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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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4:1
Перерыв
0:1
7' ГолMarcao VI
1:1
9' ГолMendes Elias II
25' Желтая карточкаDurval
2:1
26' ПенальтиFabio Santos IV
3:1
28' ГолEmerson Junior
4:1
30' ГолКасарес Хуан
33' Вторая желтая карточкаDurval
|
9'
1:1
25'
26'
2:1
28'
3:1
30'
4:1
33'
Состав команд
28
Iago
Maidana
45
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
11
Чара
Йимми
1
Magrao
I
14
Эрнандо
4
Durval
56
Sander
88
Jair
II
77
Marcao
VI
10
Marlone
Атлетико Минейро 4-3-3
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 45 Jose Welison Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 27 Luan III Нападающий
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- 11 Чара Йимми Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 17 Леандриньо Нападающий
- 95 Denilson VI
- 29 Patric II
- 16 Lucas Candido
- 4 Gabriel Paulista XVI
- Главный тренер: Кульпи Левир
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 14 Эрнандо Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 88 Jair II Полузащитник
- 77 Marcao VI Полузащитник
- 8 Бастос Мишел Полузащитник
- 10 Marlone Полузащитник
- 22 Galiano da Costa Mateus III Полузащитник
- 15 Márquez Rafael V Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Mailson Вратарь
- 23 Raul Prata Защитник
- 5 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 33 Leo Ortiz
- 55 David II
- 30 Gabriel Paulista VI
- 40 Goebel Evandro X
- 25 Neto XI
- 13 Matheus Ferreira
- 70 Matheus Peixoto
- 29 Nonoca
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
- 10.06.2018 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе СA
- 08.06.2018 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Спорт Ресифи 1:0 Парана СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Спорт Ресифи 0:2 Америка Минейро СA
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе СA
- 19.07.2018 Сеара 1:0 Спорт Ресифи СA
- 14.06.2018 Спорт Ресифи 0:0 Гремио СA
- 10.06.2018 Васко да Гама 3:2 Спорт Ресифи СA
- 07.06.2018 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Палмейрас 2:3 Спорт Ресифи СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро Серия A
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи Серия A
- 16.09.2016 Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Серия A
- 05.06.2016 Спорт Ресифи 4:4 Атлетико Минейро Серия A
- 18.10.2015 Спорт Ресифи 4:1 Атлетико Минейро Серия A
- 09.07.2015 Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 26.10.2014 Атлетико Минейро 3:2 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 27.07.2014 Спорт Ресифи 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 14.10.2012 Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 22.07.2012 Спорт Ресифи 1:4 Атлетико Минейро Серия A
- 22.04.2010 Спорт Ресифи 0:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 15.04.2010 Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии
- 30.08.2009 Атлетико Минейро 1:1 Спорт Ресифи Серия A
- 25.05.2009 Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Серия A
- 24.11.2008 Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 04.08.2008 Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|27
|15
|8
|4
|41 - 18
|53
|2.
|Сан-Паулу
|1:2
|27
|14
|9
|4
|38 - 22
|51
|3.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|4.
|Интернасьональ
|0:1
|27
|14
|8
|5
|33 - 17
|50
|5.
|Фламенго
|27
|14
|7
|6
|38 - 22
|49
|6.
|Атлетико Минейро
|4:1
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|7.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|8.
|Коринтианс
|27
|9
|8
|10
|28 - 23
|35
|9.
|Ботафого
|2:1
|27
|9
|8
|10
|28 - 37
|35
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|11.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|12.
|Сантос
|0:0
|27
|8
|10
|9
|30 - 26
|34
|13.
|Витория
|1:0
|27
|9
|5
|13
|27 - 46
|32
|14.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|15.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|8
|11
|30 - 38
|29
|17.
|Шапекоэнсе
|26
|6
|10
|10
|27 - 38
|28
|18.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|1:4
|27
|6
|6
|15
|22 - 43
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Спорт делает замену. Мариано Рафаел Маркес уходит с поля, а Raul Prata выходит на его замену.
33'
Северино Рамос Дурвал получает вторую желтую карточку. Удаление.
30'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Emerson Junior бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
25'
Северино Рамос Дурвал получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Элиас Мендес Триндаде бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Marcao бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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