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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Первый тайм: 45+'
0:1
2' Гол в свои воротаЭмерсон Рамос
23' Желтая карточкаНеилтон Мейра
39' Желтая карточкаLeo Gomes
45' Желтая карточкаРоналдо
|
2'
0:1
23'
39'
45'
Состав команд
28
Иаго
Лопес
12
Роналдо
40
Ramon
XII
26
Leo
Gomes
73
Мели
Сесар
77
Yago
I
18
Leo
VII
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 2 Дуду Эдуардо Защитник
- 37 Зе Карлос Защитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
- 21 Camilo III
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Роналдо Вратарь
- 40 Ramon XII Защитник
- 97 Rodrigo Andrade Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 26 Leo Gomes Полузащитник
- 73 Мели Сесар Полузащитник
- 28 Jefferson de Oliveira XI Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 37 Bruno Anjos Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 19 Lucas Fernandes III
- 8 José Maurisio V
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 14.06.2018 Интернасьональ 3:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
Витория (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 19.07.2018 Витория 1:0 Парана СA
- 13.06.2018 Сан-Паулу 3:0 Витория СA
- 10.06.2018 Коринтианс 0:0 Витория СA
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Витория: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|27
|15
|8
|4
|41 - 18
|53
|2.
|Сан-Паулу
|1:2
|27
|14
|9
|4
|38 - 22
|51
|3.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|4.
|Интернасьональ
|0:1
|27
|14
|8
|5
|33 - 17
|50
|5.
|Фламенго
|27
|14
|7
|6
|38 - 22
|49
|6.
|Атлетико Минейро
|4:1
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|7.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|8.
|Коринтианс
|27
|9
|8
|10
|28 - 23
|35
|9.
|Ботафого
|2:1
|27
|9
|8
|10
|28 - 37
|35
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|11.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|12.
|Сантос
|0:0
|27
|8
|10
|9
|30 - 26
|34
|13.
|Витория
|1:0
|27
|9
|5
|13
|27 - 46
|32
|14.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|15.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|8
|11
|30 - 38
|29
|17.
|Шапекоэнсе
|26
|6
|10
|10
|27 - 38
|28
|18.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|1:4
|27
|6
|6
|15
|22 - 43
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Первый тайм
39'
Leo Gomes получил желтую карточку от судьи
23'
Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Эмерсон Рамос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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