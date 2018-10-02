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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Конец матча
1:0
36' ГолNicolas Gimenez II
44' Желтая карточкаClaudio Bravo III
62' Желтая карточкаLuciano Gomez
71' Желтая карточкаNicolas Gimenez II
1:1
88' ГолКалелло Адриан
90' Желтая карточкаIvan Arboleda
90' Желтая карточкаAriel Garcia
90' Вторая желтая карточкаClaudio Bravo III
|
36'
1:0
62'
88'
1:1
90'
90'
Состав команд
22
Ignacio
Arce
10
Ariel
Garcia
Сан-Мартин Тукуман 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Ignacio Arce Вратарь
- 32 Hernan Petrik Защитник
- 2 Lucas Acevedo Защитник
- 21 Damian Schmidt Защитник
- 10 Ariel Garcia Защитник
- 15 Julian Vitale Полузащитник
- 13 Adrian Arregui Полузащитник
- 7 Gonzalo Rodriguez II Полузащитник
- 31 Nicolas Gimenez II Полузащитник
- 19 Marcos Daniel Figueroa Полузащитник
- 9 Claudio Bieler Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 4 Морейра Родриго Защитник
- 27 Luciano Pons Полузащитник
- 23 Фернандес Альваро Полузащитник
- 14 Fabian Espindola Полузащитник
- 30 Emiliano Purita Полузащитник
- 11 Franco Lautaro Costa Нападающий
Банфилд 4-5-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 34 Nicolas Silva Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 5 Сеччини Эмануэль Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 14 Michael Lopez Нападающий
- 30 Jorge Rodriguez I
- 15 Nicolas Linares
- 11 Marcelo Torres
Предыдущие игры
Сан-Мартин Тукуман (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 20.08.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе С
- 27.07.2018 Патронато де Парана 1:2 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.06.2018 Сан-Мартин Тукуман 5:1 Сармиенто ПБНПО
- 27.05.2018 Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман ПБНПО
- 20.05.2018 Сан-Мартин Тукуман 3:0 Агропекуарио ПБНПО
- 14.05.2018 Агропекуарио 0:0 Сан-Мартин Тукуман ПБНПО
- 07.05.2018 Сан-Мартин Тукуман 3:3 Вилья Дальмине ПБНПО
- 30.04.2018 Браун Адроге 1:0 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 21.04.2018 Сан-Мартин Тукуман 3:0 Гильермо Браун ПБ
- 15.04.2018 Фландрия 3:3 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 08.04.2018 Сан-Мартин Тукуман 4:2 Агропекуарио ПБ
- 01.04.2018 Хувентуд Унида 0:2 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 26.03.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Институто ПБ
- 17.03.2018 Альмагро 1:1 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 04.03.2018 Сан-Мартин Тукуман 2:1 Нуэва Чикаго ПБ
Банфилд (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|6.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|0
|3
|7 - 6
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|12.
|Банфилд
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|16.
|Тальерес Кордоба
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|17.
|Бельграно
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Патронато де Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Второй тайм
90'
Claudio Bravo получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Ariel Garcia получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Mauricio Arboleda получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Калелло Адриан бьет в цель!
78'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
76'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Гонсало Родригес уходит с поля, а Эдгар Фабиан Эспиндола выходит на его замену.
71'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Nicolas Gimenez уходит с поля, а Фернандес Альваро выходит на его замену.
71'
Nicolas Gimenez получил желтую карточку от судьи
62'
Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Nicolas Gimenez бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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