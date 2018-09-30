  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 4362
Олесунн
1:1
Конец матча
Ерв
0'
0:1
8' Гол
Martin Hoel Andersen
1:1
80' Гол
Pape Habib Gueye
81' Желтая карточка
Sean Okoli
87' Желтая карточка
Фет Сондре
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Фет Сондре получил желтую карточку от судьи
84'
Ерв делает замену. Martin Hoel Andersen уходит с поля, а Арам Халили выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Sean Okoli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
79'
Олесунн делает замену. Adam Oern Arnarson уходит с поля, а Ткалчич Никола выходит на его замену.
71'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Peter Reinhardsen выходит на его замену.
70'
Олесунн делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
65'
Олесунн делает замену. Erikson Lima уходит с поля, а Staale Steen Saethre выходит на его замену.
58'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация