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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 2095
Согндаль
1:0
Конец матча
Нест-Сотра
0'
40' Желтая карточка
Peter Soerensen Nergaard
76' Желтая карточка
Риисе Бьёрн
1:0
90' Гол
Joachim Soltvedt
90' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
90' Желтая карточка
Haris Cirak
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Haris Cirak получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Стейринг Пер-Магнус получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Joachim Soltvedt бьет в цель!
87'
Нест-Сотра делает замену. Кьяергор Оливер уходит с поля, а Sherko Faiqi выходит на его замену.
85'
Нест-Сотра делает замену. Mads Sande уходит с поля, а Morten Bjoerlo выходит на его замену.
85'
Согндаль делает замену. Eirik Schulze уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Риисе Бьёрн получил желтую карточку от судьи
62'
Нест-Сотра делает замену. Alexander Dang уходит с поля, а Sondre Liseth выходит на его замену.
59'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Риисе Бьёрн выходит на его замену.
58'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Peter Soerensen Nergaard получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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