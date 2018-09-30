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Стадион: Доганлар
19' Желтая карточкаШахинер Омер Али
1:0
24' ГолДжером Кэмерон
37' Желтая карточкаМилошевич Дени
2:0
41' ГолОзтекин Ясин
2:1
49' ГолЯтабаре Мустафа
3:1
61' ГолКаштру Андре
70' Желтая карточкаЕвтович Марко
79' Желтая карточкаWallace I
82' Желтая карточкаТити
86' Желтая карточкаБету Антониу
86' Желтая карточкаУртадо Паоло
|
19'
24'
1:0
37'
41'
2:0
46'
49'
2:1
61'
3:1
70'
79'
82'
86'
86'
Состав команд
13
Бету
Антониу
2
Тити
25
Wallace
I
23
Озтекин
Ясин
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
15
Демирок
Угур
Гёзтепе 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 20 Гассама Ламин Защитник
- 2 Тити Защитник
- 25 Wallace I Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 5 Эзтюрк Алпаслан Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 6 Борхес Сельсо Полузащитник
- 23 Озтекин Ясин Полузащитник
- 32 Джером Кэмерон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Goktug Bakirbas Вратарь
- 41 Эмир Беркан Защитник
- 4 Чинемре Хакан Защитник
- 26 Fausto Grillo Защитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 10 Гуффран Йоан Нападающий
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- 30 Yalcin Kayan
- Главный тренер: Bayram Bektas
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 8 Евтович Марко Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ташкиран Махмут Вратарь
- 61 Аталай Мюджахит Вратарь
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 98 Mucahit Akcay
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Гёзтепе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.09.2018 Трабзонспор 1:2 Гёзтепе С
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 25.08.2018 Гёзтепе 1:0 Фенербахче С
- 19.08.2018 Галатасарай 1:0 Гёзтепе С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 28.07.2018 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гёзтепе ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 22.07.2018 Гёзтепе 1:1 Фортуна Ситтард ТМК
- 15.07.2018 Гёзтепе 2:0 Алтынорду ТМК
- 19.05.2018 Гёзтепе 0:1 Галатасарай С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 27.04.2018 Гёзтепе 5:0 Карабюкспор С
- 22.04.2018 Акхисар 1:1 Гёзтепе С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 07.04.2018 Бешикташ 5:1 Гёзтепе С
- 01.04.2018 Гёзтепе 0:2 Касымпаша С
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 26.09.2018 Йени Амасьаспор 2:5 Коньяспор К
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 08.09.2018 Коньяспор 0:0 Аданаспор ТМК
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 04.08.2018 Коньяспор 3:3 Эскишехирспор ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 19.05.2018 Фенербахче 3:2 Коньяспор С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 05.05.2018 Карабюкспор 0:1 Коньяспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 22.04.2018 Коньяспор 2:0 Касымпаша С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига
- 24.02.2013 Коньяспор 2:0 Гёзтепе Турецкая первая лига
- 06.10.2012 Гёзтепе 0:0 Коньяспор Турецкая первая лига
- 06.05.2012 Гёзтепе 1:0 Коньяспор Турецкая первая лига
- 18.12.2011 Коньяспор 2:1 Гёзтепе Лига А
Гёзтепе
Коньяспор
-
9 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|2.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|Гёзтепе
|3:1
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|Касымпаша
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|4
|0
|3
|6 - 11
|12
|7.
|Коньяспор
|1:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Малатьяспор
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Анкарагюджю
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Антальяспор
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|11.
|Трабзонспор
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|12.
|Кайсериспор
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|14.
|Фенербахче
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Акхисар
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|16.
|Бурсаспор
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Ризеспор
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|18.
|Эрзурум ББ
|7
|0
|2
|5
|5 - 11
|2
Второй тайм
86'
Уртадо Паоло получил желтую карточку от судьи
86'
Бету Антониу получил желтую карточку от судьи
82'
Тити получил желтую карточку от судьи
79'
Реис да Сильва Валлаке получил желтую карточку от судьи
75'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Моке Вильфрид выходит на его замену.
73'
Гёзтепе делает замену. Эзтюрк Алпаслан уходит с поля, а Поко Андре выходит на его замену.
70'
Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
68'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Траоре Абду II выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Каштру Андре бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Ятабаре Мустафа бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Ай Селим уходит с поля, а Уртадо Паоло выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Озтекин Ясин бьет в цель!
37'
Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
30'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
24'
Г О О О О Л - Джером Кэмерон бьет в цель!
19'
Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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