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Стадион: Кескускенття
12' Желтая карточкаХетемай Мехмет
0:1
19' ГолОлейник Денис
26' Желтая карточкаОлейник Денис
|
12'
19'
0:1
26'
Состав команд
14
Муйнонен
Эту
18
Veka
Pyyny
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
15
Клинга
Матти
21
Peter
Opiyo
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 6 Juho Hyvaerinen Защитник
- 13 Lassi Jarvenpaa Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 4 Окконен Анти Защитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Полузащитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 18 Veka Pyyny Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 8 Зенели Эрфан Полузащитник
- 9 Vahid Hambo Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Горозия Георгий Полузащитник
- 20 Simo Roiha Полузащитник
- 87 Кокко Александр Нападающий
- 26 Fugo Segawa
- 22 Rasmus Degerman
- 12 Juhani Kangas
- 2 Eerik Kantola
- Главный тренер: Toni Koskela
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 4 Дормэн Ричард Защитник
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 23 Кадио Дидье Защитник
- 16 Joonas Sundman Защитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 14 Maximo Tolonen Полузащитник
- 21 Peter Opiyo Полузащитник
- 28 Олейник Денис Полузащитник
- 22 Винчестер Шагдон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 2 Меро Йоэл Полузащитник
- 5 Хатакка Дани
- Главный тренер: Alexei Eremenko
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
СИК (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.09.2018 СИК 0:0 Лахти В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 СИК 1:0 Лахти В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 29.05.2018 ХИК 4:0 СИК В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
СИК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК Вейккауслига
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС Вейккауслига
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК Вейккауслига
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК Вейккауслига
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС Вейккауслига
- 13.03.2017 РоПС 0:2 СИК Кубок
- 12.09.2016 РоПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 13.08.2016 СИК 3:1 РоПС Вейккауслига
- 28.05.2016 РоПС 2:3 СИК Вейккауслига
- 27.02.2016 РоПС 1:2 СИК Кубок лиги
- 12.08.2015 РоПС 2:0 СИК Вейккауслига
- 07.06.2015 СИК 0:1 РоПС Вейккауслига
- 19.04.2015 СИК 1:0 РоПС Вейккауслига
- 07.03.2015 СИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 07.03.2015 СИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 18.10.2014 РоПС 1:2 СИК Вейккауслига
- 15.06.2014 СИК 1:0 РоПС Вейккауслига
- 12.04.2014 РоПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 30.09.2012 СИК 4:2 РоПС Икконен
- 28.07.2012 РоПС 2:0 СИК Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|0:1
|30
|15
|8
|7
|37 - 23
|53
|3.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|4.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|5.
|Хонка
|30
|12
|13
|5
|45 - 32
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Лахти
|1:4
|30
|8
|13
|9
|27 - 32
|37
|8.
|Интер Турку
|30
|9
|9
|12
|33 - 40
|36
|9.
|СИК
|1:0
|30
|8
|7
|15
|26 - 33
|31
|10.
|ТПС
|4:1
|30
|7
|8
|15
|34 - 46
|29
|11.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|12.
|Кеми Кингс
|30
|4
|6
|20
|25 - 56
|18
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
РоПС делает замену. Муйнонен Эту уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
26'
Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
12'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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