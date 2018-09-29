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  5. Суперлига
Стадион:
Трабзонспор
4:2
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
30' Гол
Samuel Emem Eduok
33' Желтая карточка
Садику Лорет
0:2
37' Гол
Хассан-Трезеге Махмуд
1:2
43' Гол
Йилмаз Бурак
2:2
53' Гол
Родальега Уго
70' Желтая карточка
Samuel Emem Eduok
3:2
72' Гол
Родальега Уго
4:2
74' Гол
Йилмаз Бурак
76' Желтая карточка
Хассан-Трезеге Махмуд
80' Желтая карточка
Куцка Юрай
90' Желтая карточка
Онази Оджени
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Чек Озгюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Экубан Калеб из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
97'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
96'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
96'
Хорошую попытку сделал Хассан-Трезеге Махмуд. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
95'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
94'
Хассан-Трезеге Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Онази Оджени из команды Трабзонспор предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хассан-Трезеге Махмуд
93'
Касымпаша имеет хороший шанс забить.
93'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Трабзонспор начинает контратаку
Угловой
92'
Чек Озгюр из команды Касымпаша подал угловой слева.
92'
Чек Озгюр из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Экубан Калеб пробует нанести удар издали, но Кёсе Рамазан держит все под контролем
92'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
Офсайд
91'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
90'
Онази Оджени нанес удар, мяч был парирован, но Кёсе Рамазан не удержал его в руках.
90'
ШАНС! Онази Оджени вышел один-на-один с голкипером...
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
90'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
Офсайд
88'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
88'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Родальега Уго уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
86'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
86'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Родальега Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Чек Озгюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хассан-Трезеге Махмуд
84'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Тактическая замена. Депе Илхан уходит с поля и его заменяет Чек Озгюр
82'
Тактическая замена. Жосуэ Са уходит с поля и его заменяет Койта Бенгали-Фоде
81'
Удар от ворот произведет Касымпаша
Желтая карточка
80'
Куцка Юрай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Куцка Юрай грубо играет против соперника. Пострадал Депе Илхан
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Экубан Калеб
Травма, повреждение
78'
Жосуэ Са на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жосуэ Са
78'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
78'
Депе Илхан из команды Касымпаша подал угловой слева.
77'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
76'
Хассан-Трезеге Махмуд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
76'
Судья свистит. Хассан-Трезеге Махмуд атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
74'
Йилмаз Бурак пробивает по воротам...
74'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Тактическая замена. Samuel Emem Eduok уходит с поля и его заменяет Сербест Таркан
72'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Родальега Уго забил потрясным ударом ножницами!
72'
Родальега Уго пробивает по воротам...
72'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
72'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Родальега Уго отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
70'
Samuel Emem Eduok совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Samuel Emem Eduok грубо играет против соперника. Пострадал Abdulkadir Omur
69'
Трабзонспор контролирует мяч.
69'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Травма, повреждение
69'
Родальега Уго возвращается на поле.
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Родальега Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Родальега Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Жосуэ Са
66'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Касымпаша контролирует мяч.
65'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
65'
Амири Вахид из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
65'
Жосуэ Са предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
64'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Трабзонспор контролирует мяч.
63'
После дальнего удара, который нанес Samuel Emem Eduok мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Родальега Уго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
62'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
62'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
62'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
60'
Павелка Давид наказан за толчок Abdulkadir Omur
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
58'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
57'
Касымпаша имеет хороший шанс забить.
57'
Касымпаша контролирует мяч.
56'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает навес прямо в штрафную.
56'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
55'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
54'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
54'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
53'
Г О О О О Л Родальега Уго закручивает штрафной в сетку! Великолепно
53'
Родальега Уго бьет со штрафного удара в створ ворот
53'
Матч возобновлен
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Павелка Давид из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
51'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
51'
Удар от ворот произведет Касымпаша
51'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша делает пас партнеру.
Угловой
50'
Депе Илхан из команды Касымпаша подал угловой справа.
50'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Samuel Emem Eduok, обводя своих соперников
50'
Кёсе Рамазан взял и забрал мяч на выходе
49'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
49'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Амири Вахид из команды Трабзонспор подал угловой справа.
49'
Попов Страхил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
49'
Амири Вахид из команды Трабзонспор подал угловой справа.
48'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Abdulkadir Omur, и мяч снова в игре
48'
Амири Вахид из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
46'
Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Амири Вахид
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Samuel Emem Eduok не смог попасть в створ ударом издали
48'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Депе Илхан из команды Касымпаша подал угловой слева.
47'
Хоссейни Маджид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Mbaye Diagne, обводя своих соперников
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Депе Илхан из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Новак Филип
46'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Касымпаша контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хассан-Трезеге Махмуд
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Матч возобновлен
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
43'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГОООООЛ - Йилмаз Бурак Трабзонспор забивает ударом головой
43'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
42'
Кёсе Рамазан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
42'
Вейньо Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Касымпаша
39'
Онази Оджени не смог попасть в створ ударом издали
37'
Mbaye Diagne сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша переиграл вратаря дальним ударом!
37'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
36'
Соса Хосе из команды Трабзонспор в офсайде
36'
Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хорошую попытку сделал Samuel Emem Eduok. Удар в створ, но вратарь начеку
Желтая карточка
33'
Садику Лорет из команды Касымпаша предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
33'
Родальега Уго наказан за толчок Кёсе Рамазан
33'
Туре Зарго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
33'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
32'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Хассан-Трезеге Махмуд сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Samuel Emem Eduok бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Головой пробил Mbaye Diagne, но голкипер отбил его в поле!
29'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
29'
После дальнего удара, который нанес Хассан-Трезеге Махмуд мяч отбит вратарем
29'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
28'
После дальнего удара, который нанес Хассан-Трезеге Махмуд мяч отбит вратарем
28'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
27'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
27'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
27'
Касымпаша начинает контратаку
27'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Касымпаша
25'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Туре Зарго и попал в каркас ворот!
25'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Павелка Давид из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
24'
Хорошую попытку сделал Родальега Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
23'
Депе Илхан из команды Касымпаша подал угловой слева.
23'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
ШАНС! Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Samuel Emem Eduok нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
22'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Касымпаша
22'
Новак Филип не смог попасть в створ ударом издали
22'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
21'
Mbaye Diagne бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
21'
Депе Илхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Samuel Emem Eduok
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
19'
ШАНС! Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Попов Страхил
18'
Удар от ворот произведет Касымпаша
18'
Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали
17'
Удар от ворот произведет Касымпаша
17'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
17'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша играет слишком грубо. Родальега Уго оказался на газоне.
15'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор в офсайде
14'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
14'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
13'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Удар от ворот произведет Касымпаша
12'
ШАНС! Родальега Уго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор играет в стеночку с партнером по команде. Родальега Уго это был.
11'
Трабзонспор контролирует мяч.
10'
Mbaye Diagne выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
10'
Отличные скиллы показывает Перейра Жоау, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Трабзонспор начинает контратаку
10'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
9'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
8'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
6'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
ШАНС! Депе Илхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Павелка Давид из команды Касымпаша делает пас партнеру.
5'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
5'
Депе Илхан из команды Касымпаша подал угловой слева.
4'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Трабзонспор контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
2'
Samuel Emem Eduok не смог попасть в створ ударом издали
2'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
1'
Трабзонспор контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Касымпаша начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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