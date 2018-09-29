Стадион: Шенол Гюнеш
4:2
Конец матча
0:1
30' ГолSamuel Emem Eduok
33' Желтая карточкаСадику Лорет
0:2
37' ГолХассан-Трезеге Махмуд
1:2
43' ГолЙилмаз Бурак
2:2
53' ГолРодальега Уго
70' Желтая карточкаSamuel Emem Eduok
3:2
72' ГолРодальега Уго
4:2
74' ГолЙилмаз Бурак
76' Желтая карточкаХассан-Трезеге Махмуд
80' Желтая карточкаКуцка Юрай
90' Желтая карточкаОнази Оджени
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
97'
Чек Озгюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
97'
Судья сигнализирует, что Экубан Калеб из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
97'
97'
96'
96'
Хорошую попытку сделал Хассан-Трезеге Махмуд. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
95'
95'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
94'
Хассан-Трезеге Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Онази Оджени из команды Трабзонспор предупрежден после нескольких фолов.
94'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хассан-Трезеге Махмуд
93'
Касымпаша имеет хороший шанс забить.
93'
93'
Трабзонспор начинает контратаку
92'
Экубан Калеб пробует нанести удар издали, но Кёсе Рамазан держит все под контролем
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
90'
Онази Оджени нанес удар, мяч был парирован, но Кёсе Рамазан не удержал его в руках.
90'
ШАНС! Онази Оджени вышел один-на-один с голкипером...
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
89'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
88'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
88'
87'
Тактическая замена. Родальега Уго уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
86'
86'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Родальега Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Чек Озгюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хассан-Трезеге Махмуд
84'
Матч возобновлен
83'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Тактическая замена. Депе Илхан уходит с поля и его заменяет Чек Озгюр
82'
Тактическая замена. Жосуэ Са уходит с поля и его заменяет Койта Бенгали-Фоде
81'
80'
Куцка Юрай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
80'
Безумный фол. Куцка Юрай грубо играет против соперника. Пострадал Депе Илхан
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Экубан Калеб
78'
Жосуэ Са на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жосуэ Са
78'
78'
77'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Хассан-Трезеге Махмуд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
76'
Судья свистит. Хассан-Трезеге Махмуд атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
74'
Йилмаз Бурак пробивает по воротам...
74'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Тактическая замена. Samuel Emem Eduok уходит с поля и его заменяет Сербест Таркан
72'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Родальега Уго забил потрясным ударом ножницами!
72'
Родальега Уго пробивает по воротам...
72'
72'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Родальега Уго отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Samuel Emem Eduok совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
70'
Безумный фол. Samuel Emem Eduok грубо играет против соперника. Пострадал Abdulkadir Omur
69'
69'
69'
Родальега Уго возвращается на поле.
68'
Матч возобновлен
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Родальега Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Родальега Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жосуэ Са
66'
66'
65'
65'
Амири Вахид из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
65'
Жосуэ Са предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
64'
63'
63'
После дальнего удара, который нанес Samuel Emem Eduok мяч отбит вратарем
62'
Судья сигнализирует, что Родальега Уго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
62'
62'
62'
61'
61'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
60'
Павелка Давид наказан за толчок Abdulkadir Omur
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
58'
58'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Касымпаша имеет хороший шанс забить.
57'
56'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает навес прямо в штрафную.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
54'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
Г О О О О Л Родальега Уго закручивает штрафной в сетку! Великолепно
53'
Родальега Уго бьет со штрафного удара в створ ворот
53'
Матч возобновлен
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Судья сигнализирует, что Павелка Давид из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
51'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
51'
51'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша делает пас партнеру.
50'
Депе Илхан из команды Касымпаша подал угловой справа.
50'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Samuel Emem Eduok, обводя своих соперников
50'
Кёсе Рамазан взял и забрал мяч на выходе
49'
49'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
49'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Амири Вахид из команды Трабзонспор подал угловой справа.
49'
Попов Страхил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Амири Вахид из команды Трабзонспор подал угловой справа.
48'
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Abdulkadir Omur, и мяч снова в игре
48'
Амири Вахид из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
46'
46'
Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Амири Вахид
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Samuel Emem Eduok не смог попасть в створ ударом издали
48'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Хоссейни Маджид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Mbaye Diagne, обводя своих соперников
46'
Судья сигнализирует, что Депе Илхан из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Новак Филип
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хассан-Трезеге Махмуд
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Матч возобновлен
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
43'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
43'
ГОООООЛ - Йилмаз Бурак Трабзонспор забивает ударом головой
43'
42'
Кёсе Рамазан взял и забрал мяч на выходе
42'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
42'
Вейньо Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
39'
39'
39'
Онази Оджени не смог попасть в створ ударом издали
37'
Mbaye Diagne сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша переиграл вратаря дальним ударом!
37'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
36'
36'
Соса Хосе из команды Трабзонспор в офсайде
36'
Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
35'
Хорошую попытку сделал Samuel Emem Eduok. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Садику Лорет из команды Касымпаша предупрежден после нескольких фолов.
33'
Родальега Уго наказан за толчок Кёсе Рамазан
33'
Туре Зарго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
33'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
32'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Хассан-Трезеге Махмуд сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Samuel Emem Eduok бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Головой пробил Mbaye Diagne, но голкипер отбил его в поле!
29'
29'
После дальнего удара, который нанес Хассан-Трезеге Махмуд мяч отбит вратарем
29'
29'
28'
После дальнего удара, который нанес Хассан-Трезеге Махмуд мяч отбит вратарем
28'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
27'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
27'
27'
27'
Касымпаша начинает контратаку
27'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
26'
25'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Туре Зарго и попал в каркас ворот!
25'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Судья сигнализирует, что Павелка Давид из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
24'
Хорошую попытку сделал Родальега Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
23'
23'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
ШАНС! Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Samuel Emem Eduok нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
22'
22'
22'
Новак Филип не смог попасть в створ ударом издали
22'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
21'
Mbaye Diagne бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
21'
Депе Илхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Samuel Emem Eduok
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
19'
19'
ШАНС! Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Попов Страхил
18'
18'
Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
17'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
17'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша играет слишком грубо. Родальега Уго оказался на газоне.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор в офсайде
14'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
14'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
13'
13'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
ШАНС! Родальега Уго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор играет в стеночку с партнером по команде. Родальега Уго это был.
11'
10'
Mbaye Diagne выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
10'
Отличные скиллы показывает Перейра Жоау, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Трабзонспор начинает контратаку
10'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
8'
8'
8'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
6'
6'
6'
ШАНС! Депе Илхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Павелка Давид из команды Касымпаша делает пас партнеру.
5'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
4'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
3'
2'
2'
Samuel Emem Eduok не смог попасть в створ ударом издали
2'
2'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Касымпаша начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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