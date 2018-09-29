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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
2:1
Конец матча
1:0
7' ГолСиссе Паписс
20' Желтая карточкаВрсайевич Авдийя
41' Желтая карточкаСакей Айзаак
1:0
55' Не забитый пенальтиЦавелас Георгиос
69' Вторая желтая карточкаСакей Айзаак
80' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
2:0
82' ГолФернандес Джуниор
2:1
90' ГолСелезнёв Евгений
90' Желтая карточкаСиссе Паписс
90' Желтая карточкаЯлчынер Таха
|
7'
1:0
20'
41'
55'
1:0
69'
80'
82'
2:0
90'
2:1
90'
90'
Состав команд
35
Джейлан
Уфук
18
Сиссе
Паписс
99
Эзтюрк
Фатих
22
Юмлу
Мустафа
89
Келеш
Кадир
28
Ману
Элвис
10
Вурал
Гюрай
Аланьяспор 4-3-3
- Основной состав
- 35 Джейлан Уфук Вратарь
- 14 Байяно Вандерсон Защитник
- 4 Merih Demiral Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Нападающий
- 18 Сиссе Паписс Нападающий
- 19 Вильяфаньес Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 17 Канак Каан Защитник
- 99 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 30 Кампуш Джалма Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 13 Бобо Нападающий
- 78 Фернандес Джуниор Нападающий
- 20 Hassan Ayaroglu
- Главный тренер: Баккал Месут
Акхисар 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 8 Атасевен Эрай Полузащитник
- 28 Ману Элвис Полузащитник
- 34 Регаттен Адриен Полузащитник
- 10 Вурал Гюрай Полузащитник
- 9 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 27 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 17 Гюлер Онурджан Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 5 Кыса Билал Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- Главный тренер: Cem Kavcak
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 23.09.2018 Касымпаша 1:2 Аланьяспор С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.07.2018 Денизлиспор 0:2 Аланьяспор ТМК
- 22.07.2018 Аланьяспор 7:0 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
Акхисар (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 12.08.2018 Бешикташ 2:1 Акхисар С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 29.07.2018 Акхисар 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 18.05.2018 Акхисар 2:1 Османлыспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 10.05.2018 Акхисар 3:2 Фенербахче К
- 06.05.2018 Акхисар 1:2 Галатасарай С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар С
- 22.04.2018 Акхисар 1:1 Гёзтепе С
- 18.04.2018 Галатасарай 0:2 Акхисар К
- 13.04.2018 Акхисар 0:3 Бешикташ С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Акхисар: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Суперлига
- 05.11.2017 Акхисар 0:4 Аланьяспор Суперлига
- 22.05.2017 Акхисар 3:0 Аланьяспор Суперлига
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Суперлига
- 17.05.2009 Акхисар 1:4 Аланьяспор Лига Б
- 15.03.2009 Аланьяспор 1:1 Акхисар Лига Б
- 17.12.2008 Акхисар 2:0 Аланьяспор Лига Б
- 16.10.2008 Аланьяспор 2:2 Акхисар Лига Б
Аланьяспор
Акхисар
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|2.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Касымпаша
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|4.
|Аланьяспор
|7
|4
|0
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Бешикташ
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Малатьяспор
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Анкарагюджю
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Антальяспор
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|10.
|Трабзонспор
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|11.
|Гёзтепе
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Кайсериспор
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Фенербахче
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Сивасспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Бурсаспор
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Акхисар
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|17.
|Ризеспор
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|18.
|Эрзурум ББ
|7
|0
|2
|5
|5 - 11
|2
Второй тайм
90'
Ялчынер Таха получил желтую карточку от судьи
90'
Сиссе Паписс получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
88'
Аланьяспор делает замену. Маниатис Яннис уходит с поля, а Ялчынер Таха выходит на его замену.
86'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Hassan Ayaroglu выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор бьет в цель!
80'
Селезнёв Евгений получил желтую карточку от судьи
79'
Акхизарспор делает замену. Атасевен Эрай уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
79'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Фернандес Джуниор выходит на его замену.
69'
Сакей Айзаак получает вторую желтую карточку. Удаление.
55'
ОН ПРОМАЗАЛ - Цавелас Георгиос пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Акхизарспор делает замену. Регаттен Адриен уходит с поля, а Жозуэ Филипе выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Акхизарспор делает замену. Врсайевич Авдийя уходит с поля, а Лопеш Мигел выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
20'
Врсайевич Авдийя получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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