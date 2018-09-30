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Стадион:
РоПС
0:1
Перерыв
СИК
0'
12' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
0:1
19' Гол
Олейник Денис
26' Желтая карточка
Олейник Денис
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
РоПС делает замену. Муйнонен Эту уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Олейник Денис бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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