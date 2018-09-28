Стадион: Тюрк Телеком Арена
1:0
Конец матча
45' Желтая карточкаБайрам Омер
49' Желтая карточкаКоне Мусса
62' Желтая карточкаГёр Локман
71' Желтая карточкаФернандо Режес
1:0
74' ГолМайкон Перейра
90' Желтая карточкаМариано Феррейра
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
После дальнего удара, который нанес Оньекуру Генри мяч отбит вратарем
94'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Гёр Локман
92'
92'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Судье надоело, что Мариано Феррейра тянет время и он наказал его горчичником
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Ерзурум начинает контратаку
89'
Мунси Ридж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Башсан Эмрах уходит с поля и его заменяет Osman Sahin
88'
88'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум разыграл угловой с правого угла.
87'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Коне Мусса из команды Ерзурум идет с мячом вперед на обострение...
86'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Матч возобновлен
84'
Муслера Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
83'
Хорошую попытку сделал Мунси Ридж. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Акгюн Юнус
82'
82'
Erhan Celenk нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
81'
Хорошую попытку сделал Родригес Гарри II. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
81'
Галатасарай начинает контратаку
81'
81'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум подал угловой справа.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум подал угловой справа.
80'
79'
79'
78'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Н'Диайе Папа наказан за толчок Коне Мусса
76'
Гёр Локман наказан за толчок Дердийок Эрен
75'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Тактическая замена. Ibrahim Akdag уходит с поля и его заменяет Антальяли Тайлан
74'
Байрам Омер сделал результативную передачу.
74'
ГОООООЛ - Майкон Перейра Галатасарай забивает ударом головой
73'
73'
Гёр Локман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
72'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
72'
Гёр Локман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Фернандо Режес получает желтую карточку за игру рукой
71'
Фернандо Режес задерживает мяч рукой
70'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Erhan Celenk
69'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Ерзурум контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Ерзурум
68'
Шанс! Азиз Сердар из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
67'
67'
Швехлен Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
65'
Тактическая замена. Донк Райан уходит с поля и его заменяет Оньекуру Генри
65'
Ibrahim Akdag не смог попасть в створ ударом издали
64'
Судья сигнализирует, что Фегули Софьян из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Щук Ясмин
64'
Коне Мусса из команды Ерзурум делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
63'
Auremir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Судье надоело, что Гёр Локман тянет время и он наказал его горчичником
61'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
61'
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
59'
59'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
58'
57'
Судья свистит. Фегули Софьян атаковал сзади соперника. Это Швехлен Лео заработал своей команде штрафной
57'
Донк Райан нанес удар, мяч был парирован, но Шехич Ибрагим не удержал его в руках.
57'
Отличные скиллы показывает Донк Райан, обводя своих соперников
56'
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Дердийок Эрен, и мяч снова в игре
56'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
55'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Мунси Ридж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Фегули Софьян из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
54'
Auremir предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
Щук Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Ibrahim Akdag предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
53'
Отличные скиллы показывает Фернандо Режес, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Ерзурум
52'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
51'
Судья сигнализирует, что Гёр Локман из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Дердийок Эрен
51'
50'
50'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
50'
Фегули Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
49'
Коне Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
49'
Безумный фол. Коне Мусса грубо играет против соперника. Пострадал Н'Диайе Папа
48'
48'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Ерзурум
47'
46'
Байрам Омер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Безумный фол. Байрам Омер грубо играет против соперника. Пострадал Ibrahim Akdag
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Фегули Софьян из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Швехлен Лео
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Азиз Сердар из команды Галатасарай играет слишком грубо. Мунси Ридж оказался на газоне.
43'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
43'
42'
Щук Ясмин из команды Ерзурум подал угловой слева.
42'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Ерзурум начинает контратаку
41'
Stephane Acka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Байрам Омер из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Башсан Эмрах
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
39'
Auremir из команды Ерзурум сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Акбаба Эмре получил травму и заменен. Фернандо Режес выходит на поле.
37'
37'
37'
37'
36'
Акбаба Эмре возвращается на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Щук Ясмин из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Донк Райан
36'
36'
Азиз Сердар из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Суну Жиль из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
34'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
33'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Акбаба Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Акбаба Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Akdag из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
31'
31'
31'
Башсан Эмрах решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
30'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Мунси Ридж
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Акбаба Эмре возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Акбаба Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Акбаба Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ibrahim Akdag нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
26'
26'
Суну Жиль из команды Ерзурум делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Auremir наказан за толчок Байрам Омер
24'
Хорошую попытку сделал Акбаба Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
24'
24'
23'
23'
Швехлен Лео не смог попасть в створ ударом издали
22'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Башсан Эмрах навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Башсан Эмрах
21'
Родригес Гарри II задерживает мяч рукой
21'
Шехич Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
21'
Швехлен Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай в офсайде
20'
Щук Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
19'
18'
18'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
17'
Хорошую попытку сделал Родригес Гарри II. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
17'
16'
Удар от ворот произведет Ерзурум
16'
Н'Диайе Папа не смог попасть в створ ударом издали
16'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
16'
15'
Суну Жиль из команды Ерзурум в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
14'
Щук Ясмин возвращается на поле.
14'
Донк Райан возвращается на поле.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Донк Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Щук Ясмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Матч возобновлен
13'
Щук Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ерзурум начинает контратаку
12'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Швехлен Лео наказан за толчок Фегули Софьян
11'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Удар от ворот произведет Ерзурум
10'
Auremir наказан за толчок Родригес Гарри II
10'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Ерзурум контролирует мяч.
8'
Фегули Софьян из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
8'
Гёр Локман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фегули Софьян из команды Галатасарай подал угловой слева.
8'
Stephane Acka предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Stephane Acka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай в офсайде
5'
Опасность! Дердийок Эрен из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Гёр Локман наказан за толчок Муслера Фернандо
3'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой справа.
3'
3'
Удар от ворот произведет Ерзурум
3'
Майкон Перейра решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
1'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Akdag из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Акбаба Эмре
1'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Галатасарай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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