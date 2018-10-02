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Сан-Мартин Тукуман
1:1
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
36' Гол
Nicolas Gimenez II
44' Желтая карточка
Claudio Bravo III
62' Желтая карточка
Luciano Gomez
71' Желтая карточка
Nicolas Gimenez II
1:1
88' Гол
Калелло Адриан
90' Желтая карточка
Ivan Arboleda
90' Желтая карточка
Ariel Garcia
90' Вторая желтая карточка
Claudio Bravo III
90'+7
Второй тайм
90'
Claudio Bravo получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Ariel Garcia получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Mauricio Arboleda получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Калелло Адриан бьет в цель!
78'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
76'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Гонсало Родригес уходит с поля, а Эдгар Фабиан Эспиндола выходит на его замену.
71'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Nicolas Gimenez уходит с поля, а Фернандес Альваро выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Nicolas Gimenez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Nicolas Gimenez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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