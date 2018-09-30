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Стадион: Акер
27' Желтая карточкаГерсбах Алекс
38' Желтая карточкаХестад Эйрик
1:0
41' ГолФоррен Вегард
65' Желтая карточкаЙенсен Майк
|
27'
38'
41'
1:0
65'
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- 30 Холанд Эрлинг Брёут Нападающий
- 24 Цибицки Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 10 Джеймс Леке Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 27 Джейбали Иссам Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 21 Рейтан Эрленд Даль Защитник
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Кулен Рини
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
- 11.07.2018 Гленавон 2:1 Мольде ЛЕ
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 09.06.2018 Кристиансунд 1:0 Мольде Т
Русенборг (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Русенборг 3:1 Валюр ЛЧ
- 11.07.2018 Валюр 1:0 Русенборг ЛЧ
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Русенборг: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген
- 24.09.2016 Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген
- 28.05.2016 Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
- 20.09.2015 Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
- 27.06.2015 Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген
- 27.07.2014 Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген
- 04.05.2014 Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген
- 24.11.2013 Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ
- 26.10.2013 Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
- 20.05.2013 Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген
- 28.10.2012 Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген
- 08.07.2012 Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген
- 27.06.2012 Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ
- 07.08.2011 Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
- 08.05.2011 Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
- 14.03.2010 Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
- 11.02.2010 Русенборг 1:0 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2009 Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
Мольде
Русенборг
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|24
|16
|4
|4
|43 - 20
|52
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|1:0
|24
|13
|4
|7
|48 - 30
|43
|4.
|Хёугесунн
|24
|12
|5
|7
|36 - 28
|41
|5.
|Ранхейм
|24
|11
|5
|8
|38 - 40
|38
|6.
|Волеренга
|24
|10
|6
|8
|35 - 37
|36
|7.
|Одд
|24
|9
|7
|8
|35 - 29
|34
|8.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|5
|10
|39 - 34
|32
|9.
|Кристиансунд
|24
|8
|7
|9
|32 - 35
|31
|10.
|Тромсё
|23
|9
|3
|11
|33 - 32
|30
|11.
|Будё-Глимт
|24
|6
|9
|9
|28 - 30
|27
|12.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|8
|10
|38 - 38
|26
|13.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|14.
|Старт
|24
|6
|5
|13
|24 - 42
|23
|15.
|Стабек
|24
|5
|8
|11
|29 - 43
|23
|16.
|Саннефьёрд
|24
|2
|9
|13
|24 - 47
|15
Второй тайм
68'
Русенборг делает замену. Лундему Мариус уходит с поля, а Денич Джордже выходит на его замену.
65'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
55'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Форрен Вегард бьет в цель!
38'
Хестад Эйрик получил желтую карточку от судьи
27'
Герсбах Алекс получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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