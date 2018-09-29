  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Аланьяспор
2:1
Конец матча
Акхисар
0'
1:0
7' Гол
Сиссе Паписс
20' Желтая карточка
Врсайевич Авдийя
41' Желтая карточка
Сакей Айзаак
1:0
55' Не забитый пенальти
Цавелас Георгиос
69' Вторая желтая карточка
Сакей Айзаак
80' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
2:0
82' Гол
Фернандес Джуниор
2:1
90' Гол
Селезнёв Евгений
90' Желтая карточка
Сиссе Паписс
90' Желтая карточка
Ялчынер Таха
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ялчынер Таха получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Сиссе Паписс получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
88'
Аланьяспор делает замену. Маниатис Яннис уходит с поля, а Ялчынер Таха выходит на его замену.
86'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Hassan Ayaroglu выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Селезнёв Евгений получил желтую карточку от судьи
79'
Акхизарспор делает замену. Атасевен Эрай уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
79'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Фернандес Джуниор выходит на его замену.
69'
Сакей Айзаак получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
55'
ОН ПРОМАЗАЛ - Цавелас Георгиос пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Акхизарспор делает замену. Регаттен Адриен уходит с поля, а Жозуэ Филипе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Акхизарспор делает замену. Врсайевич Авдийя уходит с поля, а Лопеш Мигел выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Врсайевич Авдийя получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация