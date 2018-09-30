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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Хуагесунд Зрители: 4563
1:0
Конец матча
1:0
52' ГолBabajide David
|
52'
1:0
Состав команд
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 17 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 20 Ibrahima Kone Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 5 Чосич Марко Защитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 16 Лейте Бруно
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 2 Marius Lode Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 24 Frederik Andre Bjoerkan Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Крысяк Артур Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 26 Haakon Evjen Полузащитник
- 16 Конрадсен Мортен Полузащитник
- 11 Тагбажуми Марко Нападающий
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 5 Thomas Jacobsen I
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Типпелиген
- 23.10.2016 Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 25.05.2016 Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок
- 20.04.2016 Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген
- 23.08.2015 Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген
- 30.04.2015 Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 16.03.2015 Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 24.08.2014 Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 10.05.2014 Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 03.07.2013 Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
Хёугесунн
Будё-Глимт
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 11
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|24
|16
|5
|3
|43 - 19
|53
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|0:0
|24
|12
|5
|7
|47 - 30
|41
|4.
|Хёугесунн
|24
|12
|5
|7
|36 - 28
|41
|5.
|Ранхейм
|24
|11
|5
|8
|38 - 40
|38
|6.
|Волеренга
|24
|10
|6
|8
|35 - 37
|36
|7.
|Одд
|24
|9
|7
|8
|35 - 29
|34
|8.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|5
|10
|39 - 34
|32
|9.
|Кристиансунд
|24
|8
|7
|9
|32 - 35
|31
|10.
|Тромсё
|23
|9
|3
|11
|33 - 32
|30
|11.
|Будё-Глимт
|24
|6
|9
|9
|28 - 30
|27
|12.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|8
|10
|38 - 38
|26
|13.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|14.
|Старт
|24
|6
|5
|13
|24 - 42
|23
|15.
|Стабек
|24
|5
|8
|11
|29 - 43
|23
|16.
|Саннефьёрд
|24
|2
|9
|13
|24 - 47
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Буде-Глимт делает замену. Исидоро Хосе уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Вегард Леикволл Моберг уходит с поля, а Конрадсен Мортен выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Тагбажуми Марко выходит на его замену.
77'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Wadji уходит с поля, а Лейте Бруно выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Babajide David бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Kone уходит с поля, а Torbjoern Kallevaag выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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