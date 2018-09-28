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  5. Суперлига
Стадион:
Галатасарай
1:0
Конец матча
Эрзурум ББ
0'
45' Желтая карточка
Байрам Омер
49' Желтая карточка
Коне Мусса
62' Желтая карточка
Гёр Локман
71' Желтая карточка
Фернандо Режес
1:0
74' Гол
Майкон Перейра
90' Желтая карточка
Мариано Феррейра
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
После дальнего удара, который нанес Оньекуру Генри мяч отбит вратарем
94'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Гёр Локман
92'
Удар от ворот произведет Галатасарай
92'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Мариано Феррейра тянет время и он наказал его горчичником
91'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Ерзурум начинает контратаку
89'
Мунси Ридж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Башсан Эмрах уходит с поля и его заменяет Osman Sahin
88'
Гёр Локман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Н'Диайе Папа нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум разыграл угловой с правого угла.
87'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Коне Мусса из команды Ерзурум идет с мячом вперед на обострение...
86'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
84'
Муслера Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Галатасарай
83'
Хорошую попытку сделал Мунси Ридж. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
83'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Акгюн Юнус
82'
Азиз Сердар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Erhan Celenk нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
81'
Хорошую попытку сделал Родригес Гарри II. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
81'
Галатасарай начинает контратаку
81'
Мунси Ридж нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
81'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум подал угловой справа.
81'
Азиз Сердар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Угловой
80'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум подал угловой справа.
80'
Мунси Ридж нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Швехлен Лео из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Н'Диайе Папа наказан за толчок Коне Мусса
Фол, нарушение
76'
Гёр Локман наказан за толчок Дердийок Эрен
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Тактическая замена. Ibrahim Akdag уходит с поля и его заменяет Антальяли Тайлан
74'
Байрам Омер сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГОООООЛ - Майкон Перейра Галатасарай забивает ударом головой
Угловой
73'
Байрам Омер из команды Галатасарай подал угловой справа.
73'
Гёр Локман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
73'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
72'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Галатасарай
72'
Гёр Локман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
71'
Фернандо Режес получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
71'
Фернандо Режес задерживает мяч рукой
70'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Erhan Celenk
69'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Ерзурум контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Ерзурум
68'
Шанс! Азиз Сердар из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Байрам Омер из команды Галатасарай подал угловой справа.
67'
Швехлен Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
67'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
66'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Удар от ворот произведет Галатасарай
65'
Тактическая замена. Донк Райан уходит с поля и его заменяет Оньекуру Генри
65'
Ibrahim Akdag не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Фегули Софьян из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Щук Ясмин
64'
Коне Мусса из команды Ерзурум делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Auremir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
62'
Судье надоело, что Гёр Локман тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
61'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
60'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
59'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
58'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Фегули Софьян атаковал сзади соперника. Это Швехлен Лео заработал своей команде штрафной
57'
Донк Райан нанес удар, мяч был парирован, но Шехич Ибрагим не удержал его в руках.
57'
Отличные скиллы показывает Донк Райан, обводя своих соперников
56'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Дердийок Эрен, и мяч снова в игре
56'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
55'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Мунси Ридж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Фегули Софьян из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
54'
Auremir предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
54'
Щук Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Байрам Омер из команды Галатасарай подал угловой справа.
53'
Ibrahim Akdag предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
53'
Байрам Омер из команды Галатасарай подал угловой справа.
53'
Гёр Локман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Фернандо Режес, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Ерзурум
52'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Гёр Локман из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Дердийок Эрен
51'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Галатасарай контролирует мяч.
50'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
50'
Фегули Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
49'
Коне Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Коне Мусса грубо играет против соперника. Пострадал Н'Диайе Папа
Офсайд
48'
Мунси Ридж из команды Ерзурум в офсайде
48'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
47'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Ерзурум
47'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
46'
Байрам Омер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Байрам Омер грубо играет против соперника. Пострадал Ibrahim Akdag
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Фегули Софьян из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Швехлен Лео
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
44'
Азиз Сердар из команды Галатасарай играет слишком грубо. Мунси Ридж оказался на газоне.
43'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
43'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Щук Ясмин из команды Ерзурум подал угловой слева.
42'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Ерзурум начинает контратаку
41'
Stephane Acka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Байрам Омер из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Башсан Эмрах
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
39'
Мунси Ридж из команды Ерзурум в офсайде
39'
Auremir из команды Ерзурум сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Акбаба Эмре получил травму и заменен. Фернандо Режес выходит на поле.
37'
Галатасарай контролирует мяч.
37'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
36'
Акбаба Эмре возвращается на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Щук Ясмин из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Донк Райан
36'
Мунси Ридж нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Азиз Сердар из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Суну Жиль из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Швехлен Лео из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
34'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Галатасарай контролирует мяч.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Акбаба Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Акбаба Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Akdag из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
31'
Галатасарай контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Галатасарай
31'
Башсан Эмрах решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Мунси Ридж
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
29'
Акбаба Эмре возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Акбаба Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Акбаба Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ibrahim Akdag нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Швехлен Лео из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
26'
Галатасарай контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Галатасарай
26'
Суну Жиль из команды Ерзурум делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
25'
Auremir наказан за толчок Байрам Омер
24'
Хорошую попытку сделал Акбаба Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
24'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Галатасарай контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Галатасарай
23'
Швехлен Лео не смог попасть в створ ударом издали
22'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Башсан Эмрах навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Башсан Эмрах
Фол, нарушение
21'
Родригес Гарри II задерживает мяч рукой
21'
Шехич Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
21'
Швехлен Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
21'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай в офсайде
20'
Щук Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
19'
Гёр Локман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Галатасарай контролирует мяч.
18'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Хорошую попытку сделал Родригес Гарри II. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Отличные скиллы показывает Родригес Гарри II, обводя своих соперников
17'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
16'
Удар от ворот произведет Ерзурум
16'
Н'Диайе Папа не смог попасть в створ ударом издали
16'
Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе
16'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
15'
Суну Жиль из команды Ерзурум в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Галатасарай контролирует мяч.
Травма, повреждение
14'
Щук Ясмин возвращается на поле.
Травма, повреждение
14'
Донк Райан возвращается на поле.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Донк Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Щук Ясмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Щук Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
12'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ерзурум начинает контратаку
12'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Швехлен Лео наказан за толчок Фегули Софьян
11'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Галатасарай контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Удар от ворот произведет Ерзурум
Фол, нарушение
10'
Auremir наказан за толчок Родригес Гарри II
10'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
9'
Мунси Ридж из команды Ерзурум в офсайде
8'
Ерзурум контролирует мяч.
Угловой
8'
Фегули Софьян из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
8'
Гёр Локман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Фегули Софьян из команды Галатасарай подал угловой слева.
8'
Stephane Acka предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Галатасарай контролирует мяч.
6'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Stephane Acka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай в офсайде
5'
Опасность! Дердийок Эрен из команды Галатасарай отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Гёр Локман наказан за толчок Муслера Фернандо
Угловой
3'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой справа.
3'
Азиз Сердар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Удар от ворот произведет Ерзурум
3'
Майкон Перейра решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Akdag из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Акбаба Эмре
1'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
1'
Галатасарай контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Галатасарай начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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