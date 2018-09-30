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Стадион: Зрители: 562
Нутодден
0:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
45' Гол
Ivar Solli Roenning
55' Желтая карточка
Lars Brotangen
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Хам-Кам делает замену. Хоткоп Ксандер уходит с поля, а Якоб Эгерис выходит на его замену.
76'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Tobias Gran выходит на его замену.
68'
Нутодден делает замену. Мартин Хольмен уходит с поля, а Робсон Джош выходит на его замену.
64'
Нутодден делает замену. Martin Brekke уходит с поля, а Мидтгарден Эрик выходит на его замену.
64'
Нутодден делает замену. Мартин Странге уходит с поля, а Pipo Ferreira выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Lars Brotangen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Ivar Solli Roenning бьет в цель!
35'
Хам-Кам делает замену. Markus Solbakken уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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