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  5. Суперлига
Стадион:
Ризеспор
3:0
Конец матча
Фенербахче
0'
20' Желтая карточка
Marwane Saadane
1:0
30' Гол
Мурики Ведат
2:0
35' Гол
Умар Амину
3:0
42' Гол
Саму Гарсия
57' Желтая карточка
Бензия Яссин
90'+6
Второй тайм
96'
Ризеспор заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
95'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
95'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Аккан Гёкхан взял и забрал мяч на выходе
95'
Алыджи Барыш из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
94'
Аккан Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Айю Андре из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Аккан Гёкхан пострадал.
93'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
93'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
92'
Элмас Эльиф мяч отрикошетил от ворот
Угловой
92'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
92'
Слимани Ислам нанес удар головой, но Аккан Гёкхан перевел мяч на угловой!
91'
Фенербахче контролирует мяч.
91'
Айю Андре нанес удар головой, но Аккан Гёкхан спокойно отбил мяч.
91'
Алыджи Барыш из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Алыджи Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Ризеспор контролирует мяч.
89'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Ризеспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Аккан Гёкхан пострадал.
88'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Алыджи Барыш из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Алыджи Барыш из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
86'
Слимани Ислам из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Ях Ярослав пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Ризеспор
84'
Жаилсон Маркес не смог попасть в створ ударом издали
84'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Ялчин Робин из команды Ризеспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
83'
Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
83'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
82'
Должен был быть гол! Айю Андре имел отличный шанс, но Аккан Гёкхан не дал голу состоятся!
82'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
82'
Ялчин Робин бьет со штрафного в створ, но Текин Харун держит все под контролем
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Умар Амину
80'
Удар от ворот произведет Фенербахче
80'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Элмас Эльиф
80'
Тактическая замена. Саму Гарсия уходит с поля и его заменяет Ялчин Робин
79'
Саму Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
78'
Фрай Микаэль задерживает мяч рукой
78'
Удар от ворот произведет Ризеспор
77'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Ризеспор контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Ризеспор
76'
Удар от ворот произведет Ризеспор
76'
Шанс! Слимани Ислам из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
75'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
75'
Саму Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Бензия Яссин из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
75'
Оваджиклы Орхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
74'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой справа.
74'
Матч возобновлен
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
73'
Умар Амину мяч отрикошетил от ворот
73'
Умар Амину из команды Ризеспор идет с мячом вперед на обострение...
72'
Аккан Гёкхан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
72'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
72'
Marwane Saadane предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Саму Гарсия из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
71'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Озбайракли Шенер уходит с поля и его заменяет Алыджи Барыш
70'
Аккан Гёкхан взял и забрал мяч на выходе
70'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
70'
Услу Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Слимани Ислам из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
69'
Удар от ворот произведет Ризеспор
68'
Бензия Яссин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Умар Амину из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Фрай Микаэль
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Саму Гарсия из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
Фол, нарушение
66'
Чамдалы Али задерживает мяч рукой
66'
Ризеспор контролирует мяч.
65'
Саму Гарсия пробует нанести удар издали, но Текин Харун держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Ризеспор контролирует мяч.
64'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
63'
Айю Андре из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Удар от ворот произведет Ризеспор
62'
Тактическая замена. Чагиран Муса уходит с поля и его заменяет Дурак Абдулла
62'
Шанс! Айю Андре из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
62'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Чагиран Муса из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
61'
Фенербахче контролирует мяч.
61'
Брабец Якуб получил травму и заменен. Ях Ярослав выходит на поле.
60'
Болдрин Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
60'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
59'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Брабец Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Брабец Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
58'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Чагиран Муса оказался на газоне.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
57'
Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи
Офсайд
57'
Бензия Яссин из команды Фенербахче играет слишком грубо. Чагиран Муса оказался на газоне.
57'
Удар от ворот произведет Фенербахче
57'
Шанс! Брабец Якуб из команды Ризеспор пробил головой, но мимо
Угловой
57'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой слева.
56'
Озбайракли Шенер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Умар Амину из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
56'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор идет с мячом вперед на обострение...
56'
Ризеспор начинает контратаку
56'
Болдрин Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
55'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Умар Амину из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
54'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Айю Андре нанес удар, мяч был парирован, но Аккан Гёкхан не удержал его в руках.
53'
Бензия Яссин из команды Фенербахче делает пас партнеру.
53'
Слимани Ислам из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Аккан Гёкхан выходит и ловит мяч.
53'
Слимани Ислам из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Офсайд
52'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Ризеспор
51'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
51'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
50'
Ризеспор контролирует мяч.
49'
Фенербахче контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Ризеспор
48'
Фрай Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
48'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Умар Амину из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
47'
Чагиран Муса из команды Ризеспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
47'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой слева.
47'
Топал Мехмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Умар Амину из команды Ризеспор идет с мячом вперед на обострение...
46'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Фрай Микаэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ризеспор играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
47'
Бензия Яссин из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Чагиран Муса из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
45'
Топал Мехмет наказан за толчок Умар Амину
45'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Мурики Ведат из команды Ризеспор играет слишком грубо. Топал Мехмет оказался на газоне.
44'
Удар от ворот произведет Ризеспор
43'
Фенербахче контролирует мяч.
42'
Болдрин Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГОООООЛ - Саму Гарсия Ризеспор забивает ударом головой
Угловой
41'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой справа.
41'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Болдрин Фернандо из команды Ризеспор подал угловой справа.
41'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Фенербахче контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Ризеспор
38'
Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали
38'
Ризеспор контролирует мяч.
37'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Слимани Ислам из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Саму Гарсия сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Умар Амину из команды команды Ризеспор.
35'
Саму Гарсия разрезает оборону соперника отличным пасом
34'
Аккан Гёкхан взял и забрал мяч на выходе
34'
Отличные скиллы показывает Слимани Ислам, обводя своих соперников
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Чамдалы Али из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
34'
Ризеспор контролирует мяч.
33'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Нойштедтер Роман атаковал сзади соперника. Это Мурики Ведат заработал своей команде штрафной
30'
Услу Мехмет сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГОООООЛ - Мурики Ведат Ризеспор забивает ударом головой
30'
Услу Мехмет из команды Ризеспор делает отличный кросс...
30'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Айю Андре видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
29'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
29'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
29'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
27'
Умар Амину из команды Ризеспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Чагиран Муса из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
26'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
26'
Чагиран Муса из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
26'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мурики Ведат
24'
Ризеспор контролирует мяч.
24'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
24'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
23'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
22'
Услу Мехмет из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Рейес Диего из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Мурики Ведат пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Ризеспор
21'
Шанс! Рейес Диего из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
21'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Marwane Saadane - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Marwane Saadane из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Айю Андре
20'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
20'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чагиран Муса
19'
Фенербахче контролирует мяч.
18'
Ризеспор контролирует мяч.
18'
Фенербахче контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Фенербахче
17'
Болдрин Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
16'
Ризеспор контролирует мяч.
16'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
Офсайд
14'
Бензия Яссин из команды Фенербахче в офсайде
14'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Умар Амину из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Ризеспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ризеспор контролирует мяч.
12'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Айю Андре из команды Фенербахче делает пас партнеру.
12'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
12'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Фенербахче контролирует мяч.
10'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Ризеспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чамдалы Али
9'
Удар от ворот произведет Ризеспор
9'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
8'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Мурики Ведат из команды Ризеспор в офсайде
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чамдалы Али
5'
Удар от ворот произведет Фенербахче
5'
Болдрин Фернандо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
4'
Умар Амину из команды Ризеспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саму Гарсия мяча так и не получил
3'
Фенербахче контролирует мяч.
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чагиран Муса
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ризеспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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