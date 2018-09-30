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Стадион:
Мольде
1:0
Второй тайм: 72'
Русенборг
0'
27' Желтая карточка
Герсбах Алекс
38' Желтая карточка
Хестад Эйрик
1:0
41' Гол
Форрен Вегард
65' Желтая карточка
Йенсен Майк
72'
Второй тайм
68'
Русенборг делает замену. Лундему Мариус уходит с поля, а Денич Джордже выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
55'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Форрен Вегард бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Хестад Эйрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Герсбах Алекс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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