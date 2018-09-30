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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 26488
Аугсбург
4:1
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
19' Гол
Каиби Франциско
2:0
34' Гол
Финнбогасон Альфред
41' Желтая карточка
Хёфлер Николас
2:1
49' Гол в свои ворота
Шмид Жонатан
3:1
68' Пенальти
Финнбогасон Альфред
4:1
83' Гол
Финнбогасон Альфред
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 26488 болельщиков
91'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
Фол, нарушение
90'
Кляйндинст Тим задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
89'
Аугсбург контролирует мяч.
Офсайд
88'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
88'
Гётце Феликс из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Аугсбург контролирует мяч.
87'
Гётце Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
85'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Тактическая замена. Байер Даниэль уходит с поля и его заменяет Гётце Феликс
83'
Хан Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред изменил счет на табло!
83'
Хан Андре из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
83'
Хан Андре из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
82'
Каиби Франциско наказан за толчок Гульде Мануэль
82'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Шмид Жонатан пострадал.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Гондорф Жером из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
80'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Финнбогасон Альфред нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
78'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
77'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой справа.
77'
Гульде Мануэль мяч отрикошетил от ворот
77'
Кляйндинст Тим нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
Угловой
76'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
76'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Хан Андре
74'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
73'
Шмид Жонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
73'
Ку Джачхоль разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
72'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
72'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Удар от ворот произведет Аугсбург
70'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Ку Джачхоль
70'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
70'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Фрайбург контролирует мяч.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург забивает с точки!
Фол, нарушение
68'
ПЕНАЛЬТИ - Хайнц Доминик из команды Фрайбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Финнбогасон Альфред.
67'
Рихтер Марко нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
66'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Франц Майк из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Шаллаи Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
63'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает пас партнеру.
62'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Фрайбург
62'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
62'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург играет в стеночку с партнером по команде. Финнбогасон Альфред это был.
61'
Удар от ворот произведет Аугсбург
61'
Отличный пас сделал Гульде Мануэль из команды Фрайбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Удар от ворот произведет Аугсбург
59'
Шанс! Кох Робин из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
59'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
57'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
56'
Удар от ворот произведет Фрайбург
56'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
55'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Франц Майк
Офсайд
54'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
54'
Шмид Жонатан нанес удар, мяч был парирован, но Шволов Александер не удержал его в руках.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Каиби Франциско из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
53'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Фрайбург
52'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Нидерлехнер Флориан пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Удар от ворот произведет Аугсбург
50'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Шмид Жонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
49'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
49'
Вальдшмидт Лука нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
48'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
47'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
46'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
46'
Шволов Александер из команды Фрайбург сделал отличный сейв!
46'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Финнбогасон Альфред из штрафной площади.
46'
Тактическая замена. Линхарт Филипп уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
47'
Финнбогасон Альфред не смог попасть в створ ударом издали
47'
Франц Майк из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Команда Аугсбург играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
46'
Удар от ворот произведет Фрайбург
45'
Как он промахнулся? Финнбогасон Альфред имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Байер Даниэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Терраццино Марко пострадал.
42'
Удар от ворот произведет Фрайбург
42'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
42'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург играет слишком грубо. Шмид Жонатан оказался на газоне.
41'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
41'
Хёфлер Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
40'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
40'
Гюнтер Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
38'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
38'
Фрайбург контролирует мяч.
37'
Аугсбург контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Фрайбург
37'
Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
36'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Аугсбург контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Отличный гол забил Финнбогасон Альфред
34'
Гоувелеув Джеффри сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Аугсбург.
34'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Фрайбург
33'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
31'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Аугсбург контролирует мяч.
31'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
29'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
29'
Фрайбург контролирует мяч.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Нидерлехнер Флориан пострадал.
27'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Фрайбург
26'
Байер Даниэль из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
25'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
24'
Линхарт Филипп возвращается на поле.
Травма, повреждение
24'
Каиби Франциско возвращается на поле.
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Каиби Франциско получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
23'
Каиби Франциско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Шаллаи Роланд наказан за толчок Шмид Жонатан
21'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Рихтер Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГОООООЛ - Каиби Франциско Аугсбург забивает ударом головой
19'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
18'
Шволов Александер из команды Фрайбург сделал отличный сейв!
18'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Рихтер Марко из штрафной площади.
18'
Грегорич Михаэль разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Франц Майк, его свалил Байер Даниэль.
16'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
16'
Рихтер Марко из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
15'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Каиби Франциско из штрафной площади.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
14'
Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
13'
Хедира Рани из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
13'
Макс Филипп делает длинную передачу вперед
12'
Удар от ворот произведет Фрайбург
11'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Гульде Мануэль пострадал.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Франц Майк
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
5'
Байер Даниэль задерживает мяч рукой
5'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
4'
Хорошую попытку сделал Каиби Франциско. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
2'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
2'
Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Хинтереггер Мартин делает длинную передачу вперед
1'
Аугсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фрайбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 4:1 Фрайбург
Аугсбург
67.4% (118)
Ничья:
24.6% (43)
Фрайбург
8% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Аугсбург:
36.6% (64)
Аугсбург:
22.9% (40)
Ничья:
19.4% (34)
Аугсбург:
4.6% (8)
Ничья:
4% (7)
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