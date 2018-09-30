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Стадион:
Лахти
1:4
Перерыв
ТПС
0'
1:0
9' Гол
Осипов Павел
1:1
15' Пенальти
Riku Sjoeroos
1:2
23' Гол
Эритало Мика
1:3
31' Гол
Sterling Yateke
1:4
40' Гол
Sami Raehmoenen
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Sterling Yateke бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Riku Sjoeroos из команды ТПС забивает с точки!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Осипов Павел бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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