31'
УДАЛЕНИЕ! - Спаранья Стефан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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