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Байя
0:0
Второй тайм: 81'
Фламенго
0'
50' Желтая карточка
Jose Elber
70' Желтая карточка
Дуглас Гролли
81'
Второй тайм
75'
Байя делает замену. Рамирес Сантос уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
71'
Фламенго делает замену. Линкольн уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Дуглас Гролли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Jose Elber получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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