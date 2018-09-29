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Индепендьенте
0:0
Конец матча
Тигре
0'
32' Желтая карточка
Carlos Benavidez
33' Желтая карточка
Jorge Ortiz IV
47' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
64' Желтая карточка
Sergio Barreto
74' Желтая карточка
Braian Romero
80' Желтая карточка
Maxi Caire
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
80'
Макси Кайре получил желтую карточку от судьи
76'
Тигре делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Maximiliano Gonzalez выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Braian Romero получил желтую карточку от судьи
70'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Ромеро Сильвио выходит на его замену.
69'
Индепендьенте делает замену. Ezequiel Cerutti уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
69'
Тигре делает замену. Kevin Ramirez уходит с поля, а Луна Карлос II выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Sergio Barreto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Доминго Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Carlos Benavidez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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