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50' Желтая карточкаJose Elber
70' Желтая карточкаДуглас Гролли
|
50'
70'
Состав команд
22
Виейра
Бруно
6
Leo
XV
26
Gregore
10
Ze
Rafael
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
29
Линкольн
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 5 Flavio IX Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 9 Gilberto IV Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Жаксон Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 16 Виктор Пауло Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 11 Edigar Junio Полузащитник
- 12 Claytinho
- 32 Fernando Ribeiro
- 29 Vinicius X
- 15 Edson III
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 29 Линкольн Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Rodinei Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 45 Gabriel Batista
- 26 Matheus Thuler
- 6 Rene III
- 30 Thiago Xavier IV
Предыдущие игры
Байя (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Байя 2:0 Серро КС
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
- 17.07.2018 Васко да Гама 2:0 Байя К
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
- 19.07.2018 Фламенго 0:1 Сан-Паулу СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|14
|9
|3
|37 - 20
|51
|2.
|Палмейрас
|26
|14
|8
|4
|38 - 17
|50
|3.
|Интернасьональ
|26
|14
|8
|4
|33 - 16
|50
|4.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|5.
|Фламенго
|0:0
|27
|14
|7
|6
|38 - 22
|49
|6.
|Атлетико Минейро
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Крузейро
|26
|9
|10
|7
|21 - 20
|37
|8.
|Коринтианс
|27
|9
|8
|10
|28 - 23
|35
|9.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|11.
|Сантос
|26
|8
|9
|9
|30 - 26
|33
|12.
|Ботафого
|26
|8
|8
|10
|26 - 36
|32
|13.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|14.
|Байя
|0:0
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|15.
|Витория
|26
|8
|5
|13
|26 - 46
|29
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|8
|11
|30 - 38
|29
|17.
|Шапекоэнсе
|26
|6
|10
|10
|27 - 38
|28
|18.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|6
|14
|21 - 39
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Второй тайм
75'
Байя делает замену. Рамирес Сантос уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
71'
Фламенго делает замену. Линкольн уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
70'
Дуглас Гролли получил желтую карточку от судьи
50'
Jose Elber получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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