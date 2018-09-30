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Стадион: Зрители: 4563
Хёугесунн
1:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
52' Гол
Babajide David
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Буде-Глимт делает замену. Исидоро Хосе уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Вегард Леикволл Моберг уходит с поля, а Конрадсен Мортен выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Тагбажуми Марко выходит на его замену.
77'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Wadji уходит с поля, а Лейте Бруно выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Babajide David бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Kone уходит с поля, а Torbjoern Kallevaag выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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