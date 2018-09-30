Стадион: ВВК Арена Зрители: 26488
1:0
19' ГолКаиби Франциско
2:0
34' ГолФиннбогасон Альфред
41' Желтая карточкаХёфлер Николас
2:1
49' Гол в свои воротаШмид Жонатан
3:1
68' ПенальтиФиннбогасон Альфред
4:1
83' ГолФиннбогасон Альфред
Новости после матча
Второй тайм
91'
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91'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
90'
Кляйндинст Тим задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
89'
88'
88'
Гётце Феликс из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
87'
Гётце Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Тактическая замена. Байер Даниэль уходит с поля и его заменяет Гётце Феликс
83'
Хан Андре сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред изменил счет на табло!
83'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
82'
Каиби Франциско наказан за толчок Гульде Мануэль
82'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Шмид Жонатан пострадал.
81'
Судья сигнализирует, что Гондорф Жером из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
78'
Финнбогасон Альфред нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
78'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой справа.
77'
Гульде Мануэль мяч отрикошетил от ворот
77'
Кляйндинст Тим нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
76'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
76'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Хан Андре
74'
74'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
73'
Шмид Жонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
73'
Ку Джачхоль разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
72'
72'
71'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
70'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Ку Джачхоль
70'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
70'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург забивает с точки!
68'
ПЕНАЛЬТИ - Хайнц Доминик из команды Фрайбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Финнбогасон Альфред.
67'
Рихтер Марко нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
65'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Франц Майк из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Шаллаи Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает навес прямо в штрафную.
63'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
63'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает пас партнеру.
62'
62'
62'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
62'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург играет в стеночку с партнером по команде. Финнбогасон Альфред это был.
61'
61'
Отличный пас сделал Гульде Мануэль из команды Фрайбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
60'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
59'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
57'
57'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
56'
56'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
55'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Франц Майк
54'
54'
Шмид Жонатан нанес удар, мяч был парирован, но Шволов Александер не удержал его в руках.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Каиби Франциско из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
53'
52'
52'
52'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Нидерлехнер Флориан пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
50'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
49'
Г О О О О Л - Шмид Жонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
49'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
49'
Вальдшмидт Лука нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
48'
47'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
47'
46'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
46'
Шволов Александер из команды Фрайбург сделал отличный сейв!
46'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Финнбогасон Альфред из штрафной площади.
46'
Тактическая замена. Линхарт Филипп уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Финнбогасон Альфред не смог попасть в створ ударом издали
47'
Франц Майк из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Команда Аугсбург играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
46'
45'
Как он промахнулся? Финнбогасон Альфред имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
43'
43'
Байер Даниэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Терраццино Марко пострадал.
42'
42'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург играет слишком грубо. Шмид Жонатан оказался на газоне.
41'
41'
Хёфлер Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
40'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
40'
Гюнтер Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
39'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
38'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
37'
Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
36'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Отличный гол забил Финнбогасон Альфред
34'
Гоувелеув Джеффри сделал результативную передачу.
34'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Аугсбург.
34'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
33'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
31'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
29'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Нидерлехнер Флориан пострадал.
27'
27'
26'
26'
Байер Даниэль из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
26'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
25'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Линхарт Филипп возвращается на поле.
24'
Каиби Франциско возвращается на поле.
24'
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Каиби Франциско получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Каиби Франциско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Шаллаи Роланд наказан за толчок Шмид Жонатан
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Хинтереггер Мартин
19'
Рихтер Марко сделал результативную передачу.
19'
ГОООООЛ - Каиби Франциско Аугсбург забивает ударом головой
19'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
18'
Шволов Александер из команды Фрайбург сделал отличный сейв!
18'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Рихтер Марко из штрафной площади.
18'
Грегорич Михаэль разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
17'
Назначен штрафной. Пострадал Франц Майк, его свалил Байер Даниэль.
16'
16'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
16'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
16'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
15'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Каиби Франциско из штрафной площади.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
13'
Хедира Рани из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
Макс Филипп делает длинную передачу вперед
12'
11'
11'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
8'
7'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Гульде Мануэль пострадал.
6'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Франц Майк
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Байер Даниэль задерживает мяч рукой
5'
4'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
4'
Хорошую попытку сделал Каиби Франциско. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
3'
2'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
2'
Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Хинтереггер Мартин делает длинную передачу вперед
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фрайбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 4:1 Фрайбург
Аугсбург
67.4% (118)
Ничья:
24.6% (43)
Фрайбург
8% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Аугсбург:
36.6% (64)
2:1 Аугсбург:
22.9% (40)
1:1 Ничья:
19.4% (34)
2:0 Аугсбург:
4.6% (8)
2:2 Ничья:
4% (7)
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