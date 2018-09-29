Стадион: Водафон Зрители: 27918
2:0
Конец матча
1:0
34' ГолВагнер Лав
2:0
71' ГолКуарежма Рикарду
87' Желтая карточкаЛенс Джермейн
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
92'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Хатчинсон Атиба упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
91'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Пепе Кеплер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
89'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Кравец Артём из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Guven Yalcin
87'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
87'
Безумный фол. Ленс Джермейн грубо играет против соперника. Пострадал Ротман Райко
86'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
86'
85'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
85'
84'
84'
84'
84'
83'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор в офсайде
83'
82'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
81'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
81'
80'
79'
79'
Тактическая замена. Менса Бернард уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
78'
78'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
77'
Генюл Гёкхан наказан за толчок Tiago Lopes
77'
77'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой справа.
76'
Хатчинсон Атиба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Тактическая замена. Вагнер Лав уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
75'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
74'
Матч возобновлен
73'
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
71'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду забивает!
71'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Генюл Гёкхан нанес удар в каркас ворот!
71'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Вида Домагой наказан за толчок Булут Умут
69'
69'
Бабель Райан наказан за толчок Mert Ozyildirim
69'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
68'
Хорошую попытку сделал Пепе Кеплер. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Вида Домагой из команды Бешикташ делает пас партнеру.
68'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Менса Бернард из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
66'
Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и заменен. Гюлен Левент выходит на поле.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
Лунг Силвиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Менса Бернард из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
63'
Менса Бернард наказан за толчок Арслан Толгай-Али
63'
62'
61'
61'
60'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
60'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
60'
Туран Атила наказан за толчок Куарежма Рикарду
59'
58'
58'
Тактическая замена. Варела Силвештре уходит с поля и его заменяет Mert Ozyildirim
58'
ШАНС! Туран Атила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
58'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
57'
Кайсериспор имеет хороший шанс забить.
57'
56'
56'
56'
Басачикоглу Билал пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Басачикоглу Билал и Булут Умут из команды Кайсериспор.
55'
54'
54'
ШАНС! Булут Умут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 27918 болельщиков
53'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
53'
53'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
53'
53'
52'
52'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Вида Домагой наказан за толчок Булут Умут
51'
51'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
50'
50'
Шанс! Генюл Гёкхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
50'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Назначен штрафной. Пострадал Генюл Гёкхан, его свалил Менса Бернард.
49'
49'
Менса Бернард наказан за толчок Ляич Адем
48'
48'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
47'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Куарежма Рикарду пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Менса Бернард из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
44'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
44'
Менса Бернард из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
42'
Менса Бернард пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
41'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
41'
40'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
40'
40'
Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
Назначен штрафной. Пострадал Хатчинсон Атиба, его свалил Булут Умут.
38'
37'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
37'
37'
Менса Бернард не смог попасть в створ ударом издали
37'
36'
35'
35'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
35'
34'
Г О О О О Л - Вагнер Лав первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
34'
Лунг Силвиу не дал случится голу! Вагнер Лав должен был забивать, но Лунг Силвиу сделал отличный сейв
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вагнер Лав и Куарежма Рикарду из команды Бешикташ.
33'
33'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
32'
30'
30'
30'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой слева.
29'
Кариус Лорис отбил мяч на угловой после удара Менса Бернард из штрафной площади.
29'
29'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
28'
28'
27'
27'
Вида Домагой из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
26'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
25'
25'
25'
Чери Тьяронн из команды Кайсериспор подал угловой слева.
24'
Генюл Гёкхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Туран Атила из команды Кайсериспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
23'
22'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
22'
22'
ШАНС! Бабель Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Плохо сыграл Кана-Бийик Жан-Армель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Куарежма Рикарду нанес удар, мяч был парирован, но Лунг Силвиу не удержал его в руках.
20'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает пас партнеру.
19'
19'
18'
18'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор толкнул локтем оппонента. Это Вида Домагой заработал фол
17'
17'
Менса Бернард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
16'
16'
14'
14'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
12'
11'
11'
10'
9'
9'
ШАНС! Чери Тьяронн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
9'
Шанс! Генюл Гёкхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
8'
8'
Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
7'
6'
4'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Кайсериспор имеет хороший шанс забить.
4'
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
ШАНС! Куарежма Рикарду нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
1'
Хороший удар издали нанес Куарежма Рикарду, но отличный сейв сделал Лунг Силвиу. Угловой.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кайсериспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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