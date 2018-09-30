Стадион: Йени Ризе Сехир
3:0
Конец матча
20' Желтая карточкаMarwane Saadane
1:0
30' ГолМурики Ведат
2:0
35' ГолУмар Амину
3:0
42' ГолСаму Гарсия
57' Желтая карточкаБензия Яссин
Второй тайм
96'
Ризеспор заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
95'
95'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
95'
95'
94'
Матч возобновлен
94'
Аккан Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Айю Андре из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Аккан Гёкхан пострадал.
93'
93'
92'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
92'
Элмас Эльиф мяч отрикошетил от ворот
92'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
92'
Слимани Ислам нанес удар головой, но Аккан Гёкхан перевел мяч на угловой!
91'
91'
Айю Андре нанес удар головой, но Аккан Гёкхан спокойно отбил мяч.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Алыджи Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
89'
89'
88'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Аккан Гёкхан пострадал.
88'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
87'
87'
87'
87'
Алыджи Барыш из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Слимани Ислам из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Ях Ярослав пострадал.
85'
84'
Жаилсон Маркес не смог попасть в створ ударом издали
84'
83'
83'
Ялчин Робин из команды Ризеспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
83'
Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
82'
Должен был быть гол! Айю Андре имел отличный шанс, но Аккан Гёкхан не дал голу состоятся!
82'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
82'
Ялчин Робин бьет со штрафного в створ, но Текин Харун держит все под контролем
81'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Умар Амину
80'
80'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Элмас Эльиф
80'
Тактическая замена. Саму Гарсия уходит с поля и его заменяет Ялчин Робин
79'
Саму Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
78'
Фрай Микаэль задерживает мяч рукой
78'
77'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
76'
76'
76'
Шанс! Слимани Ислам из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
75'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
75'
Саму Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Бензия Яссин из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
75'
Оваджиклы Орхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Матч возобновлен
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
73'
Умар Амину мяч отрикошетил от ворот
73'
Умар Амину из команды Ризеспор идет с мячом вперед на обострение...
72'
72'
72'
Marwane Saadane предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Саму Гарсия из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Тактическая замена. Озбайракли Шенер уходит с поля и его заменяет Алыджи Барыш
70'
70'
70'
Услу Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Слимани Ислам из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
69'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
69'
68'
Бензия Яссин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Судья сигнализирует, что Умар Амину из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Фрай Микаэль
67'
Судья сигнализирует, что Саму Гарсия из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
66'
Чамдалы Али задерживает мяч рукой
66'
65'
Саму Гарсия пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
64'
64'
64'
63'
Айю Андре из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
62'
Тактическая замена. Чагиран Муса уходит с поля и его заменяет Дурак Абдулла
62'
Шанс! Айю Андре из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
62'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Чагиран Муса из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
61'
61'
Брабец Якуб получил травму и заменен. Ях Ярослав выходит на поле.
60'
Болдрин Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
60'
59'
59'
Матч возобновлен
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Брабец Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Брабец Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Чагиран Муса оказался на газоне.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи
57'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Чагиран Муса оказался на газоне.
57'
57'
Шанс! Брабец Якуб из команды Ризеспор пробил головой, но мимо
57'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой слева.
56'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Умар Амину из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
56'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор идет с мячом вперед на обострение...
56'
Ризеспор начинает контратаку
56'
Болдрин Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
55'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Судья сигнализирует, что Умар Амину из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
54'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Айю Андре нанес удар, мяч был парирован, но Аккан Гёкхан не удержал его в руках.
53'
Бензия Яссин из команды Фенербахче делает пас партнеру.
53'
Слимани Ислам из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Аккан Гёкхан выходит и ловит мяч.
53'
Слимани Ислам из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
51'
51'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
51'
50'
49'
48'
48'
Фрай Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Умар Амину из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
47'
Чагиран Муса из команды Ризеспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
47'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой слева.
47'
Топал Мехмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Умар Амину из команды Ризеспор идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
46'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Фрай Микаэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ризеспор играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Бензия Яссин из команды Фенербахче в офсайде
46'
Судья сигнализирует, что Чагиран Муса из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Топал Мехмет наказан за толчок Умар Амину
45'
44'
Мурики Ведат из команды Ризеспор играет слишком грубо. Топал Мехмет оказался на газоне.
44'
43'
42'
Болдрин Фернандо сделал результативную передачу.
42'
ГОООООЛ - Саму Гарсия Ризеспор забивает ударом головой
41'
41'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
39'
38'
38'
Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали
38'
37'
37'
36'
Слимани Ислам из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Саму Гарсия сделал результативную передачу.
35'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Умар Амину из команды команды Ризеспор.
35'
Саму Гарсия разрезает оборону соперника отличным пасом
34'
34'
Отличные скиллы показывает Слимани Ислам, обводя своих соперников
34'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
34'
33'
33'
32'
Судья свистит. Нойштедтер Роман атаковал сзади соперника. Это Мурики Ведат заработал своей команде штрафной
30'
Услу Мехмет сделал результативную передачу.
30'
ГОООООЛ - Мурики Ведат Ризеспор забивает ударом головой
30'
Услу Мехмет из команды Ризеспор делает отличный кросс...
30'
29'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
29'
Айю Андре видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
29'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
29'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
29'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
27'
Умар Амину из команды Ризеспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Чагиран Муса из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
26'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
26'
Чагиран Муса из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мурики Ведат
24'
24'
24'
24'
23'
23'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
22'
Услу Мехмет из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
22'
Рейес Диего из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Мурики Ведат пострадал.
21'
21'
Шанс! Рейес Диего из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
21'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Marwane Saadane - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Судья сигнализирует, что Marwane Saadane из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Айю Андре
20'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
20'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чагиран Муса
19'
18'
18'
17'
17'
Болдрин Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
14'
Бензия Яссин из команды Фенербахче в офсайде
14'
13'
Умар Амину из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
12'
12'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Айю Андре из команды Фенербахче делает пас партнеру.
12'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
12'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
10'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чамдалы Али
9'
9'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
8'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
6'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чамдалы Али
5'
5'
Болдрин Фернандо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
4'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
4'
Умар Амину из команды Ризеспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саму Гарсия мяча так и не получил
3'
3'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чагиран Муса
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ризеспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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