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Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 2095
1:0
Конец матча
40' Желтая карточкаPeter Soerensen Nergaard
76' Желтая карточкаРиисе Бьёрн
1:0
90' ГолJoachim Soltvedt
90' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
90' Желтая карточкаHaris Cirak
|
76'
90'
1:0
90'
Состав команд
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 5 Баранов Никита Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 24 Sixten Jensen Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 6 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 28 Akor Adamas
- 16 Reiss Greenidge
- 21 Kristian Rutlin
- 26 Jonas Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Нест-Сотра 5-4-1
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 6 Peter Soerensen Nergaard Защитник
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 14 Daniel Arrocha Защитник
- 4 Elmin Nurkic Защитник
- 2 Erlend Hellevik Larsen Защитник
- 86 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 16 Mads Sande Полузащитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Mads Bjoersvik Songve Защитник
- 24 Jakob Palander Защитник
- 20 Sherko Faiqi Полузащитник
- 12 Petter Martinsen Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Нападающий
- 13 Erlend Johansen
- Главный тренер: Steffen Landro
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Нест-Сотра 0:1 Флурё ПД
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Нест-Сотра 0:2 Стрёммен ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 29.07.2018 Нест-Сотра 1:2 Мьёндален ПД
- 22.07.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль Первый дивизион
- 04.05.2016 Нест-Сотра 1:0 Согндаль Кубок
- 14.09.2015 Согндаль 3:0 Нест-Сотра Первый дивизион
- 26.04.2015 Нест-Сотра 1:2 Согндаль Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|25
|15
|5
|5
|49 - 25
|50
|2.
|Мьёндален
|24
|14
|7
|3
|37 - 16
|49
|3.
|Викинг
|25
|16
|1
|8
|55 - 36
|49
|4.
|Согндаль
|25
|12
|6
|7
|40 - 28
|42
|5.
|Улленсакер-Киса
|25
|10
|8
|7
|51 - 41
|38
|6.
|Тромсдален
|25
|10
|7
|8
|38 - 38
|37
|7.
|Саннес УЛФ
|25
|9
|8
|8
|35 - 38
|35
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|9.
|Хам-Кам
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|10.
|Ерв
|25
|8
|9
|8
|28 - 33
|33
|11.
|Нест-Сотра
|25
|9
|5
|11
|36 - 38
|32
|12.
|Осане
|25
|8
|6
|11
|33 - 41
|30
|13.
|Стрёммен
|25
|9
|1
|15
|39 - 50
|28
|14.
|Нутодден
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|15.
|Флурё
|25
|7
|3
|15
|24 - 51
|24
|16.
|Левангер
|25
|3
|5
|17
|29 - 59
|14
Второй тайм
90'
Haris Cirak получил желтую карточку от судьи
90'
Стейринг Пер-Магнус получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Joachim Soltvedt бьет в цель!
87'
Нест-Сотра делает замену. Кьяергор Оливер уходит с поля, а Sherko Faiqi выходит на его замену.
85'
Нест-Сотра делает замену. Mads Sande уходит с поля, а Morten Bjoerlo выходит на его замену.
85'
Согндаль делает замену. Eirik Schulze уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
76'
Риисе Бьёрн получил желтую карточку от судьи
62'
Нест-Сотра делает замену. Alexander Dang уходит с поля, а Sondre Liseth выходит на его замену.
59'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Риисе Бьёрн выходит на его замену.
58'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Peter Soerensen Nergaard получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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