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Стадион: Нотодден Зрители: 562
0:1
45' ГолIvar Solli Roenning
55' Желтая карточкаLars Brotangen
|
45'
0:1
55'
Состав команд
14
Jonathan
Asp
22
Andre
Bakke
Нутодден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Jonathan Johansson Вратарь
- 4 Martin Strange Защитник
- 15 Макинтош Келвин Защитник
- 5 Steffen Jensen I Защитник
- 14 Jonathan Asp Защитник
- 23 Gaston Salasiwa Полузащитник
- 25 Mathias Berg Gjerstroem Полузащитник
- 11 Martin Holmen Полузащитник
- 9 Martin Brekke Нападающий
- 27 Erland Hustad Нападающий
- 22 Andre Bakke Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jostein Aaland Вратарь
- 18 Робсон Джош Защитник
- 6 Michael Ledger Защитник
- 17 Pipo Ferreira Полузащитник
- 8 Henrik Gustavsen Полузащитник
- 20 Amani Dickson Mbedule Нападающий
- 10 Мидтгарден Эрик
- Главный тренер: Kenneth Dokken
Хам-Кам 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 14 Look Sa Nicholas Mickelson Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 18 Хоткоп Ксандер Полузащитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Полузащитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 2 Даль Кристиан Защитник
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 15 Лидберг Исак Нападающий
- 19 Sander Eng Strand
- 20 Tobias Gran
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Предыдущие игры
Нутодден (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 23.09.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нутодден ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Мьёндален 1:1 Нутодден ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса ПД
- 05.08.2018 Тромсдален 4:2 Нутодден ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 03.07.2018 Нутодден 1:0 Мьёндален ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Улленсакер-Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
Хам-Кам (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 23.09.2018 Хам-Кам 2:2 Левангер ПД
- 16.09.2018 Стрёммен 3:2 Хам-Кам ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Хам-Кам 0:0 Тромсдален ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|25
|15
|5
|5
|49 - 25
|50
|2.
|Мьёндален
|24
|14
|7
|3
|37 - 16
|49
|3.
|Викинг
|25
|16
|1
|8
|55 - 36
|49
|4.
|Согндаль
|25
|12
|6
|7
|40 - 28
|42
|5.
|Улленсакер-Киса
|25
|10
|8
|7
|51 - 41
|38
|6.
|Тромсдален
|25
|10
|7
|8
|38 - 38
|37
|7.
|Саннес УЛФ
|25
|9
|8
|8
|35 - 38
|35
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|9.
|Хам-Кам
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|10.
|Ерв
|25
|8
|9
|8
|28 - 33
|33
|11.
|Нест-Сотра
|25
|9
|5
|11
|36 - 38
|32
|12.
|Осане
|25
|8
|6
|11
|33 - 41
|30
|13.
|Стрёммен
|25
|9
|1
|15
|39 - 50
|28
|14.
|Нутодден
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|15.
|Флурё
|25
|7
|3
|15
|24 - 51
|24
|16.
|Левангер
|25
|3
|5
|17
|29 - 59
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Хам-Кам делает замену. Хоткоп Ксандер уходит с поля, а Якоб Эгерис выходит на его замену.
76'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Tobias Gran выходит на его замену.
68'
Нутодден делает замену. Мартин Хольмен уходит с поля, а Робсон Джош выходит на его замену.
64'
Нутодден делает замену. Martin Brekke уходит с поля, а Мидтгарден Эрик выходит на его замену.
64'
Нутодден делает замену. Мартин Странге уходит с поля, а Pipo Ferreira выходит на его замену.
55'
Lars Brotangen получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Ivar Solli Roenning бьет в цель!
35'
Хам-Кам делает замену. Markus Solbakken уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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