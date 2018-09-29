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Стадион: Жозе Алваладе
2:0
Конец матча
5' Желтая карточкаЗайнадин Джуниор
11' Желтая карточкаАбедзадех Амир
1:0
12' ПенальтиФернандеш Бруну
16' Желтая карточкаГудель Неманья
32' Желтая карточкаПинту Андре
2:0
35' ГолМонтеро Фреди
71' Желтая карточкаБибито
|
11'
12'
1:0
16'
32'
35'
2:0
71'
Состав команд
19
Сален
Ромен
21
Рафинья
Диас
2
Бибито
4
Маркау
45
Чина
Фабиу
27
Baiano
I
15
Клебер
Жан
10
Данни
Мигель
Спортинг Л 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Сален Ромен Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 9 Акунья Маркос Защитник
- 86 Гудель Неманья Полузащитник
- 25 Петрович Радосав Полузащитник
- 77 Кабрал Жоване Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 21 Рафинья Диас Полузащитник
- 10 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Рибейро Ренан Вратарь
- 5 Жефферсон Насименто Защитник
- 2 Марсело Феррейра Защитник
- 27 Мишич Йосип Полузащитник
- 18 Мане Карлуш Полузащитник
- 23 Диаби Абдулай Нападающий
- 30 Кастаньос Люк Нападающий
- Главный тренер: Пезейру Жозе
Маритиму 4-4-2
- Основной состав
- 1 Абедзадех Амир Вратарь
- 2 Бибито Защитник
- 4 Маркау Защитник
- 5 Зайнадин Джуниор Защитник
- 45 Чина Фабиу Защитник
- 8 Корреа Хорхе Полузащитник
- 27 Baiano I Полузащитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 23 Баррера Леандро Полузащитник
- 10 Данни Мигель Нападающий
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 17 Феррейра Рубен Защитник
- 44 Вукович Йосип Полузащитник
- 12 Кошта Эдгар Полузащитник
- 95 Дьедеррик Жоэль Нападающий
- 33 Валенте Рикарду Нападающий
- 97 Алоизио
- Главный тренер: Claudio Braga
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 24.09.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 20.09.2018 Спортинг Л 2:0 Карабах ЛЕ
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму КЛ
- 01.09.2018 Спортинг Л 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 16.07.2018 Стад Лозанна-Уши 1:4 Спортинг Л ТМК
- 14.07.2018 Ницца 0:1 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 20.05.2018 Авиш 2:1 Спортинг Л К
- 13.05.2018 Маритиму 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 05.05.2018 Спортинг Л 0:0 Бенфика ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Белененсеш 3:4 Спортинг Л ПЛ
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
Маритиму (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.09.2018 Маритиму 0:0 Белененсеш ПЛ
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму КЛ
- 02.09.2018 Авиш 0:1 Маритиму ПЛ
- 24.08.2018 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Маритиму 1:0 Санта-Клара ПЛ
- 28.07.2018 Маритиму 3:0 Мафра КЛ
- 18.07.2018 Маритиму 1:0 Питерборо Юнайтед ТМК
- 17.07.2018 Маритиму 3:0 Лулетану ТМК
- 14.07.2018 Фаренсе 4:1 Маритиму ТМК
- 12.07.2018 Маритиму 0:1 Шеффилд Юнайтед ТМК
- 10.07.2018 Маритиму 1:2 Халл Сити ТМК
- 13.05.2018 Маритиму 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.05.2018 Шавиш 4:1 Маритиму ПЛ
- 29.04.2018 Маритиму 0:1 Порту ПЛ
- 20.04.2018 Брага 2:0 Маритиму ПЛ
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
- 07.04.2018 Эшторил 1:1 Маритиму ПЛ
- 30.03.2018 Маритиму 4:1 Фейренсе ПЛ
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму Кубок лиги
- 13.05.2018 Маритиму 2:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму Примейра-лига
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму Кубок лиги
- 21.01.2017 Маритиму 2:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 13.08.2016 Спортинг Л 2:0 Маритиму Примейра-лига
- 09.04.2016 Спортинг Л 3:1 Маритиму Примейра-лига
- 05.12.2015 Маритиму 0:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 15.03.2015 Маритиму 0:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 26.10.2014 Спортинг Л 4:2 Маритиму Примейра-лига
- 22.03.2014 Маритиму 1:3 Спортинг Л Примейра-лига
- 14.01.2014 Спортинг Л 3:0 Маритиму Кубок лиги
- 03.11.2013 Спортинг Л 3:2 Маритиму Примейра-лига
- 10.02.2013 Спортинг Л 0:1 Маритиму Примейра-лига
- 18.12.2012 Маритиму 2:2 Спортинг Л Кубок лиги
- 16.09.2012 Маритиму 1:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 11.02.2012 Маритиму 2:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 23.12.2011 Спортинг Л 3:0 Маритиму Кубок
- 28.08.2011 Спортинг Л 2:3 Маритиму Примейра-лига
- 24.01.2011 Маритиму 0:3 Спортинг Л Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Маритиму
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Фейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|8.
|Шавиш
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Тондела
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|18.
|Авиш
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Спортинг Л делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Мане Карлуш выходит на его замену.
87'
Спортинг Л делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
77'
Спортинг Л делает замену. Кабрал Жоване уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
77'
Маритиму делает замену. Баррера Леандро уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
71'
Бибито получил желтую карточку от судьи
66'
Маритиму делает замену. Данни Мигель уходит с поля, а Кошта Эдгар выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Монтеро Фреди бьет в цель!
32'
Пинту Андре получил желтую карточку от судьи
16'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну из команды Спортинг Л забивает с точки!
11'
Абедзадех Амир получил желтую карточку от судьи
5'
Зайнадин Джуниор получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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