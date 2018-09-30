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Стадион:
Гёзтепе
3:1
Второй тайм: 89'
Коньяспор
0'
19' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
1:0
24' Гол
Джером Кэмерон
37' Желтая карточка
Милошевич Дени
2:0
41' Гол
Озтекин Ясин
2:1
49' Гол
Ятабаре Мустафа
3:1
61' Гол
Каштру Андре
70' Желтая карточка
Евтович Марко
79' Желтая карточка
Wallace I
82' Желтая карточка
Тити
86' Желтая карточка
Бету Антониу
86' Желтая карточка
Уртадо Паоло
89'
Второй тайм
Желтая карточка
86'
Уртадо Паоло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Бету Антониу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Тити получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Реис да Сильва Валлаке получил желтую карточку от судьи
75'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Моке Вильфрид выходит на его замену.
73'
Гёзтепе делает замену. Эзтюрк Алпаслан уходит с поля, а Поко Андре выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
68'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Траоре Абду II выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Каштру Андре бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Ятабаре Мустафа бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Ай Селим уходит с поля, а Уртадо Паоло выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Озтекин Ясин бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
30'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Джером Кэмерон бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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