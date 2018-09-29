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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Конец матча
32' Желтая карточкаCarlos Benavidez
33' Желтая карточкаJorge Ortiz IV
47' Желтая карточкаSebastian Prediger II
64' Желтая карточкаSergio Barreto
74' Желтая карточкаBraian Romero
80' Желтая карточкаMaxi Caire
|
32'
33'
64'
74'
80'
Состав команд
15
Gonzalo
Asis
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Milton Alvarez Вратарь
- 24 Sergio Barreto Защитник
- 2 Франко Алан Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 15 Gonzalo Asis Полузащитник
- 21 Carlos Benavidez Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 27 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 17 Braian Romero Нападающий
- 26 Mauro Molina
- 28 Diego Mercado
- 31 Renzo Bacchia
Тигре 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 8 Гальмарини Мартин Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 27 Kevin Ramirez Нападающий
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 2 Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 14 Монтильо Вальтер Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 19 Diego Vera II
- 18 Franco Bustamente
- 25 Maximiliano Gonzalez I
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
Тигре (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 05.08.2018 Сентраль Кордоба 2:0 Тигре К
- 20.07.2018 Тигре 1:0 Гильермо Браун К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Тигре: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте Суперлига
- 25.09.2016 Индепендьенте 1:1 Тигре Примера
- 31.05.2015 Индепендьенте 1:0 Тигре Примера
- 25.10.2014 Индепендьенте 3:1 Тигре Примера
- 05.05.2013 Тигре 0:2 Индепендьенте Примера
- 04.02.2013 Индепендьенте 1:1 Тигре Примера
- 24.06.2012 Индепендьенте 2:2 Тигре Примера
- 13.12.2011 Индепендьенте 2:1 Тигре Примера А
- 12.06.2011 Тигре 0:0 Индепендьенте Примера А
- 07.02.2011 Индепендьенте 0:1 Тигре Примера А
- 04.03.2010 Тигре 0:1 Индепендьенте Примера А
- 03.10.2009 Индепендьенте 2:1 Тигре Примера А
- 02.05.2009 Индепендьенте 4:1 Тигре Примера А
- 29.10.2008 Тигре 1:0 Индепендьенте Примера А
- 17.02.2008 Индепендьенте 4:1 Тигре Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|5.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|15.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Бельграно
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|2 - 2
|6
|20.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Макси Кайре получил желтую карточку от судьи
76'
Тигре делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Maximiliano Gonzalez выходит на его замену.
74'
Braian Romero получил желтую карточку от судьи
70'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Ромеро Сильвио выходит на его замену.
69'
Индепендьенте делает замену. Ezequiel Cerutti уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
69'
Тигре делает замену. Kevin Ramirez уходит с поля, а Луна Карлос II выходит на его замену.
64'
Sergio Barreto получил желтую карточку от судьи
47'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Доминго Николас выходит на его замену.
33'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
32'
Carlos Benavidez получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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