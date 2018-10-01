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Бока Хуниорс
3:1
Конец матча
Колон
0'
1:0
16' Гол
Магальян Лисандро
19' Желтая карточка
Перуцци Джино
25' Желтая карточка
Магальян Лисандро
2:0
33' Пенальти
Сарате Мауро
53' Желтая карточка
Сукулини Франко
72' Желтая карточка
Julian Chicco
3:0
80' Гол
Тевес Карлос
3:1
87' Гол
Буэно Гонсало
88' Желтая карточка
Перес Пабло II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Буэно Гонсало бьет в цель!
82'
Бока Хуниорс делает замену. Вилья Себастьян уходит с поля, а Рейносо Эмануэль1 выходит на его замену.
81'
Бока Хуниорс делает замену. Нандес Найтан уходит с поля, а Перес Пабло II выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
77'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Тевес Карлос выходит на его замену.
73'
Колон делает замену. Адриан Бастия уходит с поля, а Nicolas Leguizamon выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Julian Chicco получил желтую карточку от судьи
68'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Буэно Гонсало выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Сукулини Франко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Сукулини Франко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Сарате Мауро из команды Бока Хуниорс забивает с точки!
Желтая карточка
25'
Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Перуцци Джино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Магальян Лисандро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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