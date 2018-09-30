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Стадион: Теле2 Арена
0:1
13' ГолМукииби Рональд
|
13'
0:1
Состав команд
10
Мрабти
Керим
20
Баджи
Алиу
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
Юргорден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 19 Беркрот Никлас Нападающий
- 20 Баджи Алиу Нападающий
- 11 Ринг Джонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 4 Ларссон Якоб Защитник
- 2 Андерссон Йохан II Защитник
- 14 Besard Sabovic Полузащитник
- 21 Йоханссон Эрик Полузащитник
- 18 Чилуфя Эдвард Нападающий
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 9 Радетинац Харис Нападающий
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 23 Менса Самуэль Полузащитник
- 19 Видгрен Деннис Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 20.08.2016 Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 28.06.2016 Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 02.05.2016 Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Юргорден
Эстерсунд
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|24
|17
|6
|1
|45 - 13
|57
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|0:0
|24
|13
|5
|6
|44 - 26
|44
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|24
|13
|3
|8
|40 - 28
|42
|6.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|7.
|Сундсвалль
|0:0
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|0:1
|24
|10
|6
|8
|33 - 27
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Броммапойкарна
|24
|6
|2
|16
|16 - 52
|20
|14.
|Сириус
|24
|5
|5
|14
|25 - 52
|20
|15.
|Далкурд
|24
|4
|5
|15
|27 - 47
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Г О О О О Л - Мукииби Рональд бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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