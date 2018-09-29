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Стадион: Зрители: 27918
Бешикташ
2:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
34' Гол
Вагнер Лав
2:0
71' Гол
Куарежма Рикарду
87' Желтая карточка
Ленс Джермейн
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
92'
Хатчинсон Атиба упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
91'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Пепе Кеплер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
89'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Кравец Артём из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
89'
Кайсериспор контролирует мяч.
88'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Guven Yalcin
Желтая карточка
87'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Ленс Джермейн грубо играет против соперника. Пострадал Ротман Райко
86'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
86'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
84'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
83'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор в офсайде
83'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
82'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
82'
Ляич Адем из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
81'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
79'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Менса Бернард уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
78'
Удар от ворот произведет Бешикташ
78'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
77'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Генюл Гёкхан наказан за толчок Tiago Lopes
77'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой справа.
76'
Хатчинсон Атиба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Тактическая замена. Вагнер Лав уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
74'
Матч возобновлен
73'
Кайсериспор контролирует мяч.
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду забивает!
71'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Генюл Гёкхан нанес удар в каркас ворот!
71'
Ляич Адем из команды Бешикташ делает пас партнеру.
71'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Вида Домагой наказан за толчок Булут Умут
69'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Бабель Райан наказан за толчок Mert Ozyildirim
69'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
68'
Хорошую попытку сделал Пепе Кеплер. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Вида Домагой из команды Бешикташ делает пас партнеру.
68'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
68'
Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
67'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Менса Бернард из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
66'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и заменен. Гюлен Левент выходит на поле.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Ляич Адем из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Лунг Силвиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Менса Бернард из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Фол, нарушение
63'
Менса Бернард наказан за толчок Арслан Толгай-Али
Офсайд
63'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
62'
Бешикташ контролирует мяч.
61'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
60'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
Фол, нарушение
60'
Туран Атила наказан за толчок Куарежма Рикарду
Офсайд
59'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
58'
Удар от ворот произведет Бешикташ
58'
Тактическая замена. Варела Силвештре уходит с поля и его заменяет Mert Ozyildirim
58'
ШАНС! Туран Атила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
58'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
57'
Кайсериспор имеет хороший шанс забить.
57'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Бешикташ
56'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Басачикоглу Билал пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Басачикоглу Билал и Булут Умут из команды Кайсериспор.
55'
Бешикташ контролирует мяч.
54'
Удар от ворот произведет Бешикташ
54'
ШАНС! Булут Умут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 27918 болельщиков
Офсайд
53'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
53'
Удар от ворот произведет Бешикташ
53'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
52'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Вида Домагой наказан за толчок Булут Умут
51'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Кайсериспор контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
50'
Шанс! Генюл Гёкхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
50'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Генюл Гёкхан, его свалил Менса Бернард.
49'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Менса Бернард наказан за толчок Ляич Адем
Офсайд
48'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
48'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Кайсериспор контролирует мяч.
47'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
46'
Кайсериспор контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
47'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
46'
Куарежма Рикарду пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Менса Бернард из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
44'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
44'
Менса Бернард из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
43'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
42'
Менса Бернард пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
Офсайд
41'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
41'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
Угловой
40'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
40'
Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
39'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Хатчинсон Атиба, его свалил Булут Умут.
38'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
37'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
37'
Удар от ворот произведет Бешикташ
37'
Менса Бернард не смог попасть в створ ударом издали
37'
Кайсериспор контролирует мяч.
36'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
35'
Кайсериспор контролирует мяч.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Вагнер Лав первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
34'
Лунг Силвиу не дал случится голу! Вагнер Лав должен был забивать, но Лунг Силвиу сделал отличный сейв
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вагнер Лав и Куарежма Рикарду из команды Бешикташ.
33'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
33'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой слева.
29'
Кариус Лорис отбил мяч на угловой после удара Менса Бернард из штрафной площади.
29'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
28'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
28'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
27'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вида Домагой из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
26'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бешикташ контролирует мяч.
25'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
25'
Кайсериспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой слева.
24'
Генюл Гёкхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
24'
Туран Атила из команды Кайсериспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Кайсериспор контролирует мяч.
22'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
22'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
22'
ШАНС! Бабель Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Плохо сыграл Кана-Бийик Жан-Армель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
21'
Ляич Адем из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
20'
Куарежма Рикарду нанес удар, мяч был парирован, но Лунг Силвиу не удержал его в руках.
20'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает пас партнеру.
19'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Бешикташ контролирует мяч.
18'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор толкнул локтем оппонента. Это Вида Домагой заработал фол
17'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
16'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Кайсериспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Бешикташ контролирует мяч.
12'
Бешикташ контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
11'
Бешикташ контролирует мяч.
11'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бешикташ контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Бешикташ
9'
ШАНС! Чери Тьяронн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
9'
Шанс! Генюл Гёкхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
8'
Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Кайсериспор контролирует мяч.
7'
Ляич Адем из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Бешикташ контролирует мяч.
4'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Басачикоглу Билал из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
4'
Кайсериспор имеет хороший шанс забить.
4'
Бешикташ контролирует мяч.
Офсайд
3'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
2'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
1'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
1'
Хороший удар издали нанес Куарежма Рикарду, но отличный сейв сделал Лунг Силвиу. Угловой.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кайсериспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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