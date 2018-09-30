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Интернасьональ
0:1
Первый тайм: 45+'
Витория
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Эмерсон Рамос
23' Желтая карточка
Неилтон Мейра
39' Желтая карточка
Leo Gomes
45' Желтая карточка
Роналдо
45'+4
Первый тайм
Желтая карточка
39'
Leo Gomes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Эмерсон Рамос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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