  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Атлетико Минейро
4:1
Перерыв
Спорт Ресифи
0'
0:1
7' Гол
Marcao VI
1:1
9' Гол
Mendes Elias II
25' Желтая карточка
Durval
2:1
26' Пенальти
Fabio Santos IV
3:1
28' Гол
Emerson Junior
4:1
30' Гол
Касарес Хуан
33' Вторая желтая карточка
Durval
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Спорт делает замену. Мариано Рафаел Маркес уходит с поля, а Raul Prata выходит на его замену.
33'
Северино Рамос Дурвал получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Emerson Junior бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
Желтая карточка
25'
Северино Рамос Дурвал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Элиас Мендес Триндаде бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Marcao бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация