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Норрбю
2:0
Второй тайм: 48'
Хальмстад
0'
18' Желтая карточка
Ларссон Петер
31' Желтая карточка
Pontus Almqvist
1:0
36' Гол
Pontus Almqvist
2:0
45' Гол
Adam Ericsson
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Adam Ericsson бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Pontus Almqvist бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Pontus Almqvist получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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