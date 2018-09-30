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Стадион: Колор Лайн Зрители: 4362
0:1
8' ГолMartin Hoel Andersen
1:1
80' ГолPape Habib Gueye
81' Желтая карточкаSean Okoli
87' Желтая карточкаФет Сондре
|
8'
0:1
80'
1:1
81'
87'
Состав команд
17
Фет
Сондре
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Гроннер Йонас Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 15 Staale Steen Saethre Защитник
- 16 Joergen Hatlehol Защитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 14 Pape Habib Gueye
- 28 Haavard Breivik
- Главный тренер: Lars Bohinen
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Нападающий
- 29 Sean Okoli Нападающий
- 95 Luke Ferreira Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 14 Vegard Somdal Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- 35 Peter Reinhardsen
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
Ерв (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Ерв 1:0 Стрёммен ПД
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|25
|15
|5
|5
|49 - 25
|50
|2.
|Мьёндален
|24
|14
|7
|3
|37 - 16
|49
|3.
|Викинг
|25
|16
|1
|8
|55 - 36
|49
|4.
|Согндаль
|25
|12
|6
|7
|40 - 28
|42
|5.
|Улленсакер-Киса
|25
|10
|8
|7
|51 - 41
|38
|6.
|Тромсдален
|25
|10
|7
|8
|38 - 38
|37
|7.
|Саннес УЛФ
|25
|9
|8
|8
|35 - 38
|35
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|9.
|Хам-Кам
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|10.
|Ерв
|25
|8
|9
|8
|28 - 33
|33
|11.
|Нест-Сотра
|25
|9
|5
|11
|36 - 38
|32
|12.
|Осане
|25
|8
|6
|11
|33 - 41
|30
|13.
|Стрёммен
|25
|9
|1
|15
|39 - 50
|28
|14.
|Нутодден
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|15.
|Флурё
|25
|7
|3
|15
|24 - 51
|24
|16.
|Левангер
|25
|3
|5
|17
|29 - 59
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Фет Сондре получил желтую карточку от судьи
84'
Ерв делает замену. Martin Hoel Andersen уходит с поля, а Арам Халили выходит на его замену.
81'
Sean Okoli получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
79'
Олесунн делает замену. Adam Oern Arnarson уходит с поля, а Ткалчич Никола выходит на его замену.
71'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Peter Reinhardsen выходит на его замену.
70'
Олесунн делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
65'
Олесунн делает замену. Erikson Lima уходит с поля, а Staale Steen Saethre выходит на его замену.
58'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
8'
Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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