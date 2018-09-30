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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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18' Желтая карточкаЛарссон Петер
31' Желтая карточкаPontus Almqvist
1:0
36' ГолPontus Almqvist
2:0
45' ГолAdam Ericsson
|
18'
31'
36'
1:0
45'
2:0
Состав команд
13
Kardo
Aso
17
Jasin
Khayat
Норрбю 4-5-1
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 13 Kardo Aso Защитник
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 17 Jasin Khayat Защитник
- 19 Pontus Almqvist Полузащитник
- 14 Abdelrahman Saidi Полузащитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 11 Alen Krasnici Защитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 22 Hugo Svensson
- 7 Kenan Mehovic
- 2 Abbas Mohamad
- 6 Marc Christoffer Axengren
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 10 Gabriel Gudmundsson Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 2 Thomas Boakye Защитник
- 23 Пекальски Иво Полузащитник
- 4 Хадениус Андреас Полузащитник
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.09.2018 Норрбю 2:1 Вернаму С
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 23.08.2018 Линдоме 0:1 Норрбю К
- 20.08.2018 Дегерфорс 2:1 Норрбю С
- 12.08.2018 Норрбю 1:1 ГАИС С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 30.06.2018 ГАИС 4:1 Норрбю С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 14.05.2018 Норрбю 1:3 Дегерфорс С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
Хальмстад (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 14.09.2018 Хальмстад 1:1 Варберг БоИС С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 22.08.2018 Севедаленс 0:2 Хальмстад К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 16.07.2018 Хальмстад 1:6 Кристал Пэлас ТМК
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Варберг БоИС 2:3 Хальмстад С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 20.05.2018 Вернаму 1:3 Хальмстад С
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|25
|17
|4
|4
|56 - 28
|55
|2.
|Хельсинборг
|25
|16
|7
|2
|50 - 23
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|24
|12
|10
|2
|35 - 12
|46
|4.
|Хальмстад
|0:2
|25
|13
|5
|7
|40 - 30
|44
|5.
|Браге
|25
|10
|7
|8
|40 - 40
|37
|6.
|Дегерфорс
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|7.
|Эргрюте
|24
|10
|6
|8
|40 - 32
|36
|8.
|Эстер
|25
|9
|6
|10
|34 - 33
|33
|9.
|Норрбю
|2:0
|25
|9
|5
|11
|27 - 38
|32
|10.
|Фрей
|25
|8
|4
|13
|38 - 50
|28
|11.
|ГАИС
|25
|6
|10
|9
|34 - 36
|28
|12.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|13.
|Варберг БоИС
|25
|6
|8
|11
|34 - 42
|26
|14.
|Вернаму
|24
|6
|4
|14
|24 - 42
|22
|15.
|Ландскруна
|25
|5
|6
|14
|33 - 42
|21
|16.
|Гефле
|25
|4
|6
|15
|23 - 50
|18
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Adam Ericsson бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Pontus Almqvist бьет в цель!
31'
Pontus Almqvist получил желтую карточку от судьи
18'
Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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