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Стадион:
Спортинг Л
2:0
Конец матча
Маритиму
0'
5' Желтая карточка
Зайнадин Джуниор
11' Желтая карточка
Абедзадех Амир
1:0
12' Пенальти
Фернандеш Бруну
16' Желтая карточка
Гудель Неманья
32' Желтая карточка
Пинту Андре
2:0
35' Гол
Монтеро Фреди
71' Желтая карточка
Бибито
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Спортинг Л делает замену. Рафинья Диас уходит с поля, а Мане Карлуш выходит на его замену.
87'
Спортинг Л делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
77'
Спортинг Л делает замену. Кабрал Жоване уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
77'
Маритиму делает замену. Баррера Леандро уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Бибито получил желтую карточку от судьи
66'
Маритиму делает замену. Данни Мигель уходит с поля, а Кошта Эдгар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Монтеро Фреди бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Пинту Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну из команды Спортинг Л забивает с точки!
Желтая карточка
11'
Абедзадех Амир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Зайнадин Джуниор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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