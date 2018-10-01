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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:1
Конец матча
1:0
16' ГолМагальян Лисандро
19' Желтая карточкаПеруцци Джино
25' Желтая карточкаМагальян Лисандро
2:0
33' ПенальтиСарате Мауро
53' Желтая карточкаСукулини Франко
72' Желтая карточкаJulian Chicco
3:0
80' ГолТевес Карлос
3:1
87' ГолБуэно Гонсало
88' Желтая карточкаПерес Пабло II
|
16'
1:0
19'
33'
2:0
53'
72'
80'
3:0
87'
3:1
88'
Состав команд
20
Олаза
Лукас
19
Сарате
Мауро
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 14 Перуцци Джино Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 20 Олаза Лукас Защитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 40 Julian Chicco Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- 22 Вилья Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 30 Рейносо Эмануэль1 Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 9 Leonardo Balerdi
- 25 Javier Bustillos
Колон 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 4 Годой Эрик Защитник
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 15 Mariano Gonzalez I Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 7 Руис Алан Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Gonzalo Escobar Защитник
- 18 Сукулини Франко Полузащитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 1 Ignacio Chicco
- 17 Franco Quiroz
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
Колон (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон Суперлига
- 26.02.2017 Бока Хуниорс 2:1 Колон Товарищеские матчи. Клубы
- 19.12.2016 Бока Хуниорс 4:1 Колон Примера
- 09.03.2015 Колон 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 14.04.2014 Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 26.10.2013 Бока Хуниорс 2:0 Колон Примера
- 19.05.2013 Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера
- 12.11.2012 Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 29.04.2012 Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера
- 26.10.2011 Колон 0:2 Бока Хуниорс Примера А
- 28.03.2011 Колон 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 20.09.2010 Бока Хуниорс 3:1 Колон Примера А
- 09.04.2010 Колон 3:0 Бока Хуниорс Примера А
- 09.11.2009 Бока Хуниорс 0:0 Колон Примера А
- 04.07.2009 Колон 1:3 Бока Хуниорс Примера А
- 14.12.2008 Бока Хуниорс 3:2 Колон Примера А
- 23.03.2008 Бока Хуниорс 2:1 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|6.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|11.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|16.
|Тальерес Кордоба
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|17.
|Бельграно
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Патронато де Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|26.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Буэно Гонсало бьет в цель!
82'
Бока Хуниорс делает замену. Вилья Себастьян уходит с поля, а Рейносо Эмануэль1 выходит на его замену.
81'
Бока Хуниорс делает замену. Нандес Найтан уходит с поля, а Перес Пабло II выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
77'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Тевес Карлос выходит на его замену.
73'
Колон делает замену. Адриан Бастия уходит с поля, а Nicolas Leguizamon выходит на его замену.
72'
Julian Chicco получил желтую карточку от судьи
68'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Буэно Гонсало выходит на его замену.
53'
Сукулини Франко получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Сукулини Франко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Сарате Мауро из команды Бока Хуниорс забивает с точки!
25'
Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи
19'
Перуцци Джино получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Магальян Лисандро бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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