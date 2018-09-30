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Стадион: Лахден
1:0
9' ГолОсипов Павел
1:1
15' ПенальтиRiku Sjoeroos
1:2
23' ГолЭритало Мика
1:3
31' ГолSterling Yateke
1:4
40' ГолSami Raehmoenen
|
9'
1:0
15'
1:1
23'
1:2
31'
1:3
40'
1:4
Состав команд
73
Осипов
Павел
14
Аниер
Хенри
15
Miro
Tenho
25
Ben
McKendry
11
Эритало
Мика
Лахти
- Основной состав
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 24 Paavo Voutilainen Защитник
- 18 Teemu Jaentti Защитник
- 11 Jasin Assenhoun Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 80 Дмитриев Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Oskari Forsman Вратарь
- 26 Ville Salmikivi Нападающий
- 9 Стениу Сантуш Нападающий
- 34 Eemeli Virta
- 4 Timi Voutilainen
- 20 Irfan Sadik
- 7 Fareed Sadat
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 7 Sami Raehmoenen Защитник
- 15 Miro Tenho Защитник
- 4 Rasmus Holma Защитник
- 5 Савич Желько Защитник
- 19 Oskari Jakonen Полузащитник
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 22 Niklas Blomqvist Полузащитник
- 20 Riku Sjoeroos Полузащитник
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 24 Sterling Yateke Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 16 Antto Tapaninen Защитник
- 6 Jonni Peraeaho Защитник
- 2 Niklas Friberg Защитник
- 99 Проса Альберт Нападающий
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 3 Juri Kinnunen
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 26.09.2018 Интер Турку 2:0 Лахти В
- 21.09.2018 СИК 0:0 Лахти В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 25.08.2018 Хонка 2:0 Лахти В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 19.07.2018 Хабнарфьордюр 0:0 Лахти ЛЕ
- 12.07.2018 Лахти 0:3 Хабнарфьордюр ЛЕ
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 СИК 1:0 Лахти В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
ТПС (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
Последние игры между собой
Лахти: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
ТПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти Вейккауслига
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига
- 18.10.2014 ТПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 04.06.2014 Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига
- 23.05.2014 Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига
- 26.10.2013 Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига
- 05.08.2013 ТПС 1:2 Лахти Вейккауслига
- 02.06.2013 Лахти 0:1 ТПС Вейккауслига
- 20.02.2013 Лахти 0:1 ТПС Кубок Лиги (группа 1)
- 01.02.2013 ТПС 0:0 Лахти Кубок Лиги (группа 1)
- 01.10.2012 Лахти 1:0 ТПС Вейккауслига
- 22.07.2012 ТПС 4:0 Лахти Вейккауслига
- 16.05.2012 Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига
- 21.04.2011 Лахти 2:0 ТПС Кубок
- 23.10.2010 ТПС 3:2 Лахти Вейккауслига
- 11.07.2010 Лахти 1:3 ТПС Вейккауслига
- 26.02.2010 ТПС 1:0 Лахти Кубок лиги
- 13.09.2009 ТПС 5:2 Лахти Вейккауслига
- 31.05.2009 Лахти 2:4 ТПС Вейккауслига
- 10.02.2009 Лахти 1:1 ТПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|0:1
|30
|15
|8
|7
|37 - 23
|53
|3.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|4.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|5.
|Хонка
|30
|12
|13
|5
|45 - 32
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Лахти
|1:4
|30
|8
|13
|9
|27 - 32
|37
|8.
|Интер Турку
|30
|9
|9
|12
|33 - 40
|36
|9.
|СИК
|1:0
|30
|8
|7
|15
|26 - 33
|31
|10.
|ТПС
|4:1
|30
|7
|8
|15
|34 - 46
|29
|11.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|12.
|Кеми Кингс
|30
|4
|6
|20
|25 - 56
|18
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Sterling Yateke бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Riku Sjoeroos из команды ТПС забивает с точки!
9'
Г О О О О Л - Осипов Павел бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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